Inflação ao Consumidor (IPC) - EUA Inflação do IPC (m/m): valor real 0,6% previsão 0,6% (anterior 0,9%)

previsão 0,6% (anterior 0,9%) Inflação do IPC subjacente (m/m): valor real 0,4% previsão 0,4% (anterior 0,2%)

valor real 0,4% previsão 0,4% (anterior 0,2%) Inflação do IPC (a/a): real 3,8% previsão 3,7% (anterior 3,3%)

real 3,8% previsão 3,7% (anterior 3,3%) Inflação do IPC subjacente (a/a): real 2,8% previsão 2,7% (anterior 2,6%) Por que razão estes dados são importantes? A inflação no consumo (IPC) é o indicador mais importante para medir o ritmo de crescimento dos preços dos bens e serviços do ponto de vista do consumidor. Mostra como o custo de vida das famílias está a evoluir e serve como ponto de referência fundamental para a política monetária da Reserva Federal (FED). Um valor do IPC superior ao esperado sugere uma pressão inflacionária persistente na economia, o que pode aumentar a probabilidade de as taxas de juro se manterem mais elevadas por mais tempo ou mesmo de um aperto monetário adicional. Por outro lado, dados mais fracos podem sustentar as expectativas de cortes nas taxas de juro e de uma postura mais dovish por parte da FED. Particularmente importante é a inflação do IPC subjacente, que exclui os componentes mais voláteis, como os alimentos e a energia. Isto proporciona uma imagem mais clara das tendências de inflação a longo prazo e é acompanhada de perto pelo banco central. O relatório do IPC tem um impacto significativo nos mercados financeiros. Uma inflação mais elevada costuma apoiar o dólar americano e impulsionar as taxas de rendimento dos títulos do Tesouro, uma vez que os investidores antecipam uma política mais restritiva por parte do FED. Por outro lado, dados de inflação inferiores ao esperado podem enfraquecer o dólar, apoiar os mercados acionistas e aumentar as expectativas de futuros cortes nas taxas de juro. Dados reais O último relatório do IPC dos EUA transmitiu sinais contraditórios ao mercado. A inflação global mensal correspondeu às expectativas, situando-se nos 0,6 %, enquanto o IPC subjacente ficou ligeiramente acima das previsões, registando 0,4 % contra os 0,3 % esperados, o que sugere alguma moderação nas pressões subjacentes sobre os preços a curto prazo. Fonte: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), Macrobond No entanto, os dados anuais da inflação surpreenderam ligeiramente em alta. O IPC global acelerou para 3,8 % em termos homólogos, acima do consenso de 3,7 % e significativamente superior aos 3,3 % registados anteriormente. O IPC subjacente também subiu para 2,8 % em termos homólogos, excedendo as expectativas de 2,7 %. Em termos gerais, os dados continuam a apontar para uma pressão inflacionista persistente na economia dos EUA, embora o valor mensal mais moderado do IPC subjacente possa proporcionar algum alívio aos mercados. É provável que o relatório mantenha a Reserva Federal cautelosa no que diz respeito a potenciais reduções das taxas de juro no curto prazo. Fonte: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), Macrobond No que diz respeito aos mercados financeiros, os valores mais elevados da inflação anual poderão apoiar o dólar americano e as taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro, ao mesmo tempo que limitam a dinâmica de alta no mercado acionista. No mercado cambial, o par EUR/USD poderá continuar sob pressão, uma vez que os investidores continuam a antecipar uma postura relativamente restritiva por parte da Reserva Federal. EURUSD (M5) Fonte: xStation5

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