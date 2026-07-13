- A inflação dos EUA poderá redefinir as expectativas para a política monetária da Reserva Federal.
- O depoimento do presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh, perante o Congresso será acompanhado de perto em busca de sinais sobre a evolução das taxas de juro.
- A divulgação do PIB da China dará novos sinais sobre o ritmo de crescimento da segunda maior economia mundial.
- Arranca a época de resultados do segundo trimestre nos EUA, com destaque para os grandes bancos e empresas tecnológicas. ASML, TSMC e Netflix estão entre as empresas mais aguardadas pelos investidores.
- Os dados económicos e os resultados empresariais poderão aumentar a volatilidade dos mercados ao longo da semana.
- A inflação dos EUA poderá redefinir as expectativas para a política monetária da Reserva Federal.
- O depoimento do presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh, perante o Congresso será acompanhado de perto em busca de sinais sobre a evolução das taxas de juro.
- A divulgação do PIB da China dará novos sinais sobre o ritmo de crescimento da segunda maior economia mundial.
- Arranca a época de resultados do segundo trimestre nos EUA, com destaque para os grandes bancos e empresas tecnológicas. ASML, TSMC e Netflix estão entre as empresas mais aguardadas pelos investidores.
- Os dados económicos e os resultados empresariais poderão aumentar a volatilidade dos mercados ao longo da semana.
Esta semana promete ser decisiva para os mercados financeiros, com a divulgação da inflação nos Estados Unidos, do PIB da China e o arranque da época de resultados do segundo trimestre nos EUA. Estes eventos poderão influenciar as expectativas para as taxas de juro, a evolução das bolsas e o sentimento dos investidores nos próximos dias.
Índice de Preços no Consumidor nos EUA
Data: terça-feira, 14 de julho, às 13h30 GMT
A taxa de inflação anual nos EUA subiu para 4,2% em maio de 2026, atingindo o seu nível mais elevado desde abril de 2023 e registando um aumento em relação aos 3,8% de abril, em linha com as expectativas do mercado. Isto representou a terceira aceleração mensal consecutiva da inflação global, impulsionada em grande parte pelo choque energético desencadeado pelo conflito com o Irão.
Os preços da gasolina dispararam 40,5% ao longo do ano, enquanto o óleo de combustível subiu 58,9%. A inflação no setor da habitação também acelerou de 3,3% para 3,4%, e os preços dos alimentos aumentaram de 2,3% para 3,1%.
Para junho, o consenso aponta para que a inflação global abrande modestamente para 3,9% em termos homólogos, enquanto se espera que a inflação subjacente se mantenha estável nos 2,9%. Ambos os valores permaneceriam bem acima da meta de 2% da Reserva Federal e destacam o desafio persistente que os decisores políticos enfrentam ao lidarem com a interação entre os riscos geopolíticos e as pressões internas sobre os preços.
Este continuará a ser um teste fundamental para o presidente Kevin Warsh, que procura restaurar a credibilidade da Fed no combate à inflação, um tema que ficou claramente patente na reunião do FOMC de junho.
Um resultado mais elevado do que o esperado reforçaria provavelmente as expectativas de um aumento das taxas de juro pelo Fed antes do final do ano, enquanto um resultado em linha com as previsões ou mais moderado daria apoio aos comentários de Warsh, na semana passada, de que as pressões inflacionistas estão a abrandar.
Como é que a inflação afeta os seus investimentos? Descubra neste artigo da XTB.
Presidente da Reserva Federal presta depoimento no Congresso
Datas: terça-feira, 14 de julho, e quarta-feira, 15 de julho
Além da divulgação da inflação, os investidores estarão atentos ao testemunho semestral do presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh, perante o Congresso dos Estados Unidos. As declarações do responsável pela Fed poderão fornecer novas indicações sobre a avaliação do banco central em relação à evolução da inflação, do mercado de trabalho e da política monetária.
- Na terça-feira, a audiência decorrerá na Câmara dos Representantes, sendo antecedida pela divulgação da declaração preparada da Reserva Federal.
- Na quarta-feira, Kevin Warsh comparecerá perante o Senado para uma nova ronda de perguntas dos legisladores.
Os mercados procurarão identificar qualquer alteração no discurso da Fed relativamente ao futuro das taxas de juro.
Com a próxima reunião do FOMC marcada para 29 de julho, os comentários de Warsh poderão ser determinantes para ajustar as expectativas dos investidores quanto aos próximos passos da política monetária. Um tom mais restritivo poderá reforçar a possibilidade de novas subidas das taxas de juro, enquanto uma mensagem mais moderada poderá apoiar a expectativa de uma pausa ou de uma abordagem mais gradual por parte da Reserva Federal.
Taxa de crescimento do PIB na China
Data: quarta-feira, 15 de julho, às 03h00 GMT
No primeiro trimestre de 2026, a economia da China cresceu 5,0% em termos homólogos, acima das expectativas do mercado. O crescimento foi apoiado por uma recuperação da produção industrial e das exportações, embora a procura interna tenha permanecido relativamente fraca.
Para o segundo trimestre, o consenso aponta para uma moderação do crescimento para 4,5% em termos homólogos, com o ritmo trimestral a abrandar para cerca de 1,0%, face aos 1,3% registados no 1.º T.
Arranca a época de resultados do segundo trimestre nos EUA
A época de resultados do segundo trimestre nos EUA arranca esta semana, com destaque para os maiores bancos norte-americanos e para algumas das principais empresas tecnológicas.
A earnings season começa, como é habitual, com os grandes bancos JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup e Goldman Sachs na terça-feira, antes do Morgan Stanley e da gestora de ativos BlackRock apresentarem os seus resultados na quarta-feira.
O sentimento no setor da IA e dos semicondutores enfrentará um primeiro teste com as atualizações da ASML na quarta-feira e da gigante global de chips TSMC na quinta-feira, enquanto a narrativa tecnológica continua com a gigante do streaming Netflix na quinta-feira.
Webinars da semana
- Segunda-feira: Há novo risco de inflação? às 14h30, com Vítor Madeira
- Terça-feira: Especial IPC dos EUA às 13h15, com João Cruz
- Quarta-feira: Abertura do mercado americano às 14h30, com Nuno Mello
- Quinta-feira: Abertura do mercado americano às 14h30, com Vítor Madeira
- Sexta-feira: Abertura do mercado americano às 14h30, com João Cruz
A TSMC demonstra que as empresas continuam a investir milhares de milhões na IA
Gráfico do dia: O dólar vai voltar a subir? (13.07.2026)
Calendário Económico: Semana de Warsh (13.07.2026)
Apollo Global alerta sobre a IA: Será que o mercado se tornou demasiado otimista?
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