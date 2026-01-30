Bitcoin sob pressão com Warsh favorito para a FED

O Bitcoin está a ampliar as suas perdas em direção à área de $81.000, retornando às baixas locais recentes, à medida que a probabilidade de Kevin Warsh ser selecionado como o novo presidente da FED continua a aumentar.

Os mercados de previsão rapidamente colocaram Warsh como o claro favorito, fortalecendo o dólar americano e mais uma vez pressionando as criptomoedas. A sua reputação como defensor de uma política monetária mais restritiva, um balanço patrimonial menor da FED e taxas de juro reais mais altas tem inquietado os investidores, que normalmente veem o Bitcoin como um beneficiário de condições financeiras flexíveis. À medida que as suas chances aumentavam, o BTC caiu para a faixa de $81.000-$82.000, perdendo mais de 3%.

Contexto histórico

A reputação “hawkish” (hawkish = linha dura) de Kevin Warsh decorre em grande parte do seu tempo no Conselho da Reserva Federal durante a crise financeira de 2008-2009, quando alertou repetidamente sobre os riscos da inflação, mesmo com a economia a deslizar para a deflação e o aumento do desemprego. Após o colapso do Lehman Brothers, Warsh argumentou que a FED não deveria abandonar a sua vigilância sobre a inflação.

É essa história que faz com que os mercados hoje associem o seu potencial retorno a taxas de juros reais mais altas, um balanço patrimonial menor da FED e liquidez reduzida, condições geralmente desfavoráveis para ativos como o Bitcoin, que tendem a ter melhor desempenho em períodos de dinheiro barato.

Warsh sobre Bitcoin

Kanchanara / Unsplash

Warsh também tem sido cético em relação ao excesso especulativo alimentado por uma política monetária flexível, uma categoria na qual ele às vezes inclui as criptomoedas. Embora não seja abertamente contra o Bitcoin, ele criticou publicamente a sua volatilidade e o boom mais amplo dos ativos digitais durante períodos de estímulos agressivos por parte dos bancos centrais.

O Sr. Warsh ainda mantém as mesmas opiniões?

Desta vez, porém, a situação pode ser diferente por várias razões. Em primeiro lugar, o presidente da FED não age sozinho, as decisões políticas são tomadas por todo o FOMC, e as votações recentes sob Powell mostraram um desacordo interno significativo.

Em segundo lugar, a pressão política dentro da administração Trump provavelmente tenderá fortemente para cortes nas taxas e políticas pró-crescimento, independentemente de quem liderar a FED. Warsh poderia, portanto, suavizar a sua postura hawkish se as condições financeiras se tornarem muito restritivas ou se os riscos de recessão aumentarem.

Por fim, a economia atual é estruturalmente diferente da de 2008, com níveis de endividamento mais elevados, maior sensibilidade às taxas de juro e um sistema financeiro que reage muito mais rapidamente às mudanças de liquidez. Embora a reputação de Warsh explique a atual liquidação do Bitcoin, o impacto a longo prazo da sua abordagem política pode revelar-se menos restritivo do que os mercados atualmente temem.

Avanço na legislação sobre criptomoedas à sombra de um novo candidato à presidência da FED

Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão a aproximar-se da criação de um quadro regulamentar claro para as criptomoedas. Uma comissão do Senado apresentou o projeto de lei mais abrangente até à data sobre a estrutura do mercado, com o objetivo de definir claramente as responsabilidades de supervisão entre agências como a SEC e a CFTC e substituir a atual «zona cinzenta» jurídica por regras operacionais concretas para as empresas de ativos digitais.

O maior ponto de discórdia continua a ser as stablecoins, especificamente se as empresas de criptomoedas devem ter permissão para oferecer rendimentos semelhantes a juros ou recompensas sobre os ativos detidos. Os bancos temem que isso possa drenar os depósitos e ameaçar a estabilidade financeira.

Para quebrar o impasse, a Casa Branca está a convocar uma reunião de alto nível na próxima semana com os principais bancos, empresas de criptomoedas, grupos do setor e formuladores de políticas para tentar chegar a um acordo.

Gráfico Bitcoin (D1)

A liquidação de hoje empurrou o Bitcoin de volta para as mínimas locais de dois meses atrás. Esta é uma zona importante que os otimistas precisam defender para recuperar a próxima área de suporte em torno de $86.000.