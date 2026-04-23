Nvidia continua a dominar a tecnologia 🗽 O que os resultados nos mostram?

Nos últimos trimestres, tem-se imposto em Wall Street a ideia de que as «Magnificent 7» estão a impulsionar a maior parte do crescimento dos lucros do S&P 500. No entanto, os dados do primeiro trimestre de 2026 sugerem um panorama mais matizado. Embora as grandes empresas tecnológicas continuem a crescer mais rapidamente do que o mercado em geral, a FactSet indica que esta vantagem desaparece em grande parte quando se exclui a Nvidia. Este é um sinal importante para os investidores, pois mostra que a força deste grupo não é tão abrangente como pode parecer.

Em termos agregados, os «Magnificent 7» continuam a superar o resto do índice

As estimativas para o primeiro trimestre de 2026 sugerem que os «Magnificent 7» irão registar um crescimento dos lucros de 22,8% em termos homólogos. Em comparação, espera-se que as restantes 493 empresas do S&P 500 registem um crescimento de 10,1%. A nível geral, as maiores empresas de tecnologia continuam a parecer deter uma vantagem clara.

Isto está em linha com as tendências observadas nos trimestres anteriores, quando as sete maiores empresas de tecnologia representavam uma parte desproporcionalmente grande do crescimento total dos lucros do índice. A questão é que este domínio aparentemente abrangente é agora cada vez mais impulsionado por uma única empresa.

A Nvidia é o principal motor do crescimento dos lucros não só dentro das «Mag 7», mas em todo o S&P 500

A conclusão mais importante a retirar dos dados é simples: a Nvidia continua a ser o maior contribuinte individual para o crescimento dos lucros, tanto dentro das «Magnificent 7» como em todo o S&P 500. É responsável por uma parte significativa da diferença entre o desempenho das megacap de tecnologia e o resto do mercado.

Excluindo a Nvidia, o crescimento projetado dos lucros para as «Magnificent 7» no primeiro trimestre de 2026 cai de 22,8% para apenas 6,4%. Isto implica que, sem a Nvidia, o resto do grupo cresceria, na verdade, mais lentamente do que o índice mais amplo, que deverá expandir-se em 10,1%. Por outras palavras, o desempenho superior dos «Magnificent 7» torna-se muito menos convincente quando o maior beneficiário do boom da IA é retirado da equação.

O resto do mercado pode não ser tão fraco como a narrativa dominante sugere

É aqui que a interpretação começa a mudar. Há já algum tempo que os mercados têm operado com base no pressuposto de que o crescimento dos lucros se concentra, em grande parte, num punhado de grandes empresas tecnológicas. No entanto, os dados sugerem que, uma vez excluída a Nvidia, as restantes 493 empresas do S&P 500 estão a crescer mais rapidamente do que o resto dos «Magnificent 7».

Isto não é apenas um pormenor estatístico. Indica que o crescimento dos lucros pode estar a alargar-se gradualmente para além dos nomes mais óbvios. Entre os maiores contribuintes para o crescimento dos lucros do S&P 500, a seguir à Nvidia, encontram-se a Micron Technology, a Eli Lilly, a Broadcom e a Sandisk. Só isto sugere que a história do mercado já não se limita a um pequeno grupo de gigantes tecnológicos.

Fonte: FactSet e XTB Research

O mesmo padrão mantém-se nas estimativas para o ano completo de 2026

As perspetivas para o ano completo reforçam esta dinâmica. Para o ano civil de 2026, espera-se que os «Magnificent 7» registem um crescimento dos lucros de 24,6%, enquanto as restantes 493 empresas do S&P 500 deverão crescer 15,9%. À primeira vista, a vantagem parece novamente substancial.

No entanto, a Nvidia desempenha mais uma vez um papel decisivo. Excluindo a empresa, o crescimento projetado dos lucros para os «Magnificent 7» cai para 13,2%, abaixo da taxa de crescimento esperada para o resto do mercado. Isto sugere que, mesmo num horizonte mais longo, a vantagem do grupo é menos ampla do que os números globais sugerem.

A concentração do crescimento está a tornar-se um risco crescente para o mercado

Do ponto de vista do investidor, a principal conclusão é que o crescimento dos lucros das ações norte-americanas está a tornar-se cada vez mais concentrado. Quando uma única empresa representa uma parte tão grande da melhoria global, o mercado torna-se mais vulnerável a desilusões.

Isto é particularmente relevante num ambiente em que as valorizações das grandes empresas tecnológicas permanecem elevadas e as expectativas são altas. Quanto mais o crescimento se concentra numa única empresa, maior é o risco de que resultados mais fracos ou orientações mais cautelosas possam desencadear uma mudança mais ampla no sentimento do mercado.

O desempenho da Nvidia e as implicações para o mercado

A conclusão mais simples é esta: as “Magnificent 7” continuam a parecer fortes, mas a sua força é cada vez mais uma história sobre a Nvidia, em vez de um domínio generalizado em todo o grupo. Isto não significa que as restantes empresas sejam fracas. Significa, sim, que a sua vantagem sobre o resto do mercado já não é tão clara. Para os investidores, isto representa uma importante mudança de perspetiva. Em vez de tratar os «Magnificent 7» como um bloco de crescimento uniforme, há uma necessidade crescente de analisar as empresas individualmente de forma mais aprofundada. Os dados do primeiro trimestre e as previsões para o ano completo de 2026 mostram claramente que, sem a Nvidia, a narrativa de domínio esmagador começa a enfraquecer. As ações da Nvidia estão a ser negociadas acima dos 200 dólares e subiram cerca de 8% acima da EMA de 200 dias (linha vermelha), aumentando a probabilidade de uma quebra acima dos máximos anteriores observados no outono de 2025.