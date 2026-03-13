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Um Exchange-Traded Note (ETN) é um instrumento financeiro que funciona de forma semelhante a um ETF, mas em vez de investir num ativo físico, acompanha o desempenho de um índice específico ou de um ativo subjacente. Os ETNs são emitidos por instituições financeiras, como bancos, e têm a forma de dívida, o que significa que o investidor não possui o ativo real, mas apenas o direito de receber um retorno baseado no desempenho do índice que está a ser seguido.

Para comprar um ETN, é necessário abrir uma conta de corretagem e escolher um instrumento cotado que esteja de acordo com os seus objetivos de investimento e tolerância ao risco. Vale a pena analisar a sua estrutura, o emissor e o indicador que replica. Antes de investir, os principiantes devem adquirir conhecimentos sobre os ETN, as suas vantagens e riscos, a fim de tomarem decisões informadas.

Sim, os investidores podem comprar ETNs através de uma corretora ou diretamente ao emitente. Podem também vendê-los na bolsa antes do fim do prazo de vencimento, se não quiserem esperar pelo retorno do capital. Antes de investir, vale a pena familiarizar-se com os custos de transação e as especificidades deste instrumento.

Os ETN e os ETC são instrumentos de dívida do emitente, enquanto os ETF são fundos que detêm ativos reais. Um ETN é um título de dívida emitido por uma instituição financeira que acompanha o desempenho de um índice ou ativo específico, mas não o detém fisicamente - o investidor recebe um rendimento baseado no desempenho do índice e não do ativo em si. Um ETC funciona de forma semelhante a um ETN, mas centra-se exclusivamente em mercadorias, muitas vezes apoiado por um ativo físico, embora continue a ser um instrumento de dívida. Um ETF, por outro lado, é um fundo de investimento que possui efetivamente activos, tais como ações, obrigações ou matérias-primas, e acompanha o seu desempenho.
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