O petróleo Brent (OIL) iniciou a sessão de hoje com ganhos acima dos 110 dólares por barril, mas a pressão de baixa voltou a surgir desde então, em parte impulsionada pelas negociações em curso entre o Irão e os EUA na sequência do ultimato de Trump.

Ao mesmo tempo, a Citrini divulgou uma análise baseada em OSINT, assente em observações recolhidas diretamente no Estreito de Ormuz. De acordo com o relatório, o fundo recorreu a uma fonte local para monitorizar o tráfego de petroleiros no estreito, a fim de verificar se os fluxos reais correspondem aos conjuntos de dados utilizados por fundos globais, algoritmos e analistas para estimar perturbações no abastecimento de petróleo e outras variáveis-chave.

Relatório Citrini revela lacunas na monitorização do tráfego de petroleiros no Estreito de Ormuz

Segundo a Citrini, a maioria dos fundos de cobertura, mesas de macroeconomia e comentadores dos meios de comunicação avaliam o risco relacionado com o Estreito de Ormuz utilizando dados AIS, ou seja, sinais de transponder transmitidos por embarcações. O fundo alega que o seu analista assinou uma declaração num posto de controlo de Omã afirmando que não seriam recolhidos dados e, posteriormente, contrabandeou equipamento, incluindo um gimbal, um kit de microfone e uma câmara Leica com zoom de 150x, apesar da inspeção.

A Citrini argumenta que os conjuntos de dados baseados no AIS podem não refletir o quadro completo. As suas conclusões sugerem que até 50% do tráfego real de navios através do estreito pode estar a faltar nos sistemas de rastreamento padrão em qualquer dia.

Algumas embarcações estariam a desativar transponders, a falsificar destinos ou a introduzir dados de identificação enganosos para reduzir a rastreabilidade e mitigar o risco de serem alvo de ataques. O relatório também faz referência à presença de uma «frota-sombra» iraniana a operar com os transponders desligados.

Impacto das falhas de monitorização do Estreito de Ormuz no mercado de petróleo

De acordo com estas alegações, mais de 29 petroleiros totalmente carregados têm transportado crude desta forma, com um valor estimado de 3 mil milhões de dólares em petróleo enviado para a Malásia desde o início do conflito. Dito isto, a fiabilidade destas conclusões continua a ser difícil de verificar de forma independente nesta fase.

Se forem precisas, as implicações são significativas: o mercado poderá estar a avaliar incorretamente a dimensão das perturbações no abastecimento no Estreito de Ormuz. Os modelos do mercado petrolífero, as previsões de abastecimento e a análise macroeconómica mais ampla poderão basear-se em dados sistematicamente incompletos.

A tese central é que os participantes no mercado podem estar a confundir a visibilidade do AIS com os fluxos físicos reais. Num ambiente em que os sinais são deliberadamente obscurecidos, a análise baseada em painéis de controlo pode ficar aquém das condições reais no terreno. Citrini conclui que a discrepância entre o tráfego reportado pelo AIS e o movimento real dos petroleiros pode representar atualmente uma das variáveis mais subestimadas no mercado energético global.

Gráfico PETRÓLEO (D1)