As criptomoedas têm ficado muito aquém das expectativas dos investidores desde o início do ano, e as presões de baixa continuam a marcar o início deste ano. Olhando para o gráfico do Bitcoin, o quadro técnico não parece encorajador para os investidores, especialmente os de curto prazo.
Que cenário técnico enfrenta atualmente a Bitcoin
É verdade que o indicador RSI aponta para um nível de sobrevenda quase recorde, com RSI próximo de 27, mas o MACD mostra uma clara fraqueza. Além disso, quando olhamos para as reações de preços anteriores da Bitcoin, bem como para o mercado em alta de 2020-2021, vemos semelhanças impressionantes. Há uma chance de que o movimento descendente em curso continue e empurre a BTC para baixo em direção aos principais níveis de suporte, que podemos encontrar perto dos US $ 50.000.
Investidores de curto prazo acumulam perdas significativas
Os investidores de curto prazo estão a registar cada vez mais perdas hoje - em média, quase 15% - com um preço médio de compra perto dos USD 90.000, enquanto o preço à vista está quase 25% abaixo da EMA de 200 dias (linha vermelha), que ronda os USD 99.000.
Desta forma, não há dúvida de que a atual correção (40% em relação ao pico de 126 000 USD) pode ser descrita como um mercado técnico de baixa da Bitcoin. Se a história servisse de guia, a Bitcoin poderia ser negociado na faixa de 50.000-60.000 dólares no segundo semestre do ano.
Quais são as principais expetativas e riscos para o mercado
O maior risco para os mercados continua a ser a situação em torno da Strategy, que acumulou centenas de milhares de BTC nos últimos anos (preço médio de cerca de 76 000 USD por BTC), bem como a pressão de venda dos ETF spot dos EUA, que, praticamente pela primeira vez desde o seu lançamento em 2024, apresentam atualmente uma perda média de alguns por cento.
Enquanto a BTC estiver a ser negociado abaixo dos 90 000 USD, a vantagem continua a ser dos vendedores, e o ciclo de quatro anos de redução para metade parece estar a “materializar-se” diante dos nossos olhos, com um potencial “fundo de mercado em baixa” no quarto trimestre de 2026.
Gráfico Bitcoin (período de tempo D1)
Ethereum sob pressão: correção aproxima-se dos 55%
A situação da Ethereum é ainda mais “dramática”, uma vez que a correção dos máximos está atualmente perto dos 55%. Embora uma recuperação técnica seja provável, dada a escala das quedas, uma inversão de tendência duradoura permanece menos realista enquanto o Bitcoin permanecer sob pressão.
Fluxos cautelosos limitam recuperação do ETH
Semelhante à estratégia no caso da Bitcoin, a Ethereum também tem a sua própria “estratégia” na forma de Bit Immersion Digital. A empresa liderada por Tom Lee tem atualmente mais de 5 mil milhões de dólares em perdas não realizadas nas suas participações em ETH.
Embora os fundamentos a longo prazo que sustentam a importância da Ethereum como uma rede que beneficia da mega-tendência da tokenização permaneçam intactos, os fluxos de capital continuam cautelosos e não há sinais de que os compradores tenham força para empurrar o ETH acima dos 3.000-3.300 USD a curto prazo - especialmente se a Bitcoin continuar a alimentar a incerteza no mercado.
Ethereum (Gráfico de D1)
Os dados da CryptoQuant mostram que a volatilidade historicamente elevada sinaliza uma mudança fundamental na fase de mercado. Historicamente, uma leitura do intervalo z30 acima de +3 tem frequentemente precedido fortes movimentos de preços - tanto rupturas acentuadas para o lado positivo como declínios rápidos.
Atualmente, o cenário descendente parece mais provável, mas uma recuperação nunca pode ser excluída - especialmente após uma venda da magnitude a que assistimos recentemente.
Múltiplos fatores de liquidez mostram que o Bitcoin está atualmente operando em um ambiente de mercado excecionalmente difícil. A CryptoQuant indica que está a ser pesada por uma persistente falta de liquidez que tem vindo a afetar o mercado há vários meses. A atividade dos investidores (stablecoins) nas bolsas está definitivamente silenciada.
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.