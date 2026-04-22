As ações da Tesla caíram até 30 % em relação ao seu pico, no ponto mais baixo da correção. No entanto, antes da divulgação dos resultados, o sentimento em relação à empresa melhorou claramente, apesar dos sinais de dificuldades visíveis nos relatórios de entregas de veículos. Será que os investidores têm motivos para esperar? TSLA.US (D1) Fonte: xStation5 Os relatórios de produção e entregas apontam para um problema grave e fundamental no modelo de negócio da Tesla. A empresa entregou cerca de 350 mil veículos, contra uma produção de cerca de 400 mil. Isto implica uma discrepância significativa entre a capacidade da empresa e a procura real. Criar procura para o produto será muito mais difícil do que expandir a produção. As expectativas para a empresa no seu conjunto são as seguintes: Receitas: 22 mil milhões de dólares

Lucro por ação (EPS): 0,36/0,37 dólares

Margem bruta: 17,5% No entanto, a Tesla é uma entidade complexa e pouco convencional, e as expectativas e reações do mercado podem revelar-se igualmente complexas e pouco convencionais. Para além dos resultados a nível da empresa, vale também a pena prestar atenção aos segmentos de negócio individuais. O segmento mais importante, o automóvel, continua sob pressão, e nada indica que a situação esteja prestes a melhorar. Ainda assim, se a empresa conseguir apresentar um crescimento das receitas, ou melhor ainda, uma expansão das margens, isso poderá proporcionar uma margem significativa para a subida das ações. O segmento de sistemas energéticos apresenta-se muito melhor e está a ter um desempenho forte em quase todas as frentes, mas provavelmente continuará a ser demasiado pequeno para ter um impacto significativo nos resultados globais da empresa. O que provavelmente determinará a reação do mercado aos resultados, no entanto, são os segmentos de robotáxis, robótica e/ou semicondutores. Os robotáxis deverão enfrentar um momento decisivo: o serviço foi lançado em Dallas e Houston, e o tão esperado «Cyber Cab» deverá entrar em produção nas próximas semanas. A linha de robôs “Optimus” continua a ser um mistério. A rentabilidade e a procura pelos produtos da empresa nesta área continuam a ser um grande ponto de interrogação. O “fator imprevisível” de hoje é a produção de semicondutores e a iniciativa “terra-fab”. Qualquer sucesso tangível desta iniciativa poderá desencadear euforia, enquanto o pessimismo, a cautela ou um investimento em capital superior ao esperado poderão esmagar qualquer entusiasmo. Caso tais sinais surjam, os investidores irão analisar minuciosamente quaisquer menções à cooperação da Tesla com a SpaceX e/ou a xAI. A principal conclusão a retirar antes da divulgação dos resultados da Tesla é que, para esta empresa, o preço das ações será provavelmente impulsionado mais pela narrativa do que pelos dados financeiros. As promessas, por si só, podem ser suficientes para que as ações comecem a recuperar em direção aos seus máximos, enquanto a desilusão, tanto em relação às capacidades reais da empresa como aos seus planos e intenções declarados, poderá esmagar qualquer sentimento positivo.

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