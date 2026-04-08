Principais conclusões Dólar recua após cessar-fogo EUA–Irão: USD cai cerca de 0,9%, enfraquecendo ativos de refúgio e refletindo aumento do apetite pelo risco.

USD cai cerca de 0,9%, enfraquecendo ativos de refúgio e refletindo aumento do apetite pelo risco. Moedas cíclicas ganham força: NZD, SEK e ZAR lideram o movimento, enquanto NZD/USD sobe até 1,7% apoiado em taxas de juro relativamente altas.

A suspensão de duas semanas das operações militares dos EUA contra o Irão provocou hoje uma forte agitação no mercado cambial, revertendo grande parte da evolução observada nas últimas semanas. Moedas cíclicas lideram ganhos no mercado cambial As moedas cíclicas são as mais procuradas, com o NZD, o SEK e o ZAR a liderarem o movimento, enquanto o USD e o CAD se encontram na parte mais baixa do ranking de força. Paridades como NZDUSD, AUDUSD e GBPUSD estão a recuperar acentuadamente, beneficiando da subida simultânea dos futuros dos índices norte-americanos e da forte onda de vendas do petróleo, na sequência da maior queda diária dos preços do crude em anos. O índice do dólar está a cair cerca de 0,9%, o que, num contexto de forte recuperação do apetite pelo risco nos mercados bolsistas, está a enfraquecer a procura por ativos de refúgio e a empurrar as posições defensivas no USD — e, em certa medida, no JPY — para segundo plano. xStation A reação de hoje segue o padrão observado nas últimas semanas, em que as mudanças na intensidade do conflito com o Irão se traduzem rapidamente em oscilações do dólar, do iene, do petróleo e do ouro, aumentando a volatilidade nos principais pares de moedas. Acima encontra-se um mapa de calor da volatilidade no mercado cambial. NZD/USD dispara após decisão do RBNZ e alívio geopolítico No entanto, o maior beneficiário da combinação de hoje entre um banco central hawkish e a distensão global continua a ser o kiwi: na sequência da decisão do RBNZ, o NZD/USD subiu temporariamente até 2%, para cerca de 0,5844, e mantém atualmente ganhos de cerca de 1,7%, com uma taxa de câmbio de aproximadamente 0,5824. Os investidores interpretaram a declaração do banco como uma «pausa de linha dura» — o RBNZ sinalizou claramente a sua disponibilidade para aumentos rápidos das taxas de juro caso a inflação se espalhe para além do setor energético e comece a afetar os salários e as expectativas de preços. Ao mesmo tempo, o banco salientou que o choque de oferta associado ao aumento anterior dos preços do petróleo é temporário e que a procura interna mais fraca e o aumento da capacidade ociosa limitam o risco de uma segunda ronda de inflação. Neste contexto, o NZD beneficia de duas formas — como moeda com um prémio de taxa de juro relativamente elevado e como representante clássico da cesta de ativos de risco, que está agora a voltar a ser favorecida na sequência da suspensão das hostilidades entre os EUA e o Irão. Se a janela para as negociações de paz em Islamabad não se fechar de forma demasiado abrupta, a vantagem atual do NZD sobre o USD poderá manter-se, embora a instabilidade contínua na região e o risco de uma escalada repentina continuem a exigir cautela ao prolongar posições. O par NZDUSD testou hoje um importante ponto de controlo de longo prazo marcado pela MME de 200 dias. O novo teste revelou-se, até ao momento, infrutífero. xStation

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