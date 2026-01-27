Os preços do ouro voltaram a registar subidas no início desta semana aproximando-se dos 5.100 dólares por onça, apoiados pelo aumento da incerteza geopolítica e pela fraqueza do dólar americano. Em termos anuais, o ouro já acumula uma valorização superior a 17% em 2026, enquanto a prata dispara mais de 50% em apenas um mês, refletindo uma clara corrida dos investidores para ativos de refúgio. Quais são os catalisadores da subida no preço dos ativos de refúgio? Dash Cryptocurrency / Unsplash Evolução do risco político nos Estados Unidos A plataforma Polymarket passou a atribuir uma probabilidade próxima de 80% a um novo encerramento do governo norte-americano, depois de os Democratas no Senado, liderados por Chuck Schumer, terem anunciado a intenção de bloquear um projecto de lei de despesas, caso o financiamento ao Departamento de Segurança Interna (DHS) não seja removido. Esta posição surge na sequência do assassinato de uma enfermeira norte-americana no Minnesota por um agente da Patrulha Fronteiriça, reacendendo as preocupações da oposição quanto a alegados abusos de poder por parte do DHS. Expectativas de cortes nas taxas de juro nos EUA Em paralelo, o Presidente dos EUA, Donald Trump, continua a defender cortes agressivos nas taxas de juro, propondo uma redução dos atuais 3,5% para 1%. Neste contexto, Rick Rieder, da BlackRock, actualmente apontado como um dos principais candidatos à presidência da Reserva Federal, tem assumido um discurso marcadamente dovish, chegando mesmo a sugerir que reduções das taxas de juro poderão contribuir para o combate à inflação, uma visão que contraria o consenso monetário tradicional. Instabilidade política e impacto no dólar americano A este enquadramento junta-se um clima de incerteza generalizada, instabilidade institucional e forte polarização política nos Estados Unidos, factores que continuam a pesar sobre o dólar e a direcionar a atenção dos mercados para a trajectória da dívida pública, que já se aproxima dos 39 biliões de dólares e deverá continuar a crescer nos próximos anos. Investidores fogem do dólar e reforçam posições em metais preciosos A consequência natural deste ambiente tem sido um aumento da procura por metais preciosos, em particular pelo ouro, que historicamente tem desempenhado o papel de ativo de refúgio, preservando valor em períodos de stress macroeconómico e monetário. Atualmente, observa-se uma rotação clara de capital em direção ao ouro, enquanto o dólar é vendido de forma consistente, com os contratos futuros do índice do dólar americano (USDIDX) a cair para níveis abaixo de 97 pts. Nos últimos meses, tem-se tornado difícil ignorar a performance do metal, que está também a reflectir a perda de poder de compra das moedas fiduciárias, como o dólar americano. Não obstante, a instabilidade geopolítica continua a ser também um dos grandes fatores de apoio aos metais, nomeadamente com os receios mais recentes acerca do risco de invasão dos EUA no Irão. Polymarket Gráfico da prata, ouro e S&P 500 YTD Koyfin

