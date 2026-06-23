Nos últimos meses, o discurso tem sido simples: a inteligência artificial é o motor do crescimento e as empresas que investem milhares de milhões em infraestruturas de IA são as vencedoras garantidas da próxima década. Os gigantes tecnológicos têm vindo a competir para anunciar orçamentos de investimento cada vez maiores, os fabricantes de chips têm batido recordes e as valorizações têm vindo a subir sem ter em conta os fundamentos. Um dos fatores que tem influenciado estas quedas, foi o comportamento das ações da SpaceX na segunda-feira (-17%), que, pouco depois da sua oferta pública inicial (IPO) de grande visibilidade, procurou novo financiamento – um sinal de que mesmo as empresas mais cobiçadas da «nova era» precisam de liquidez mais cedo do que o mercado esperava. Hoje, a SpaceX está a recuperar ligeiramente, em cerca de 1%, mas o resto do setor está a receber uma dura lição. Os fabricantes de chips estão no centro da onda de vendas: a Micron registou uma queda superior a 8%, a Intel quase 7%, a AMD e a Qualcomm ambas mais de 5%, e o ETF iShares Semiconductor (SOXX) está a descer quase 6% nas negociações pré-mercado. Na Europa, a Infineon registou uma queda de 6,6%, a ASML de 6% e a STMicroelectronics de mais de 7%. Na Ásia, o impacto tem sido devastador — o KOSPI caiu 10%, na sua maior queda num único dia desde março, arrastado pela Samsung e pela SK Hynix, ambas com quedas de 12%. Os fatores macroeconómicos estão a alimentar ativamente a onda de vendas. A Reserva Federal, sob a liderança do seu novo presidente, Kevin Warsh, está a sinalizar uma postura restritiva em relação à inflação, e os mercados já estão a precificar um aumento das taxas de juro de 50 pontos base até ao final do ano. As taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro a 2 anos dispararam para máximos de 16 meses (~4,19%), o dólar fortaleceu-se para máximos anuais (USDIDX acima de 101) e o ouro registou uma queda de 1,5%, para ~4 127 dólares. O petróleo Brent caiu para abaixo dos 76 dólares por barril – em circunstâncias normais, isto seria um sinal positivo para as ações, mas hoje ninguém está a comemorar, uma vez que a atenção está centrada exclusivamente no impacto que as taxas de juro mais elevadas terão nas valorizações das ações de crescimento. E quanto às avaliações? O Nasdaq 100 está atualmente a ser negociado com um rácio P/E (TTM) de cerca de 35,3x – este valor continua muito acima das médias históricas, embora esteja muito longe do pico de 39–40x registado em maio deste ano, quando a euforia em torno da IA estava no auge. Por outras palavras: as valorizações estão elevadas, mas ainda não atingiram níveis que, por si só, indiquem que «a bolha está a rebentar», pelo contrário, com as taxas de rendibilidade das obrigações em alta, qualquer oscilação na narrativa da IA está a pôr à prova, de forma dolorosa, o prémio que o mercado tem pago pelos gigantes tecnológicos nos últimos meses. Fonte: XTB Fonte: xStation

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