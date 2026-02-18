A BAE Systems, fornecedora britânica de equipamentos de defesa, divulgou os seus resultados na terça-feira. A empresa está a registar ganhos de alguns pontos percentuais após superar significativamente as elevadas expectativas dos acionistas. As avaliações atingiram novamente máximos históricos (cerca de £ 21 por ação). A economia do Reino Unido parece estar em dificuldades crescentes; no entanto, as tensões geopolíticas em constante aumento estão a manter a produção dos líderes industriais do Reino Unido a funcionar a toda a velocidade. Resultados do ano fiscal de 2025 da BAE Systems A receita anual aumentou para £ 28,3 bilhões, um aumento de 8% em relação ao ano anterior.

O EPS aumentou 6% em relação ao ano anterior, para 68,8 pence.

A carteira de encomendas da empresa aumentou 2,7 mil milhões de libras, atingindo 63,1 mil milhões de libras. De acordo com a política contabilística da empresa: As vendas anuais aumentaram 10%, para 30,6 mil milhões de libras. Durante a conferência, os representantes da empresa destacaram, acima de tudo, um forte aumento nas despesas com defesa nos EUA e no Reino Unido. A empresa espera progressos nos programas de plataformas: Eurofighter, MBDA e CV90. Isso sustenta a avaliação da empresa e permite previsões otimistas. A administração previu um FCF de $1,3 mil milhões até o final de 2026. O crescimento esperado das vendas no próximo ano é de 7 a 9%, e o crescimento do EPS está projetado em 9 a 11%. O dividendo esperado é de 36,3 centavos por ação, representando um aumento de 10%. O segmento com melhor desempenho é o de plataformas e serviços. O EBIT neste segmento aumentou 30%, juntamente com um aumento de 17% nas vendas. O segmento aéreo cresceu 9% e o segmento marítimo cresceu 11%, embora este último também tenha registado um declínio de 3% na margem EBIT. Gráfico BA.UK (D1) Fonte: xStation5

