O Golfo Pérsico é uma das regiões mais estratégicas do mundo para o abastecimento global de matérias-primas. Grande parte do seu comércio passa pelo Estreito de Ormuz, um ponto de estrangulamento crucial que garante a saída de petróleo, gás e outros produtos essenciais para a economia mundial.
Mesmo quem não está ligado ao mercado financeiro reconhece a importância desta região para os hidrocarbonetos, que continuam a influenciar diretamente muitas cadeias de abastecimento. Para investidores atentos às matérias-primas, o Estreito de Ormuz não é apenas um corredor de petróleo: também é vital para combustíveis especializados, como o querosene de aviação, e para metais e produtos industriais, como o alumínio.
No entanto, esta não é a lista completa das matérias-primas e bens cuja oferta global passa, em grande parte, pelo Estreito de Ormuz — bens que são frequentemente discretos, mas absolutamente essenciais para o funcionamento de indústrias inteiras e até de setores da economia.
Principais matérias-primas do Golfo Pérsico: o que passa pela região do Estreito de Ormuz
Fertilizantes e logística: dependência global do Golfo
Os países do Golfo Pérsico (o CCG) representam 30–40% da produção global de ureia e amoníaco. Estes produtos químicos são extremamente importantes em muitas indústrias, mas uma das suas utilizações mais importantes é como fertilizantes. Os principais produtores destes compostos são principalmente a Rússia, a Polónia e os países do Golfo Pérsico.
A principal diferença, no entanto, é que tanto a Rússia como os países do CCG são totalmente autossuficientes no que diz respeito ao gás natural, necessário para produzir estes produtos. A Polónia, em contrapartida, necessita de matéria-prima importada.
A ureia é também o principal ingrediente dos chamados agentes de redução catalítica seletiva, vulgarmente conhecidos como «AdBlue». Este aditivo para combustíveis é fundamental para o transporte rodoviário na União Europeia.
Enxofre: o impacto no fertilizante e na indústria
O gás natural e os seus produtos intermédios não são os únicos bens de exportação do Golfo que são cruciais para a produção de fertilizantes. A forma mais simples de obter enxofre em quantidades industriais é através da dessulfuração de combustíveis fósseis; consequentemente, só a Arábia Saudita é responsável por mais de 70% das exportações globais de enxofre.
No entanto, o enxofre é importante não só para a produção de fertilizantes; é também utilizado, por exemplo, no fabrico de muitos produtos farmacêuticos. Em termos de volume, a utilização mais comum do enxofre é a produção de ácido sulfúrico, utilizado na metalurgia e na mineração. A utilização de ácido sulfúrico é fundamental para a extração e refinação de, entre outros, cobre, cobalto e uma variedade de metais de terras raras.
Gesso: produção e impacto no setor da construção
Os aumentos de preços poderão também afetar o setor da construção a longo prazo. Omã, o Irão e a Arábia Saudita estão entre os líderes na produção de gesso, essencial para uma variedade de produtos comumente utilizados na indústria da instalação e da construção.
A produção, a extração e a exportação de gesso não estão tão concentradas no CCG como no caso de outras matérias-primas, mas os atrasos e a escassez poderão ser suficientes para afetar o mercado mais alargado desta matéria-prima.
Ouro: refinação e comércio no Golfo Pérsico
Existem várias minas de ouro na região, mas o seu impacto é reduzido; a região do Golfo Pérsico é, acima de tudo, um poderoso centro de processamento, refinação e comercialização de metais preciosos. Os Emirados Árabes Unidos são o segundo maior exportador mundial de ouro. A mineração na própria região tem um impacto marginal na oferta global de ouro, mas perturbações significativas nos fluxos de metais preciosos — numa altura em que o mercado se encontra tão volátil — podem traduzir-se em grandes oscilações de preços.
Hélio: essencial para tecnologia e investigação
A produção de hélio concentra-se quase inteiramente nos Estados Unidos, na Rússia e no Catar. Isto deve-se ao facto de a produção industrial de hélio estar significativamente ligada ao gás natural.
O hélio é um elemento difícil de identificar nas estatísticas de exportação, tanto em volume como em valor, mas constitui um elo fundamental em muitos processos tecnológicos de nicho, mas altamente importantes. O hélio é necessário, entre outros, para máquinas de ressonância magnética, fábricas de semicondutores, fabrico de precisão e o setor aeroespacial.
Um fluxo constante da matéria-prima é também essencial para muitos institutos de investigação, cujos equipamentos podem ficar danificados sem um abastecimento contínuo. O Golfo Pérsico fornece cerca de 30% do abastecimento global total de hélio ao mundo.
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