Principais conclusões O Bitcoin permanece em consolidação após uma correção de >30% no quarto trimestre, com o sentimento de risco e a correlação de acções a limitarem o lado positivo.

O foco mudou para Davos, onde a regulamentação de criptografia dos EUA - especialmente a Lei CLARITY - está sob intenso debate.

A retirada do apoio da Coinbase atrasou a legislação, mas as conversações continuam e ainda se espera um projeto de lei revisto.

A Bitcoin tem estado a atravessar um período difícil nos últimos tempos. Após uma correção de mais de 30% no quarto trimestre de 2025, a maior criptomoeda do mundo manteve-se em consolidação. Nas últimas semanas, a Bitcoin até tentou sair deste intervalo, mas as crescentes tensões internacionais levaram a uma redução do apetite de risco dos investidores, empurrando-a para valores abaixo dos 90.000 USD. XTB, Bloomberg A Bitcoin continua a estar mais fortemente correlacionada com o índice US500 do que com o ouro. O declínio do apetite pelo risco também está a pesar sobre a procura de criptomoedas de uma forma mais geral. Lei CLARITY coloca a regulação das criptomoedas no centro do debate A atenção do mercado deslocou-se agora para Davos, onde a regulamentação da criptomoeda - em particular a Lei CLARITY dos EUA - se tornou um dos principais tópicos de discussão entre decisores políticos, bancos e líderes da indústria da criptomoeda. O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, aproveitou a oportunidade para criticar abertamente a versão atual da Lei CLARITY (Crypto Market Structure Act), argumentando que favorece excessivamente o sector financeiro tradicional e corre o risco de sufocar a inovação. A Coinbase retirou seu apoio ao projeto de lei, pois ele expande os poderes da SEC, restringe o DeFi, retarda a tokenização e proíbe efetivamente o pagamento de juros sobre stablecoins. A posição de Armstrong - “nenhum projeto de lei é melhor do que um projeto de lei ruim” - surpreendeu os legisladores e partes da indústria, levando a atrasos no trabalho do Comité Bancário do Senado e a reação de alguns formuladores de políticas. Ao mesmo tempo, Armstrong sublinhou que as discussões continuam a ser construtivas, que a Casa Branca está empenhada e que é provável que seja apresentado um projeto de lei revisto, que defina mais claramente as responsabilidades da SEC e da CFTC. É importante ressaltar que Davos também destacou a crescente aceitação institucional das criptomoedas, com grandes bancos e bolsas discutindo abertamente a tokenização de ativos e mercados baseados em blockchain 24 horas por dia, 7 dias por semana, ressaltando por que uma regulamentação clara é agora vista como urgente. Estimativa das próximas etapas da Lei CLARITY: Espera-se que o Comité Bancário do Senado reveja o projeto de lei após a pausa legislativa, abordando o âmbito da autoridade da SEC, as regras sobre os rendimentos das moedas estáveis e a regulamentação da DeFi. Continuação das negociações bipartidárias, com uma pressão crescente do sector para se chegar a um compromisso antes que o ímpeto legislativo se desvaneça. Uma possível reintrodução de uma versão revista do projeto de lei no final deste mês ou no início do próximo mês, apresentando uma divisão mais clara de responsabilidades entre a SEC e a CFTC. A Bitcoin está a recuperar hoje 1,20% para 89.300 USD, após a correção de quase 5,00% de ontem para cerca de 88.000 USD. xStation 5

