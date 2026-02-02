As criptomoedas têm ficado muito aquém das expectativas dos investidores desde o início do ano, e as presões de baixa continuam a marcar o início deste ano. Olhando para o gráfico do Bitcoin, o quadro técnico não parece encorajador para os investidores, especialmente os de curto prazo.

Que cenário técnico enfrenta atualmente a Bitcoin

É verdade que o indicador RSI aponta para um nível de sobrevenda quase recorde, com RSI próximo de 27, mas o MACD mostra uma clara fraqueza. Além disso, quando olhamos para as reações de preços anteriores da Bitcoin, bem como para o mercado em alta de 2020-2021, vemos semelhanças impressionantes. Há uma chance de que o movimento descendente em curso continue e empurre a BTC para baixo em direção aos principais níveis de suporte, que podemos encontrar perto dos US $ 50.000.

Investidores de curto prazo acumulam perdas significativas

Os investidores de curto prazo estão a registar cada vez mais perdas hoje - em média, quase 15% - com um preço médio de compra perto dos USD 90.000, enquanto o preço à vista está quase 25% abaixo da EMA de 200 dias (linha vermelha), que ronda os USD 99.000.

Desta forma, não há dúvida de que a atual correção (40% em relação ao pico de 126 000 USD) pode ser descrita como um mercado técnico de baixa da Bitcoin. Se a história servisse de guia, a Bitcoin poderia ser negociado na faixa de 50.000-60.000 dólares no segundo semestre do ano.

Quais são as principais expetativas e riscos para o mercado

O maior risco para os mercados continua a ser a situação em torno da Strategy, que acumulou centenas de milhares de BTC nos últimos anos (preço médio de cerca de 76 000 USD por BTC), bem como a pressão de venda dos ETF spot dos EUA, que, praticamente pela primeira vez desde o seu lançamento em 2024, apresentam atualmente uma perda média de alguns por cento.

Enquanto a BTC estiver a ser negociado abaixo dos 90 000 USD, a vantagem continua a ser dos vendedores, e o ciclo de quatro anos de redução para metade parece estar a “materializar-se” diante dos nossos olhos, com um potencial “fundo de mercado em baixa” no quarto trimestre de 2026.

Gráfico Bitcoin (período de tempo D1)

xStation 5

Ethereum sob pressão: correção aproxima-se dos 55%

A situação da Ethereum é ainda mais “dramática”, uma vez que a correção dos máximos está atualmente perto dos 55%. Embora uma recuperação técnica seja provável, dada a escala das quedas, uma inversão de tendência duradoura permanece menos realista enquanto o Bitcoin permanecer sob pressão.

Fluxos cautelosos limitam recuperação do ETH

Semelhante à estratégia no caso da Bitcoin, a Ethereum também tem a sua própria “estratégia” na forma de Bit Immersion Digital. A empresa liderada por Tom Lee tem atualmente mais de 5 mil milhões de dólares em perdas não realizadas nas suas participações em ETH.

Embora os fundamentos a longo prazo que sustentam a importância da Ethereum como uma rede que beneficia da mega-tendência da tokenização permaneçam intactos, os fluxos de capital continuam cautelosos e não há sinais de que os compradores tenham força para empurrar o ETH acima dos 3.000-3.300 USD a curto prazo - especialmente se a Bitcoin continuar a alimentar a incerteza no mercado.

Ethereum (Gráfico de D1)

xStation 5

Os dados da CryptoQuant mostram que a volatilidade historicamente elevada sinaliza uma mudança fundamental na fase de mercado. Historicamente, uma leitura do intervalo z30 acima de +3 tem frequentemente precedido fortes movimentos de preços - tanto rupturas acentuadas para o lado positivo como declínios rápidos.

Atualmente, o cenário descendente parece mais provável, mas uma recuperação nunca pode ser excluída - especialmente após uma venda da magnitude a que assistimos recentemente.

CryptoQuant

Múltiplos fatores de liquidez mostram que o Bitcoin está atualmente operando em um ambiente de mercado excecionalmente difícil. A CryptoQuant indica que está a ser pesada por uma persistente falta de liquidez que tem vindo a afetar o mercado há vários meses. A atividade dos investidores (stablecoins) nas bolsas está definitivamente silenciada.