A Advanced Micro Devices (AMD), um dos principais produtores de processadores e placas gráficas, apresentou hoje os seus resultados do quarto trimestre de 2025, que podem ser descritos numa palavra: impressionantes, embora o mercado tenha reagido de forma mista.

Como a AMD se saiu no T4?

A empresa não só excedeu as expectativas dos analistas, como também demonstrou que os seus chips estão entre os melhores em termos de desempenho e inovação. A AMD fechou o ano com receitas recorde superiores a 10,27 mil milhões de dólares só no trimestre, um aumento de 34% em relação ao ano anterior, significativamente acima das expectativas médias dos analistas de 9,65 mil milhões de dólares.

Os lucros ajustados por ação (EPS) atingiram 1,53 USD contra previsões de 1,32 USD, mostrando que a empresa não só está a crescer rapidamente como também mantém uma forte rentabilidade enquanto expande o seu negócio.

Destaque para produtos e IA

Os resultados confirmam que os processadores EPYC e Ryzen da AMD, bem como os aceleradores de IA, são de classe mundial. Os produtos da empresa estão a atrair uma procura crescente tanto no sector da computação pessoal como nos centros de dados orientados para a inteligência artificial.

Isto demonstra claramente que a AMD combina eficazmente a inovação com a eficiência operacional, estabelecendo-se como um ator-chave no mercado global de chips.

Reação do mercado

Os resultados trimestrais da AMD indicam que a empresa está a terminar o ano com um forte impulso. A administração enfatiza que o crescimento da receita e da margem está a ser impulsionado pela expansão do segmento de inteligência artificial, pelo aumento das vendas em computação de alto desempenho e jogos, e pela crescente escala de operações em centros de dados.

Embora o mercado tenha antecipado uma previsão ainda mais elevada, a AMD mostra que ainda vê um potencial significativo para um maior crescimento, enviando um sinal claro aos investidores de que a empresa continua a ser um dos principais beneficiários do boom global da IA.

O gráfico de desempenho trimestral confirma uma clara tendência ascendente das receitas e uma melhoria gradual das margens operacionais e líquidas. Embora as margens estejam a aumentar, reflectindo a melhoria da eficiência operacional, continuam a ser relativamente moderadas. Um desafio fundamental para a empresa será aumentar significativamente estas margens, o que poderá reforçar substancialmente a rentabilidade e o valor para os acionistas.

Principais resultados financeiros da AMD - 4º trimestre de 2025

Segmento de centros de dados: 5,38 mil milhões de dólares (+39% YoY)

Segmento de PCs e portáteis: 3,10 mil milhões de dólares (+34% em relação ao ano anterior)

3,10 mil milhões de dólares (+34% em relação ao ano anterior) Segmento de jogos: 843 milhões de dólares (+50% em relação ao ano anterior)

O elevado crescimento das receitas e dos lucros demonstra que os produtos da AMD estão a ter uma procura crescente tanto nos PCs tradicionais como nos centros de dados orientados para a IA. A margem bruta ajustada atingiu 57% (vs. 54% um ano antes), e a margem operacional foi de 28% (vs. 26% um ano antes), refletindo uma forte eficiência de custos e a capacidade de manter a lucratividade enquanto expande a participação no mercado.

Outros destaques financeiros do quarto trimestre de 2025:

Receitas consolidadas: USD 10,27 mil milhões (+34% YoY)

USD 10,27 mil milhões (+34% YoY) Lucro operacional: USD 2,85 mil milhões (+41% YoY)

USD 2,85 mil milhões (+41% YoY) EPS ajustado: USD 1,53 (+40% YoY)

USD 1,53 (+40% YoY) Investimento (CapEx): USD 222 milhões (+6,7% face ao período homólogo)

USD 222 milhões (+6,7% face ao período homólogo) Investimento em I&D: USD 2,33 mil milhões (+36% YoY)

Previsão para o 1º trimestre de 2026

Receitas: USD 9,5-10,1 mil milhões

Margem bruta: ~55%

Investimento contínuo em P&D e desenvolvimento de chips de IA

Segmentos de negócio da AMD

Centros de dados: A crescente procura de aceleradores de IA e processadores EPYC impulsionou um aumento de 39% nas receitas para 5,38 mil milhões de dólares, bem acima das expectativas dos analistas de 4,97 mil milhões de dólares. A AMD está a ganhar uma maior quota no mercado de aceleradores de IA, embora ainda esteja atrás da dominante NVIDIA.

PCs e portáteis: O segmento atingiu 3,10 mil milhões de dólares (+34% em relação ao ano anterior). Os produtos Ryzen mantêm uma forte posição no mercado de PCs pessoais e empresariais, gerando receitas estáveis com margens melhoradas.

O segmento atingiu 3,10 mil milhões de dólares (+34% em relação ao ano anterior). Os produtos Ryzen mantêm uma forte posição no mercado de PCs pessoais e empresariais, gerando receitas estáveis com margens melhoradas. Jogos: As receitas do segmento de jogos totalizaram 843 milhões de dólares (+50% em relação ao ano anterior). Embora ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas (855,3 milhões de dólares), a tendência de crescimento mostra que os chips gráficos da AMD continuam a ser atractivos para os jogadores e fabricantes de consolas, apoiando a expansão das margens do segmento topo de gama.

Os dados financeiros destacam o aumento da geração de caixa e a melhoria do retorno sobre o capital investido (ROIC). De salientar que o custo médio ponderado do capital (WACC) da empresa permanece estável, reflectindo uma gestão financeira eficaz durante um período de crescimento dinâmico.

Perspetivas e previsões para 2026

Para o primeiro trimestre de 2026, a AMD espera receitas na faixa de US$ 9,5-10,1 mil milhões, representando um crescimento contínuo de dois dígitos ano a ano. A margem bruta está projectada em aproximadamente 55%, com despesas de capital planeadas em 222 milhões de dólares.

Embora a previsão exceda as expectativas médias dos analistas (9,39 mil milhões de dólares), ficou aquém da antecipação de crescimento mais agressiva do mercado, o que resultou numa descida a curto prazo do preço das acções e sublinhou a sensibilidade das acções de elevado P/E mesmo a ligeiros desvios das expectativas.

A administração salienta que a AMD está totalmente preparada para uma maior expansão na produção de chips de IA e de computação de alto desempenho. Espera-se que os novos processadores EPYC e os aceleradores MI325 no segundo semestre do ano impulsionem as vendas nos centros de dados e impulsionem um maior crescimento das receitas nos principais mercados, incluindo a China.

Outlook promissor

Os resultados recordes da AMD no quarto trimestre de 2025 confirmam que a empresa está a crescer a um ritmo impressionante e que os seus produtos estão entre os melhores do mercado. O crescimento das receitas e dos lucros excedeu as expectativas e o aumento da orientação para o próximo trimestre mostra que a administração vê um potencial substancial para um maior crescimento.

No entanto, o mercado continua a ser sensível a avaliações elevadas. O elevado rácio P/E da AMD implica uma fixação de preços quase perfeita, e qualquer coisa “apenas boa, não óptima” pode desencadear correcções a curto prazo. A queda do preço das acções após os resultados demonstra que os investidores reagem não só aos números em si, mas também ao facto de a empresa corresponder ou não às expectativas do mercado quanto ao ritmo de crescimento.

A longo prazo, os fundamentos da AMD continuam a ser muito fortes: o desenvolvimento de segmentos estratégicos (IA, HPC, centros de dados), a manutenção de margens elevadas no meio de uma procura crescente e o investimento em processadores e aceleradores da próxima geração sugerem que as acções têm potencial para um maior crescimento, sendo a atual turbulência mais provavelmente uma correção de curto prazo do que um sinal de problemas estruturais.

