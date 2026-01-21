A Nvidia (NVDA.US) é o nome emblemático da tendência da IA e continua a ser a maior empresa cotada em bolsa do mundo, mas apesar dos fortes resultados do seu principal parceiro de negócios, a TSMC (TSM.US), as acções estão agora a cair quase 20% em relação ao seu máximo histórico de outubro de 2025, quando os investidores estavam a pagar mais de 211 dólares por ação. A avaliação desceu significativamente e, se a empresa apresentar resultados em linha com a sua previsão de lucros para 12 meses, o preço da Nvidia está agora aproximadamente em linha com a média do Nasdaq 100. No entanto, apesar da avaliação “mais atractiva”, a tendência de baixa a curto prazo continua a ser dominante e a realização de lucros parece estar a acelerar.

Olhando para o gráfico, a configuração técnica está a tornar-se cada vez mais desconfortável para os compradores. A ação dos preços está a começar a assemelhar-se a um padrão de cabeça e ombros (H&S), uma formação clássica de inversão de tendência. Se o padrão se concretizar, a ação provavelmente deslizaria em direção à área do decote em torno de US $ 168 por ação, marcada pelos mínimos locais de setembro e dezembro de 2025.

Isso também implicaria em um teste da MME de 200 dias (linha vermelha). A projeção do padrão sugere que a Nvidia poderia quebrar abaixo da EMA200 e do decote, potencialmente invertendo a tendência mais ampla. Nesse cenário, um nível de suporte chave de longo prazo poderia surgir em torno de $135 por ação, reforçado pela zona de consolidação do final de maio e início de junho do ano passado. Ainda assim, um movimento de volta acima da zona dos $186 por ação (a EMA50) poderia sinalizar um retorno à tendência de alta. A Nvidia apresentará os seus lucros em 26 de fevereiro, após o fecho do mercado em Wall Street. Nvidia (D1) xStation 5

