- Análise da Citrini revela que até 50% do tráfego de petroleiros no Estreito de Ormuz pode não ser capturado pelos sistemas AIS padrão.
- Falta de visibilidade sugere que o mercado global de petróleo pode estar a subestimar significativamente os riscos e perturbações no abastecimento de crude, impactando previsões de preços e modelos de abastecimento.
- Análise da Citrini revela que até 50% do tráfego de petroleiros no Estreito de Ormuz pode não ser capturado pelos sistemas AIS padrão.
- Falta de visibilidade sugere que o mercado global de petróleo pode estar a subestimar significativamente os riscos e perturbações no abastecimento de crude, impactando previsões de preços e modelos de abastecimento.
O petróleo Brent (OIL) iniciou a sessão de hoje com ganhos acima dos 110 dólares por barril, mas a pressão de baixa voltou a surgir desde então, em parte impulsionada pelas negociações em curso entre o Irão e os EUA na sequência do ultimato de Trump.
Ao mesmo tempo, a Citrini divulgou uma análise baseada em OSINT, assente em observações recolhidas diretamente no Estreito de Ormuz. De acordo com o relatório, o fundo recorreu a uma fonte local para monitorizar o tráfego de petroleiros no estreito, a fim de verificar se os fluxos reais correspondem aos conjuntos de dados utilizados por fundos globais, algoritmos e analistas para estimar perturbações no abastecimento de petróleo e outras variáveis-chave.
Relatório Citrini revela lacunas na monitorização do tráfego de petroleiros no Estreito de Ormuz
Segundo a Citrini, a maioria dos fundos de cobertura, mesas de macroeconomia e comentadores dos meios de comunicação avaliam o risco relacionado com o Estreito de Ormuz utilizando dados AIS, ou seja, sinais de transponder transmitidos por embarcações. O fundo alega que o seu analista assinou uma declaração num posto de controlo de Omã afirmando que não seriam recolhidos dados e, posteriormente, contrabandeou equipamento, incluindo um gimbal, um kit de microfone e uma câmara Leica com zoom de 150x, apesar da inspeção.
A Citrini argumenta que os conjuntos de dados baseados no AIS podem não refletir o quadro completo. As suas conclusões sugerem que até 50% do tráfego real de navios através do estreito pode estar a faltar nos sistemas de rastreamento padrão em qualquer dia.
Algumas embarcações estariam a desativar transponders, a falsificar destinos ou a introduzir dados de identificação enganosos para reduzir a rastreabilidade e mitigar o risco de serem alvo de ataques. O relatório também faz referência à presença de uma «frota-sombra» iraniana a operar com os transponders desligados.
Impacto das falhas de monitorização do Estreito de Ormuz no mercado de petróleo
De acordo com estas alegações, mais de 29 petroleiros totalmente carregados têm transportado crude desta forma, com um valor estimado de 3 mil milhões de dólares em petróleo enviado para a Malásia desde o início do conflito. Dito isto, a fiabilidade destas conclusões continua a ser difícil de verificar de forma independente nesta fase.
Se forem precisas, as implicações são significativas: o mercado poderá estar a avaliar incorretamente a dimensão das perturbações no abastecimento no Estreito de Ormuz. Os modelos do mercado petrolífero, as previsões de abastecimento e a análise macroeconómica mais ampla poderão basear-se em dados sistematicamente incompletos.
A tese central é que os participantes no mercado podem estar a confundir a visibilidade do AIS com os fluxos físicos reais. Num ambiente em que os sinais são deliberadamente obscurecidos, a análise baseada em painéis de controlo pode ficar aquém das condições reais no terreno. Citrini conclui que a discrepância entre o tráfego reportado pelo AIS e o movimento real dos petroleiros pode representar atualmente uma das variáveis mais subestimadas no mercado energético global.
Gráfico PETRÓLEO (D1)
Última hora: Mais um aumento nos inventários de petróleo e uma diminuição nas reservas de combustível
Ouro sobe 2 % num contexto de enfraquecimento do dólar americano
Alterações no mercado cambial decorrentes da guerra: o dólar americano desce a pique 💥
NZDUSD: A decisão de tom hawkish do RBNZ 🚀
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.