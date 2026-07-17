Principais conclusões A final do Campeonato do Mundo de Futebol 2026, entre Espanha e Argentina, disputa-se a 19 de julho e serve de ponto de partida para comparar a força das duas economias. Para além do duelo em campo, analisamos indicadores como o PIB, a inflação e o desempenho das bolsas para perceber qual dos países chega mais forte a este verdadeiro "campeonato económico"

A Espanha apresenta uma economia mais estável, com crescimento do PIB de 2,7%, inflação controlada e um IBEX 35 em máximos históricos, impulsionado pelos setores da banca, energia e tecnologia.

A Argentina protagoniza uma das maiores recuperações económicas recentes, reduzindo a inflação de quase 300% para cerca de 33% e registando uma forte valorização do S&P Merval, suportada pelas reformas económicas e pelo setor energético.

Para investidores, Espanha e Argentina representam perfis de risco distintos: a Espanha oferece maior estabilidade e previsibilidade, enquanto a Argentina apresenta maior potencial de valorização, mas também um nível de risco significativamente superior.

A final do Campeonato do Mundo de Futebol 2026, entre Espanha e Argentina, disputa-se no domingo, 19 de julho, em East Rutherford (Nova Jérsia). Mas, para além do relvado, existe outro duelo igualmente interessante: qual das duas economias está mais forte em 2026? Nesta análise digna de uma final, comparamos o crescimento do PIB, a inflação e o desempenho dos principais índices bolsistas, IBEX 35 e S&P Merval, para perceber qual dos países apresenta melhores fundamentos económicos e qual poderá oferecer as oportunidades de investimento mais interessantes. 1. O Placar Macroeconómico: Estabilidade vs. "Turnaround" Estrutural O ambiente macroeconómico dita as regras do jogo e o custo do capital para as empresas de ambos os países. Espanha: O Motor Fiável da Europa A Espanha entra nesta final como uma das economias mais sólidas da Zona Euro, exibindo uma resiliência notável. Crescimento (PIB): No primeiro trimestre de 2026, a economia espanhola cresceu 2,7% em termos homólogos (acelerando 0,6% face ao trimestre anterior). O Banco de Espanha perspetiva um crescimento de 2,3% para a totalidade do ano de 2026, muito suportado pela procura interna, turismo e setor dos serviços.

Inflação: A inflação espanhola encontra-se estagnada. Em junho de 2026, a taxa de inflação homóloga fixou-se nos 3,2%, contida pelas quebras nos preços dos combustíveis, embora ligeiramente pressionada pela eletricidade. A inflação subjacente (core) encontra-se nos 2,9%. Argentina: A Terapia de Choque Dá Frutos A Argentina é a história de um regresso impressionante. Após anos de crises cambiais e hiperinflação, a economia sul-americana está a colher os frutos do duro ajuste fiscal e monetário implementado desde 2024. Crescimento (PIB): Após sair da recessão na segunda metade de 2024, a economia argentina expandiu-se 2,3% em termos homólogos no primeiro trimestre de 2026. Este crescimento tem sido liderado não pelo Estado, mas pelos setores primários: agricultura (impulsionada por fortes colheitas), mineração (lítio) e pescas.

Inflação: A grande vitória argentina. De uma inflação homóloga estrondosa de 292,2% em abril de 2024, o país reduziu a sua taxa homóloga para 32,6% em março de 2026. A inflação mensal tem-se mantido em apenas um dígito (rondando os 1,5% a 3,4% mensais entre meados de 2025 e início de 2026), suportada por um novo sistema de bandas cambiais indexadas à inflação implementado no início de 2026. 2. A Performance em Campo: Como se Comportam os Índices? Os mercados financeiros são mecanismos de antecipação. Vejamos como os investidores avaliaram estas duas equipas nas bolsas de valores. Tabela Comparativa: O Raio-X Económico XTB Espanha (IBEX 35) O Voo Histórico da Banca e Energia na Espanha O IBEX 35 tem tido um desempenho espetacular, contrariando o estigma de índice "lento". Performance: O índice fechou 2025 com ganhos recorde de 49,27%. O momentum mantém-se intacto e, em meados de julho de 2026, o índice negocia em torno dos 19.165 pontos. Trata-se de uma valorização formidável, colocando o mercado espanhol em máximos de várias décadas.

Os Motores: Esta subida agressiva foi alimentada por dois fatores: a robustez do setor financeiro (bancos espanhóis continuam a lucrar com taxas de juro saudáveis) e o setor das energias renováveis. Além disso, grandes empresas do IBEX 35 implementaram agressivos programas de recompra de ações, reduzindo o capital flutuante para mínimos de cinco anos e premiando fortemente os acionistas. xStation5 Tecnologia, Sol e a Força da Banca Espanhola A fantástica caminhada do IBEX 35 rumo a máximos históricos foi liderada por três setores distintos, mas complementares: a defesa/tecnologia, a transição energética e a margem financeira dos bancos. Indra Sistemas (Tecnologia e Defesa): O Catalisador: A Indra consolidou-se como a grande estrela do índice espanhol. Beneficiou diretamente do aumento global dos orçamentos de defesa na Europa e do seu forte posicionamento em soluções de inteligência artificial e digitalização aeroespacial. O mercado premiou a sua reestruturação estratégica e a sólida carteira de encomendas, subindo 26.14% TTM. Solaria (Energia Renovável): O Catalisador: Num ano de forte volatilidade energética, a Solaria destacou-se como o veículo predileto para os fluxos de capital focados em ESG. A expansão dos seus parques fotovoltaicos e a descida progressiva do custo dos materiais permitiram à empresa apresentar margens operacionais robustas, tornando-a líder de ganhos no setor verde, subindo 90.59% TTM. Banco Santander (Setor Financeiro): O Catalisador: O Santander liderou o pelotão da banca espanhola com uma valorização histórica. O banco soube capitalizar o cenário de taxas de juro elevadas na Zona Euro para expandir a sua margem financeira, ao mesmo tempo que executou um dos programas de recompra de ações (share buybacks) mais agressivo, gerando enorme valor para o acionista, subindo 62.94% TTM. Argentina (S&P Merval) A Explosão do Valor ("Rally" de Confiança) no Merval O S&P Merval tem operado num universo próprio, sendo o palco perfeito para investidores que procuram lucros exponenciais à boleia da normalização económica. Performance: Em termos de moeda local, o índice ultrapassou a barreira impressionante dos 3,2 milhões de pontos em julho de 2026, acumulando uma variação positiva de cerca de 62% nos últimos 12 meses.

A Visão em Dólares (Merval USD CCL): Mais importante do que os pontos nominais em pesos (suscetíveis à inflação) é a cotação em dólares. O Merval cotado em "Dólar CCL" superou os 2.100 pontos em julho de 2026. Isto prova que a subida não é apenas um efeito de desvalorização cambial, mas sim um ganho real de capital, sinalizando que os mercados internacionais acreditam no equilíbrio orçamental (que passou a superavitário) e na estabilidade macroeconómica do país. Tradingview Petróleo, Finanças e a Desregulação Tarifária argentina No S&P Merval, o pódio foi dominado pelo "trade de normalização". As empresas vencedoras foram as que mais beneficiaram da eliminação de subsídios, da desregulação de preços e do regresso da confiança externa na capacidade de pagamento do país. YPF (Energia): O Catalisador: A petrolífera estatal de capitais mistos foi o grande motor de valorização da bolsa argentina. A desregulação total dos preços dos combustíveis no mercado doméstico e o avanço histórico nas obras de escoamento em Vaca Muerta transformaram a YPF numa máquina de gerar caixa, atraindo investidores internacionais com uma performance de 101.3% em pesos ARS. Grupo Financiero Galicia - GGAL (Banca): O Catalisador: Como principal banco privado do país, o Galicia foi o maior beneficiário da drástica redução da inflação e do risco-país. A transição de um modelo onde o banco financiava o Estado para um modelo de concessão de crédito real à economia privada impulsionou as ações 100.8% em pesos ARS. Pampa Energía (Utilities / Energia): O Catalisador: A Pampa Energía personifica o sucesso da reforma das tarifas na Argentina. Com o fim dos congelamentos de tarifas de eletricidade e gás, a empresa conseguiu ajustar as suas receitas à realidade inflacionária, limpando o seu balanço e financiando novos projetos de exploração de gás não convencional, animando os investidores com uma subida de 107.2% em pesos ARS. Quem ganha o embate? Gerada por IA Espanha é a equipa que ganha através do controlo e da previsibilidade. A sua economia cresce a um ritmo seguro (2,7%) e o IBEX 35 entregou lucros fenomenais graças à excelência e disciplina de capital das suas grandes cotadas (banca, utilities e recompras massivas). É um "porto seguro" rentável.

Argentina é o sobredotado a recuperar de uma lesão grave. Os seus dados de crescimento (+2,3%) escondem uma verdadeira revolução: a destruição da hiperinflação (descida drástica de quase 300% para os 32,6%) e um rally vertiginoso no Merval. Para o investidor de perfil de risco, a Argentina oferece neste momento um prémio e uma performance que o mercado espanhol, pela sua maturidade, não consegue igualar a longo prazo. Tal como no futebol, prever o resultado final pode ser um verdadeiro remate ao lado. Também nos mercados financeiros e na economia, os dados podem mudar rapidamente e alterar o rumo do jogo sem necessidade de recorrer ao VAR. Espanha e Argentina apresentam argumentos fortes: a primeira destaca-se pela estabilidade económica e pela solidez do IBEX 35, enquanto a segunda impressiona pela recuperação macroeconómica e pelo forte desempenho do S&P Merval. Por agora, o marcador continua empatado. O vencedor deste "campeonato económico" só será conhecido no prolongamento dos próximos meses, à medida que os indicadores económicos e os mercados continuarem a ditar o resultado.

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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