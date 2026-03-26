A Galp Energia destacou-se após a apresentação dos resultados de 2025, evidenciando um perfil mais resiliente do que o enquadramento macro poderia sugerir. Num ano marcado por pressão no preço do petróleo, um dólar mais fraco e impactos operacionais no downstream, a empresa conseguiu preservar a rentabilidade, reforçar a geração de caixa e manter uma política atrativa de remuneração aos acionistas.

O exercício confirmou também uma evolução importante na qualidade do negócio: embora o Upstream continue a ser o principal motor de valor, os segmentos de Midstream e Comercial começam a assumir um papel mais relevante na estabilização dos resultados.

Assista à análise completa de Henrique Tomé no vídeo abaixo ou continue a leitura para uma análise detalhada da Galp.

Resultados financeiros e operacionais-chave

A leitura institucional dos resultados FY25 é relativamente clara: a Galp não entregou um exercício de expansão linear dos resultados, mas mostrou um perfil integrado mais robusto do que muitos investidores tenderiam a assumir num ano pressionado por um Brent mais baixo, um dólar mais fraco e perturbações industriais associadas à manutenção programada.

Apesar da redução do EBITDA face a 2024, pressionado sobretudo pelo contexto de preços, o resultado líquido aumentou, refletindo maior eficiência e disciplina financeira.

A geração de caixa manteve-se particularmente sólida, com um free cash flow superior a €1,2 mil milhões, permitindo reduzir a alavancagem para apenas 0,5x EBITDA, um nível bastante conservador para o setor.

Motores de crescimento: Upstream dominante, mas maior diversificação

O segmento de Upstream continuou a liderar a criação de valor, com €1,68 mil milhões de EBITDA, sustentado por uma produção crescente e elevada fiabilidade operacional no Brasil.

No entanto, o desempenho foi condicionado por fatores exógenos:

Queda do preço médio do petróleo (de $77,2 para $66,2 por barril)

Enfraquecimento do dólar

Por outro lado, os restantes segmentos mostraram sinais claros de maturidade:

Industrial & Midstream: EBITDA de €952 milhões, impulsionado sobretudo pelo crescimento do negócio de gás e GNL

Comercial: €384 milhões, com destaque para o retalho ibérico e recuperação do segmento B2B

Renováveis: €50 milhões, ainda com peso reduzido, mas com importância estratégica crescente

Este equilíbrio crescente entre segmentos melhora a qualidade e previsibilidade dos resultados do grupo.

Eficiência, investimento e geração de caixa

A estrutura de custos no Upstream manteve-se altamente competitiva, apesar de uma ligeira subida para $2,7/boe.

Já no downstream, o desempenho foi afetado por fatores não recorrentes, nomeadamente:

Paragem programada da refinaria de Sines

Custos logísticos extraordinários (demurrage)

O investimento total situou-se entre €1,08 e €1,12 mil milhões, com foco em:

Produção no Brasil

Projetos industriais em Sines

Desenvolvimento de renováveis

A mensagem da gestão é clara: crescimento seletivo, com disciplina de capital e foco no retorno.

Balanço sólido e forte conversão em caixa

A Galp terminou o ano com uma posição financeira robusta:

Dívida líquida: €1,33 mil milhões

Alavancagem: ~0,5x EBITDA

A forte conversão de EBITDA em cash flow confirma a capacidade da empresa para:

Financiar investimento

Remunerar acionistas

Manter um balanço conservador

Este equilíbrio é particularmente relevante num setor historicamente volátil.

Remuneração ao acionista mantém-se atrativa

A política de retorno ao acionista continua a ser um dos pilares da tese de investimento.

Em 2025, a empresa apresentou:

Dividendo: €0,64 por ação (+4%)

Programa de recompra: €250 milhões

Esta combinação reforça a confiança da gestão na sustentabilidade da geração de caixa e mantém a Galp competitiva em termos de shareholder yield dentro do setor energético europeu.

Perspetivas para Galp em 2026

A empresa definiu metas para o próximo ano:

O crescimento da produção será o principal driver, mas terá de compensar um enquadramento macro potencialmente menos favorável.

Estratégia da gestão e alocação de capital

A estratégia enunciada pela gestão assenta em quatro pilares.

Proteger o balanço e preservar a disciplina financeira Manter o Upstream como principal motor de criação de caixa Investir de forma seletiva na transição energética, com ênfase em HVO/SAF em Sines, hidrogénio verde e renováveis de perfil mais leve em capital Continuar a devolver capital ao acionista

A página dedicada ao retorno acionista mostra de forma clara esta prioridade: o rácio de distribuição é monitorizado, o buyback foi reforçado para €250 milhões e o DPS subiu 4% para €0,64 por ação. Para o mercado, esta combinação funciona como sinal de confiança na sustentabilidade da geração de caixa.

Uma dimensão estratégica adicional é o possível reposicionamento do downstream ibérico, incluindo a combinação com a Moeve para criação de plataformas separadas de RetailCo e IndustrialCo. O racional estratégico parece convincente - escala, foco e clareza de portefólio -, mas a concretização implicará risco de execução e detalhe transacional ainda por definir.

Sensibilidade ao contexto macro: principal variável para 2026

Para FY26, a própria empresa deixa claro que o contexto macro continua a dominar a ponte de resultados.

Uma variação de +$5/bbl no Brent implica cerca de €160 milhões de EBITDA adicional;

Uma variação de +$1/boe na margem de refinação acrescenta cerca de €70 milhões;

Uma depreciação de 0,05 no EUR/USD tem impacto de cerca de €60 milhões no EBITDA.

Um dos riscos é a Namíbia. A empresa continua a tratar este tema como opcionalidade estratégica de grande dimensão, mas não como contributo de caixa de curto prazo. Para o investidor institucional, isso significa valor potencial elevado, mas também incerteza de calendário, capex e monetização.

O segundo risco reside na volatilidade de refinação, FX e fatores industriais. A paragem programada de Sines demonstrou que o downstream ainda pode introduzir ruído significativo na leitura trimestral, mesmo quando a tese de longo prazo permanece intacta.

O que um investidor institucional deve monitorizar

Produção Upstream: o cumprimento do objetivo FY26 de 125-130 kboepd será o primeiro teste à credibilidade da aceleração operacional.

o cumprimento do objetivo FY26 de 125-130 kboepd será o primeiro teste à credibilidade da aceleração operacional. Qualidade do Midstream: importa perceber se a força do negócio de gás/GNL é sustentável ou se FY25 beneficiou de condições particularmente favoráveis.

importa perceber se a força do negócio de gás/GNL é sustentável ou se FY25 beneficiou de condições particularmente favoráveis. Trajetória do Comercial: a manutenção de crescimento em conveniência, mobilidade e B2B ajudaria a suportar um múltiplo de grupo menos dependente do petróleo.

a manutenção de crescimento em conveniência, mobilidade e B2B ajudaria a suportar um múltiplo de grupo menos dependente do petróleo. Capex e execução industrial: HVO/SAF, hidrogénio verde e eventuais desenvolvimentos na Namíbia terão de demonstrar disciplina de calendário e retorno.

HVO/SAF, hidrogénio verde e eventuais desenvolvimentos na Namíbia terão de demonstrar disciplina de calendário e retorno. Sensibilidade macro: em última instância, a ação continuará a reagir primeiro ao Brent, FX e margens de refinação, e só depois aos restantes vetores do portefólio.

Análise Técnica

Neste momento as ações GALP estão a valorizar mais de 45% YTD e aproximam-se de novos máximos históricos. As ações da empresa têm beneficiado da subida dos preços da energia, com o petróleo a ser um dos grandes catalisadores por detrás das recentes subidas.

Conclusão

A Galp continua a parecer uma empresa integrada de energia de qualidade, mas ainda cíclica. A tese de investimento permanece ancorada na entrega do Upstream, enquanto Midstream e Comercial vão ganhando estatuto de estabilizadores reais dos resultados.

Do lado positivo, FY25 mostrou um balanço robusto, boa conversão em caixa, disciplina de capital e uma estratégia que não sacrifica retorno acionista. Do lado mais cauteloso, o caso continua fortemente dependente de variáveis exógenas - Brent, FX e refinação - Namíbia e projetos industriais de transição.