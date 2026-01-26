Principais conclusões Ameaças de tarifas a 100% ao Canadá aumentam risco e pressão no USD/CAD

As recentes ameaças do presidente Trump ao Canadá, envolvendo a potencial imposição de tarifas de 100% sobre todos os produtos canadianos, demonstram que o comércio já não serve apenas a fins puramente económicos e se tornou uma ferramenta de política externa. O acordo entre Ottawa e Pequim, que reduz as tarifas sobre a canola e os veículos elétricos, tornou-se um pretexto para uma retórica crescente que pode ter consequências de longo alcance para a estabilidade dos mercados norte-americanos. Tensões EUA–Canadá afetam o par USD/CAD Freepik O principal fator desestabilizador não é a escala das tarifas potenciais, mas a imprevisibilidade das ações e a falta de regras claras. Esta situação gera maior volatilidade nos mercados cambiais, de commodities e comerciais. Em particular, o par USD/CAD pode sofrer uma pressão significativa. O risco das tarifas ameaça as exportações e o crescimento económico do Canadá, enfraquecendo o dólar canadiano em relação ao dólar americano. Ao mesmo tempo, o Canadá é um grande exportador de petróleo e metais, pelo que as perturbações comerciais afetam os preços das matérias-primas, afetando ainda mais a taxa de câmbio. O aumento da incerteza leva a picos de volatilidade de curto prazo no USD/CAD, especialmente quando surgem novas informações sobre possíveis tarifas ou declarações da Casa Branca. O risco de medidas retaliatórias por parte do Canadá e a renegociação do USMCA, o acordo de livre comércio da América do Norte entre os EUA, Canadá e México, aumentam a instabilidade, criando pressão tanto para o fortalecimento do dólar americano quanto para flutuações no dólar canadiano em resposta a mudanças nas exportações e nos fluxos comerciais. Como o Canadá está a reagir? Nesta fase, o Canadá está a responder com calma, enfatizando que o acordo com a China abrange apenas setores selecionados e continua em conformidade com os princípios do USMCA. O primeiro-ministro Carney descreveu as ações dos Estados Unidos como parte de um contexto de negociação mais amplo, com foco na proteção das fronteiras, acessibilidade de preços e diversificação do comércio além dos EUA. A abordagem do Canadá mostra que a adesão consistente às regras e uma política económica estável podem ajudar a aliviar as tensões, mesmo diante de ameaças diretas de um parceiro comercial. Gráfico USDCAD (D1) Fonte: xStation5

