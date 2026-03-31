A SpaceX, empresa de foguetões e satélites liderada por Elon Musk, poderá avançar com uma oferta pública inicial (IPO) já em 2026, num movimento que poderá ter implicações relevantes para o sentimento dos investidores relativamente ao setor tecnológico e ao segmento de inovação de elevado crescimento.

Segundo a Reuters, citando o The Information, a empresa poderá apresentar o prospeto ainda esta semana ou na próxima, embora o calendário permaneça por confirmar e a própria SpaceX não tenha comentado oficialmente.

Apesar de se tratar ainda de um cenário potencial, e não de uma operação confirmada, os mercados começam já a refletir expetativas positivas em torno desta possibilidade. Analistas encaram a eventual IPO da SpaceX como um possível indicador do apetite dos investidores por empresas ligadas à tecnologia, inteligência artificial e inovação de elevado crescimento.

Porque poderá a IPO da SpaceX ser relevante para os mercados?

A dimensão potencial da operação ajuda a explicar a atenção mediática. Em dezembro, uma venda secundária avaliou a SpaceX em cerca de 800 mil milhões de dólares.

Desde então, as estimativas foram subindo:

A Reuters avança que o IPO poderia levantar mais de 25 mil milhões de dólares e valorizar a empresa acima de 1 bilião de dólares;

Relatórios mais recentes falam até numa avaliação na ordem dos 1,75 biliões de dólares, o que a colocaria imediatamente entre as maiores cotadas dos Estados Unidos.

A própria dispersão destes números mostra que a estrutura final ainda está longe de estar fechada.

Interesse dos investidores na SpaceX e no crescimento do setor espacial

Anirudh / Unsplash

O interesse dos investidores não nasce apenas do nome de Elon Musk, mas também da escala operacional do negócio. A Reuters reportou que a SpaceX aponta para receitas de cerca de 15,5 mil milhões de dólares em 2025. Ao mesmo tempo, a Starlink afirma ter já mais de 6 milhões de clientes ativos a nível global e ter acrescentado mais de 4,6 milhões só em 2025.

Além disso, a FCC aprovou mais 7.500 satélites Gen2, elevando o total autorizado para 15.000. Em termos simples, o mercado olha para a SpaceX não apenas como uma empresa de foguetões, mas como uma plataforma que junta exploração espacial, internet via satélite e infraestrutura tecnológica.

Reação do mercado e impacto potencial nas ações do setor space

Nos mercados, a reação inicial já deu uma pista do potencial efeito-contágio. No dia em que ganhou força a notícia sobre um possível filing, Rocket Lab, Planet Labs e AST SpaceMobile subiam entre 3% e 4% em pré-abertura, enquanto a Tesla avançava cerca de 1,7%.

Isto sugere que uma eventual entrada em bolsa da SpaceX pode funcionar como catalisador para todo o universo “space”, especialmente empresas ligadas a satélites, exploração espacial e comunicações.

Se Musk avançar mesmo com a ideia de reservar até 30% da operação para investidores de retalho, bem acima dos 5% a 10% habituais, a procura poderá ser muito forte, mas também com maior risco de volatilidade nas primeiras sessões.

Contexto de mercado e risco de adiamento da IPO da SpaceX

Em termos de análise de mercado, as ofertas públicas iniciais tendem a ocorrer em períodos caracterizados por forte confiança dos investidores e condições financeiras favoráveis. Num contexto marcado por volatilidade recente e expetativas económicas mais moderadas, existe a possibilidade de a avaliação da SpaceX ser ajustada, o que poderá levar a empresa a considerar um eventual adiamento da operação, procurando um enquadramento de mercado mais favorável.

O cenário mais equilibrado, para já, é de prudência. Caso este IPO seja bem recebido pelo mercado pode relançar outros IPOs nos EUA e atrair mais capital para tecnologia, defesa e telecomunicações espaciais. Mais do que um evento isolado, a possível entrada da SpaceX em bolsa deverá funcionar como um barómetro do apetite dos investidores por crescimento, risco e inovação em grande escala.