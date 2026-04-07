À medida que se aproxima o prazo estabelecido por DonaldTrump, os confrontos armados no estreito voltam a intensificar-se. Ambos os lados parecem estar a dar sinais de estarem preparados para enfrentar possíveis ataques dos EUA contra infraestruturas críticas do Irão. Mas e se o ataque que Trump está a anunciar tiver apenas como objetivo distrair o Irão do verdadeiro objetivo?
Possível estratégia dos EUA: ataque sem invasão terrestre ao programa nuclear iraniano
Muitos participantes no mercado assistiram à ousada evacuação do piloto do F-15 abatido. Sem entrar em pormenores, o aspeto mais importante no contexto do conflito é que, durante a evacuação do segundo piloto, as forças norte-americanas conseguiram construir uma pista de aterragem improvisada para estabelecer uma base temporária para as unidades de resgate. Um aeródromo e uma base no meio do Irão, abandonados e destruídos quase tão rapidamente quanto surgiram. Ao mesmo tempo, as forças iranianas não conseguiram infligir quaisquer baixas ao lado norte-americano. O que é que isto nos diz?
Significa que os Estados Unidos não precisam de realizar uma invasão terrestre para destruir completamente o programa nuclear do Irão.
Os EUA poderiam levar a cabo um ataque sincronizado contra centrais elétricas, privando dezenas de milhões de pessoas de eletricidade e água. Isto provocaria não só um desastre humanitário, mas também um colapso temporário, se não prolongado, da logística e das comunicações em todo o país. Ao mesmo tempo, os EUA poderiam enviar um contingente de forças especiais para o local ou locais de armazenamento dos materiais físsíveis do Irão, a fim de os neutralizar.
Os EUA poderiam tentar extrair 400 a 500 quilogramas de urânio altamente enriquecido, enquanto as restantes 8 a 9 toneladas poderiam ser deliberadamente contaminadas ou diluídas, a fim de tornar a sua utilização muito mais difícil.
Tal operação seria arriscada, especialmente à luz do recente abate de um F-15. Ainda assim, vale a pena recordar que a coligação EUA-Israel já realizou cerca de 13 000 missões de combate sobre o Irão, o que implicaria uma taxa de eficácia das defesas aéreas iranianas de aproximadamente 0,007%.
A geografia, contrariamente ao que parece, também não funciona necessariamente a favor do Irão neste caso. Um país montanhoso é composto por vales estreitos, e cada um deles pode, teoricamente, servir como um ponto fortificado. No entanto, as forças norte-americanas não se deslocariam pelas estradas. Atacariam a partir do ar. Os vales estreitos e as estradas sinuosas e negligenciadas do Irão significam que os EUA poderiam utilizar o poder aéreo para tomar uma determinada área e, em seguida, isolá-la de reforços. Esta teoria é corroborada pelos ataques intensificados de Israel e dos EUA a pontes ferroviárias e rodoviárias nos últimos dias.
Cenários possíveis: capitulação do Irão ou falha estratégica dos EUA
O sucesso de tal operação deixaria o Irão sem cartas para jogar nas negociações e com uma bomba-relógio nas mãos. Antes da industrialização e da eletrificação, o Estado iraniano era capaz de sustentar entre 8 e 12 milhões de pessoas. Hoje, essa população ultrapassa os 90 milhões. A aritmética aqui é implacável. Se existe um cenário em que o Irão poderia ser forçado a capitular, este é muito provavelmente um deles.
O fracasso, no entanto, mesmo que menos provável, equivaleria a uma das maiores derrotas de reputação para os Estados Unidos nas últimas décadas. É difícil prever como cada um dos lados reagiria, mas é possível imaginar um acordo desfavorável aos EUA com os remanescentes do governo iraniano, seguido de uma normalização gradual das relações do Irão com a Ásia e a Europa.
O impacto nos mercados: inflação e volatilidade global
Dada a duração do conflito, a escala da destruição já infligida a ambos os lados e a forma como este poderá potencialmente terminar sem qualquer conclusão definitiva, surge uma conclusão fundamental. Nenhum dos cenários que se perfila atualmente tem um caráter claramente de desaceleração, e qualquer novo aumento nos preços dos hidrocarbonetos parece agora ser uma questão de quão forte e persistente será, em vez de se irá persistir de todo.
Esta é uma notícia muito má para a economia e para os mercados.
- A economia dos EUA está a enviar um número crescente de sinais de recessão, enquanto a recente recuperação da Europa começa a perder ímpeto.
- A onda de inflação anterior, em 2022 e 2023, assentou em taxas de juro ultrabaixas e nas elevadas poupanças das famílias acumuladas durante a pandemia de COVID.
- Hoje, os mercados e as economias já não dispõem desses apoios, e a economia global poderá não ser capaz de suportar um aumento acentuado das taxas de juro. Isto poderá obrigar os governos a tomar medidas drásticas destinadas a conter a inflação em 2026.
- Estas poderão incluir racionamento e controlo de preços, medidas que já estamos efetivamente a observar hoje em muitos países da Europa e da Ásia.
Ao mesmo tempo, é improvável que a intervenção governamental seja tão favorável à procura desta vez como foi em 2020 e 2022. Em vez disso, deve-se esperar ferramentas muito mais invasivas e seletivas, o que poderá pesar nas margens e nos lucros das empresas, especialmente entre aquelas que ainda têm um longo caminho a percorrer antes de regressarem à sua tendência pré-COVID.
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