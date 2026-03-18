A exposição às criptomoedas não se resume apenas às moedas, ela também está presente nas cotadas em bolsa, tais como, mineradoras e empresas de blockchain. Este guia ajuda os iniciantes a investir sem precisar de deter os tokens.

Não precisa de possuir Bitcoin ou Ethereum para investir na revolução criptográfica. Na verdade, uma das formas mais acessíveis de ganhar exposição ao mundo em rápida evolução dos ativos digitais é através de ações criptográficas. Ou seja, empresas de capital aberto que constroem, mineram ou apoiam a infraestrutura de blockchain.

Mas, assim como os próprios mercados de criptomoedas, as ações de criptomoedas vêm com volatilidade, especulação e oportunidades envoltas num espaço em rápida evolução. Para muitos novos investidores, o apelo reside na capacidade de investir através de bolsas de valores tradicionais, ao mesmo tempo que aproveitam o potencial das tecnologias descentralizadas.

Neste guia, explicaremos o que são ações de criptomoedas, como elas se comparam às criptomoedas reais e o que precisa de entender antes de adicioná-las ao seu portfólio. Da Microstrategy, “veículo de detenção de Bitcoin”, à Circle, que se beneficia da crescente popularidade das stablecoins, aprenda mais sobre ações de criptomoedas para entender a tendência!

Pontos-chave sobre as ações de cripto

Ações criptográficas são ações de empresas ligadas ao ecossistema das criptomoedas, como empresas de mineração, bolsas, fornecedores de hardware ou desenvolvedores de tecnologia blockchain.

Ao contrário dos investimentos diretos em criptomoedas, essas ações são regulamentadas e negociadas em bolsas de valores tradicionais.

Investir em ações criptográficas oferece exposição indireta a ativos digitais, muitas vezes com menos risco de segurança, mas mais volatilidade específica relativamente à empresa.

É essencial compreender as diferenças entre ativos criptográficos e ações em empresas relacionadas com criptomoedas.

Exemplos incluem Coinbase, MicroStrategy, Nvidia, Riot Platforms e outras com ligações diretas ou indiretas à blockchain.

O que são ações criptográficas?

«Ações criptográficas» é um termo comum usado para descrever empresas de capital aberto que investem diretamente em Bitcoin ou outras criptomoedas, tais como, a MicroStrategy ou BitMine Immersion Technologies, ou operam negócios intimamente ligados ao setor mais amplo de ativos digitais, como Coinbase, Galaxy Digital ou Circle. Essas ações, são ações de empresas que operam ou lucram com o setor de criptomoedas. Essas empresas podem:

Operar bolsas de criptomoedas

Desenvolver software ou hardware de blockchain

Oferecer serviços de custódia ou financeiros de criptomoedas

Minerar Bitcoin ou outros ativos digitais

Manter criptomoedas nos seus balanços como parte do tesouro ou da estratégia

Ao contrário das próprias criptomoedas, as ações criptográficas são negociáveis em mercados de ações regulamentados, o que significa que estão sujeitas a divulgações financeiras, regras contabilísticas e proteções aos investidores.

Algumas são empresas puras, como as empresas de mineração de Bitcoin. Outras são empresas híbridas, como as empresas de pagamentos que agora permitem transações de criptomoedas. É importante que os investidores saibam que investir nas chamadas “ações de criptomoedas” é muito diferente de investir diretamente em criptomoedas. São instrumentos completamente diferentes, com riscos, catalisadores e estrutura diferentes.

«Ações criptográficas» vs. «Ações relacionadas com criptomoedas», qual é a diferença?

Embora o termo «ações criptográficas» tenha se tornado amplamente utilizado nos meios de comunicação financeiros e nas plataformas sociais, ele não é tecnicamente preciso. Uma designação mais precisa é «ações relacionadas com criptomoedas», porque a maioria destas empresas não são criptomoedas em si, nem dependem totalmente de ativos digitais para sobreviver. São empresas tradicionais cujas receitas, estratégia ou balanços estão ligados, às vezes de forma vaga, outras vezes de forma mais intensa, ao ecossistema das criptomoedas.

Ainda assim, ambos os termos aparecem com frequência, e compreender a diferença ajuda os investidores a navegar neste mundo com mais clareza.

✔️ O que «ações criptográficas» geralmente significa

O termo popular ações criptográficas refere-se normalmente a empresas que:

Detêm Bitcoin ou outras criptomoedas como parte da sua estratégia de tesouraria

Lucram diretamente com a atividade de negociação de criptomoedas (por exemplo, bolsas)

Minam ativos digitais como Bitcoin através de operações industriais

Esta definição é intuitiva, razão pela qual domina as manchetes, mas pode ser enganadora. Nem todas as empresas classificadas como «ações criptográficas» dependem totalmente da economia blockchain.

✔️ O que “ações relacionadas com criptomoedas” descreve com mais precisão

“Ações relacionadas com criptomoedas” é um termo mais amplo e preciso. Inclui:

Empresas financeiramente expostas às criptomoedas (por exemplo, Circle)

Empresas tecnologicamente ligadas à adoção de criptomoedas (por exemplo, Nvidia, AMD, fornecedores de nuvem)

Empresas que prestam serviços ao setor de ativos digitais (por exemplo, Coinbase)

Empresas que desenvolvem ferramentas de blockchain que também podem servir clientes não criptográficos

Essas empresas estão ligadas às criptomoedas, mas continuam a ser em primeiro lugar empresas do mercado acionista, com operações diversificadas, demonstrações financeiras tradicionais e supervisão regulatória.

Porque a distinção é importante

A diferença é importante porque:

O perfil de risco é diferente, as ações de criptomoedas podem oscilar com a volatilidade da Bitcoin, enquanto as ações relacionadas a criptomoedas podem oscilar com as tendências mais amplas de tecnologia ou fintech.

O modelo de negócios é diferente, as mineradoras dependem da taxa de hash e do preço da BTC, enquanto as empresas de infraestrutura obtêm receita independentemente dos ciclos do mercado.

Os fatores de avaliação variam, as empresas baseadas em tesouraria dependem das participações em criptomoedas, enquanto as bolsas dependem dos volumes e as empresas de hardware dependem da procura global por chips.

Agrupar todas sob um mesmo guarda-chuva pode distorcer as expectativas em relação ao comportamento dos preços e ao desempenho.

Apesar de ser menos precisa, a expressão “ações de criptomoedas” continua a ser a mais familiar, amplamente pesquisada e intuitiva, especialmente para iniciantes que estão a explorar como obter exposição no mercado de ações para ativos digitais. As tendências de pesquisa, as conversas dos investidores e os meios de comunicação financeira dependem dessa expressão, tornando-a mais acessível para fins educacionais.

Neste guia, usaremos “ações de criptomoedas” por simplicidade, enquanto explicamos as nuances por trás de cada categoria, para que os leitores possam entender claramente:

quais as empresas estão diretamente ligadas aos preços das criptomoedas,

quais as que se beneficiam indiretamente da adoção da blockchain e

como diferentes modelos de negócios respondem aos ciclos do mercado.

Essa abordagem mantém o conteúdo acessível para iniciantes, ao mesmo tempo em que mantém a precisão, profundidade e clareza: um equilíbrio importante tanto para o aprendizado quanto para a pesquisa de investimentos responsáveis.

Exemplos de ações criptográficas

Aqui estão algumas ações proeminentes relacionadas com criptomoedas negociadas publicamente nos mercados dos EUA ou globais:

Cada uma delas tem um perfil de exposição diferente, algumas são fornecedoras de tecnologia, outras mineradoras ou detentoras.

O que influencia o preço das ações de criptomoedas?

As ações de criptomoedas podem fazer parte do mercado de ações tradicional, mas os seus movimentos de preços estão frequentemente ligados a forças únicas que vão além dos lucros ou dividendos.

Os principais fatores incluem:

Preços da Bitcoin e do Ethereum: Muitas ações de criptomoedas, especialmente mineradoras e bolsas, acompanham o desempenho das principais criptomoedas.

Volumes de negociação e adoção de stablecoins: Para empresas como a Coinbase ou a Circle, a receita está intimamente ligada à atividade mais ampla do mercado de criptomoedas, não apenas aos preços dos tokens.

Dinâmica do setor de tecnologia: Como muitas ações de criptomoedas estão listadas na NASDAQ, elas acompanham as tendências mais amplas da tecnologia.

Manchetes regulatórias: Notícias sobre decisões da SEC, leis tributárias ou proibições de criptomoedas podem alterar drasticamente o sentimento do mercado.

Tendências macroeconómicas: A inflação, as taxas de juro e a política monetária afetam a procura por criptomoedas e o apetite pelo risco.

Em resumo, as ações de criptomoedas muitas vezes vivem na interseção entre a lógica do mercado de ações e a emoção dos ativos digitais, e compreender ambos é fundamental para interpretar a ação do seu preço.

Como analisar uma ação de criptomoeda, 5 métricas importantes a serem observadas

Antes de comprar qualquer ação de criptomoeda, é essencial compreender no que está a investir. Ao contrário dos tokens, as ações vêm acompanhadas de relatórios financeiros, resultados financeiros e balanços, e estão repletas de sinais.

Concentre-se nestas métricas

Discriminação das fontes de receita: A receita provém de taxas de negociação, mineração ou licenças de software? Quanto depende das criptomoedas? Participações em Bitcoin: Para empresas como a MicroStrategy, a exposição a BTC domina a avaliação? Taxa de hash: Para as mineradoras, quanto maior a taxa de hash, mais competitivos eles são na obtenção de novas moedas. Queima de caixa/rentabilidade: por quanto tempo podem sobreviver se os preços das criptomoedas caírem? Divulgações de riscos regulatórios: as empresas públicas devem relatar riscos legais ou de conformidade, não ignore as letras mais pequenas.

Avaliar uma ação de criptomoedas não é uma questão de hype, é uma questão de entender onde a empresa ganha dinheiro e quão vulnerável é a mesmas a possíveis choques.

Ações de criptomoedas vs ETF’s de blockchain

Se estiver interessado em investir em criptomoedas, mas não quiser escolher ações individuais, os ETF’s de blockchain podem oferecer uma exposição mais ampla. Mas nem todos são iguais.

Comparando as opções

Ações de criptomoedas Maior potencial de retorno (e risco) Desempenho específico da empresa Adequado para investidores ativos

ETF’s de blockchain Diversificado entre mineração, fintech e fabricantes de chips Mais fácil de encontrar por via de um único ticker Muitas vezes inclui empresas com exposição apenas parcial a criptomoedas



ETF’s populares incluem:

Para alguns investidores, as ações de criptomoedas oferecem exposição direcionada; para outros, os ETF’s oferecem uma abordagem mais equilibrada com menos volatilidade. No entanto, nenhum desses ETF’s oferece exposição direta ao setor de criptomoedas. Os investidores também podem encontrar ETF’s mais «concentrados», como o VT0P.DE VanEck Crypto Leaders.

Strategy & BitMine Immersion Technologies – O efeito NAV explicado

Quando a MicroStrategy mudou a sua identidade de uma empresa de software empresarial para uma das maiores detentoras corporativas de Bitcoin do mundo, criou um novo tipo de exposição de capital: algo entre uma ação tecnológica e um instrumento como a Bitcoin. No início de 2025, a empresa até mudou a sua marca de Microstrategy para Strategy (no entanto, o ticker MSTR não mudou), sinalizando que os ativos digitais agora estão no centro da sua estratégia de capital de longo prazo.

A mecânica por trás dos movimentos dramáticos das ações da Strategy resume-se à alavancagem do balanço patrimonial, à escassez de exposição regulamentada a Bitcoin e ao prémio NAV que os investidores atribuem aos veículos de ações vinculados a BTC.

Como funciona a abordagem da Strategy

A partir de 2020, a empresa adotou uma estratégia de tesouraria baseada na acumulação de Bitcoin. Para acelerar esse processo, emitiu dívida conversível e utilizou o capital para comprar mais BTC. Essa estrutura amplifica os movimentos em ambas as direções:

📈 Quando a Bitcoin sobe, a Strategy comporta-se como a BTC com amplificação incorporada.

📉 Quando a Bitcoin cai, as quedas podem ser ainda mais acentuadas, uma vez que a empresa ainda tem de pagar a sua dívida.

Esta não é uma estrutura de capital de baixo risco, é uma exposição propositada e de alta convicção, concebida para a volatilidade.

O prémio NAV

O «NAV» (valor líquido dos ativos) representa o valor das reservas de Bitcoin da Strategy dividido pelas suas ações em circulação. Quando as ações são negociadas acima desse valor de BTC por ação, os investidores estão efetivamente a pagar um prémio ao NAV. Isso geralmente acontece porque:

Os mercados de ações oferecem exposição regulamentada a Bitcoin

As alternativas eram limitadas antes dos ETF’s de BTC à vista

Os investidores acreditam na estratégia de BTC de longo prazo da empresa

Os traders de momentum amplificam a procura durante os mercados de alta

BitMine e outros veículos de acumulação

A BitMine Immersion Technologies, e várias empresas menores de acumulação de criptomoedas, operam sob um modelo semelhante baseado no NAV. Elas mantêm ativos digitais nos seus balanços patrimoniais, e os preços das suas ações costumam ser negociados com prêmios ou descontos, dependendo do sentimento, da liquidez e da percepção de acumulação futura.

A mecânica é essencialmente idêntica: quando a procura por exposição regulamentada a criptomoedas baseada em ações aumenta, os prêmios do NAV tendem a expandir-se.

A faca de dois gumes

Essa exposição amplificada funciona em ambos os sentidos. Durante as recessões, a combinação de:

participações concentradas em criptomoedas

alavancagem financeira

e prémio de NAV variável

pode tornar a volatilidade muito mais severa do que a própria Bitcoin. Os prémios podem cair rapidamente, às vezes empurrando as ações para baixo do valor do ativo subjacente.

Conclusão: a Strategy, a BitMine e empresas semelhantes comportam-se como proxies alavancados de Bitcoin envoltos num património líquido regulamentado. Elas oferecem alto potencial de valorização, alto risco estrutural e uma estrutura de avaliação que difere acentuadamente dos negócios operacionais tradicionais.

Investir em mineradoras de Bitcoin – Alto risco, alto beta

Adobe Stock

Empresas de mineração de Bitcoin como Riot Platforms, Marathon Digital e Hut 8 surgiram como algumas das proxies de ações mais diretas para a ação do preço da Bitcoin. Mas, ao contrário de deter Bitcoin propriamente dito, investir num minerador significa apostar num modelo de negócio construído em torno de energia, infraestrutura e volatilidade.

Como funciona a mineração

As mineradoras usam computadores que consomem muita energia para resolver quebra-cabeças matemáticos complexos. O primeiro a fazê-lo ganha uma recompensa em bloco (atualmente 3,125 BTC por bloco, reduzindo pela metade a cada ~4 anos). A receita deles depende de:

Preço da Bitcoin

Dificuldade da rede (quão competitiva é a mineração)

Custos de energia

Eficiência da taxa de hash (a potência das suas máquinas)

Por que as ações das mineradoras costumam ter um desempenho superior em mercados em alta

As empresas de mineração de Bitcoin não refletem apenas o preço do BTC, muitas vezes amplificam os seus movimentos. Porquê?

As suas receitas e margens crescem exponencialmente com o aumento da BTC.

Elas reinvestem em mais hardware e expandem-se rapidamente durante os ciclos de hype.

O sentimento dos investidores tende a favorecer as «pás e picaretas» durante as corridas ao ouro.

Pense nelas como Bitcoin alavancado, não alavancagem financeira como a MicroStrategy, mas alavancagem operacional.

Riscos a compreender

Custos fixos elevados + queda do BTC = dificuldades financeiras

Suscetibilidade a medidas regulatórias contra a mineração

Vulnerabilidade à capitulação da mineração em mercados em baixa

Prós e contras do investimento em ações de criptomoedas

As ações de criptomoedas oferecem uma ponte atraente entre as finanças tradicionais e o mundo emergente da blockchain mas, como qualquer classe de ativos, elas vêm com vantagens e desvantagens.

Vantagens das ações de cripto

1. Acesso regulamentado ao mercado de criptomoedas

As ações de criptomoedas permitem que os investidores obtenham exposição a ativos digitais sem precisar de gerir carteiras, chaves privadas ou bolsas. Tudo acontece dentro de uma conta de corretagem padrão, transparente, familiar e regida por regras de relatórios financeiros.

2. Exposição comercial mais ampla

Ao contrário dos tokens criptográficos puros, estas empresas muitas vezes beneficiam-se de múltiplas fontes de receita:

taxas de negociação (Coinbase)

produção de mineração (Riot, Marathon)

infraestrutura de stablecoin (Circle)

vendas de chips (Nvidia)

Isso pode proporcionar mais resiliência do que a exposição apenas a tokens.

3. Participação em tendências de blockchain de longo prazo

As empresas que constroem a infraestrutura por trás da criptografia, centros de dados, hardware de mineração, redes de pagamento, podem crescer mesmo quando os preços dos tokens estagnam. Isso dá aos investidores em ações uma perspectiva diferente sobre o setor.

4. Mais transparência e divulgação

As empresas públicas divulgam lucros, relatórios de risco e demonstrações auditadas. Esse nível de visibilidade é raro em projetos de tokens ou plataformas descentralizadas.

Desvantagens das ações de cripto

1. Exposição indireta e, por vezes, imperfeita

Os preços das ações muitas vezes divergem das criptomoedas às quais estão ligados. Um minerador pode cair mesmo que o Bitcoin suba; um fornecedor de hardware pode subir mesmo quando as criptomoedas desaceleram.

2. Alta volatilidade amplificada pelos ciclos do mercado

As ações de criptomoedas frequentemente movem-se mais rápido, e de forma mais violenta, do que os próprios tokens. As empresas de mineração, especialmente, passam por ciclos extremos de expansão e recessão ligados a eventos de halving, preços de energia e dificuldade de rede.

3. Excesso de regulamentação

Processos judiciais, novas regras de conformidade ou repressões governamentais às bolsas ou à mineração podem alterar significativamente os modelos de negócios. As ações ligadas a stablecoins ou operações de câmbio são particularmente sensíveis ao tom regulatório.

4. Risco comercial acumulado

Possuir uma ação relacionados com as criptomoedas significa exposição a ambos:

risco de mercado (preço do Bitcoin/criptomoeda) e

risco operacional (dívida, decisões de gestão, custos de energia).

Essa estrutura de risco duplo muitas vezes resulta em oscilações maiores do que possuir a própria criptomoeda.

Investir em plataformas de criptomoedas: Coinbase e Circle

Se quiser aproveitar a onda de entusiasmo pelas criptomoedas sem tocar em tokens, empresas como a Coinbase e a Circle são atores centrais nessa história. Essas empresas não mineram moedas nem constroem blockchains, elas possibilitam o acesso e a confiança na economia das criptomoedas.

Coinbase: a bolsa de valores

Como uma das maiores bolsas de criptomoedas regulamentadas, a Coinbase (COIN) gera receita a partir de:

Taxas de negociação (retalho e institucional)

Serviços de staking

Custódia e infraestrutura de carteiras

Listagens de novos produtos (por exemplo, layer 2, stablecoins)

A Coinbase é fortemente influenciada pelo volume de negociação, tornando-a altamente sensível a booms especulativos.

Circle: O gigante da infraestrutura de stablecoins

A Circle, emissora por trás da USDC (USD Coin), está silenciosamente a tornar-se um dos atores mais importantes na infraestrutura de criptomoedas. Em vez de entrar na montanha-russa especulativa, a Circle fornece os trilhos nos quais os cripto-dólares se movem, fazendo a ponte entre as finanças tradicionais e a Web3.

A Circle obtém receitas através de:

Juros sobre as reservas de USDC mantidas em títulos do Tesouro dos EUA

Gestão de tesouraria e produtos de rendimento

Serviços API para empresas que integram o USDC

Pagamentos transfronteiriços e integrações fintech

O USDC é amplamente utilizado em DeFi, mercados NFT, bolsas centralizadas e, cada vez mais, no comércio real. À medida que cresce a procura por stablecoins transparentes e em conformidade, a Circle está bem posicionada como um «serviço público regulamentado» na economia digital.

O panorama geral

Estas plataformas atuam como «traficantes de armas» e fornecedores de serviços públicos na corrida ao ouro das criptomoedas:

Elas lucram com a atividade e a infraestrutura, não com a detenção ou especulação de moedas.

A Coinbase é uma porta de entrada para os mercados.

A Circle é a ponte entre o valor fiduciário e o valor digital.

Ambas são ideais para investidores que desejam exposição à espinha dorsal das criptomoedas, não apenas às suas oscilações de preço.

Breve história e marcos

2009: Lançamento do Bitcoin, mas sem exposição direta no mercado de ações.

2017: Início da primeira grande onda de IPO’s focados em criptomoedas (por exemplo, Hive Blockchain).

2020–2021: O mercado em alta impulsiona o interesse do grande público. A MicroStrategy inicia uma acumulação agressiva de BTC.

2021: A Coinbase abre o capital na NASDAQ por meio de listagem direta.

2022: O inverno das criptomoedas traz correções acentuadas tanto nas moedas quanto nas ações de criptomoedas.

2023–2024: As narrativas de IA e blockchain convergem. A Nvidia e outras empresas de hardware beneficiam-se indiretamente.

2024: A aprovação do ETF do Bitcoin legitima ainda mais a exposição das criptomoedas nas finanças tradicionais.

2025: A Circle abre o capital numa oferta pública inicial (IPO) de grande sucesso, impulsionada pela crescente procura por stablecoins regulamentadas.

Fatos interessantes

A MicroStrategy possui mais Bitcoins do que qualquer outra empresa de capital aberto, frequentemente usando dívidas para adquiri-las. As receitas da Coinbase estão altamente correlacionadas com o volume de negociação de criptomoedas, não apenas com os preços das moedas. A Nvidia chegou a pedir aos retalhistas que limitassem as vendas de GPU’s a mineradores de criptomoedas devido à enorme procura. As ações de mineração de criptomoedas costumam refletir o preço do BTC com alavancagem, subindo mais rapidamente em altas e caindo mais fortemente em quedas. A Block Inc. (anteriormente Square) foi uma das primeiras a adotar o Bitcoin em pagamentos através do Cash App. A Galaxy Digital opera como um banco de investimento em criptomoedas, oferecendo serviços de negociação, custódia e gestão de ativos. As margens de lucro das empresas de mineração dependem do custo da eletricidade, não apenas do preço do Bitcoin. A Coinbase abriu o capital sem um IPO tradicional, optando por um modelo de listagem direta. Muitas empresas de criptomoedas armazenam moedas em carteiras frias (Cold Wallets), mas ainda enfrentam riscos de cibersegurança e fraude. As ações de criptomoedas podem ser negociadas independentemente dos preços das criptomoedas, às vezes subindo ou caindo com base nos movimentos mais amplos do setor de tecnologia.

Conclusão

As ações de criptomoedas oferecem aos investidores uma ponte entre o mundo financeiro tradicional e a economia de blockchain em rápida evolução. Em vez de deter criptomoedas reais, como Bitcoin ou Ethereum, os investidores podem obter exposição através de empresas relacionadas com criptomoedas, cujos modelos de negócio podem basear-se na acumulação de criptomoedas, mineração, infraestrutura de pagamentos ou desenvolvimento de blockchain.

Seja a plataforma de negociação da Coinbase ou a estratégia massiva de tesouraria de Bitcoin da Strategy, estas empresas refletem tanto o potencial quanto a volatilidade da revolução dos ativos digitais. As ações criptográficas são negociadas em bolsas regulamentadas, estão sujeitas a normas de relatórios financeiros e movem-se com base não apenas nos preços das criptomoedas, mas também no desempenho dos negócios e no sentimento do mercado.

Investir em ações de criptomoedas pode oferecer uma camada de familiaridade e diversificação para aqueles que se interessam por criptomoedas, mas são cautelosos em relação à posse direta de ativos digitais. Dito isso, é vital compreender a exposição de cada empresa, os riscos associados e como diferentes empresas se encaixam no ecossistema mais amplo.

Como sempre nos mercados: oportunidade e risco andam de mãos dadas. As ações de criptomoedas trazem ambos para a mesa, com volatilidade, inovação e transformação intimamente interligadas.