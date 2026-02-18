Índices europeus aproximam-se dos seus máximos🚀

Os mercados bolsistas europeus continuaram a sua forte recuperação, empurrando os principais índices para novos máximos históricos, apoiados pelo otimismo em torno dos resultados das empresas, pela queda da inflação e pela rotação de capitais para sectores cíclicos. O índice Stoxx Europe 600 está a ganhar 0,60% para 626 pontos em novos níveis recorde, impulsionado principalmente pelas acções dos sectores da defesa e da banca.

No Reino Unido, o índice UK100 (FTSE 100) atingiu novos máximos históricos, subindo 0,92% depois de a inflação ter abrandado para cerca de 3,0%, o nível mais baixo em quase um ano. Esta leitura reforçou as expectativas de que o Banco de Inglaterra poderá em breve começar a reduzir as taxas de juro.

As empresas de defesa estiveram entre os principais impulsionadores da recuperação de hoje. As acções da BAE Systems (BA.UK) subiram 3,50% após a divulgação de lucros recorde e notícias de uma enorme carteira de encomendas. Dados macroeconómicos do Reino Unido A inflação no consumidor no Reino Unido caiu para 3,0% em janeiro (de 3,4% em dezembro), atingindo o seu nível mais baixo em quase um ano e aliviando as pressões sobre o custo de vida.

A inflação subjacente (excluindo os componentes mais voláteis) também abrandou, reforçando as expectativas de que o Banco de Inglaterra poderá começar a reduzir as taxas de juro já em março de 2026. Os mercados estão atualmente a prever uma probabilidade de cerca de 90% de que tal aconteça.

A taxa de desemprego do Reino Unido subiu para cerca de 5,2%, o nível mais elevado dos últimos cinco anos, reforçando ainda mais os argumentos a favor da flexibilização monetária.

Os investidores esperam agora o primeiro corte nas taxas do BoE em 2026, com a possibilidade de cortes adicionais se o processo de desinflação continuar.

A Rolls-Royce (RR.UK) também atingiu novos máximos, ganhando 2,70% e apoiando o avanço do UK100. Os investidores estão a recompensar as empresas ligadas aos sectores aeroespacial e da defesa.

Para além da defesa, as acções do sector bancário e financeiro também recuperaram, apoiando o movimento ascendente mais amplo na Europa, após a anterior pressão sobre o sector. As empresas de matérias-primas e de energia também contribuíram para os ganhos.

Piero Cipollone, membro da Comissão Executiva do BCE, salientou os progressos realizados no projeto do euro digital, que se destina a salvaguardar o papel dos bancos europeus no sistema de pagamentos e a reforçar as infra-estruturas de pagamento locais face às redes mundiais de cartões.

O euro enfraqueceu moderadamente na sequência de notícias de que a Presidente do BCE, Christine Lagarde, poderá demitir-se antes do final do seu mandato, introduzindo um elemento de incerteza.

Os desenvolvimentos geopolíticos continuam a estar no centro das atenções dos investidores, incluindo as conversações de paz entre a Ucrânia e a Rússia e as negociações entre os EUA e o Irão sobre o programa nuclear, que estão a moldar o cenário de risco macro mais amplo.

