A Bitcoin é uma moeda digital descentralizada que funciona numa rede blockchain. Foi introduzida em 2009 por um programador anónimo ou grupo de programadores conhecido como Satoshi Nakamoto. O principal objetivo da Bitcoin é eliminar a necessidade de intermediários, como bancos ou governos, nas transações financeiras. Em vez disso, baseia-se num sistema peer-to-peer em que os utilizadores podem enviar e receber pagamentos diretamente.



A Bitcoin é armazenada como um ativo digital e pode ser guardada numa bolsa de criptomoedas ou numa carteira digital . A unidade mais pequena da Bitcoin chama-se Satoshi , que equivale a um centésimo milionésimo de uma Bitcoin. A segurança e a integridade das transações de Bitcoin são asseguradas pela sua tecnologia blockchain , que cria um registo público partilhado de transações organizadas em blocos interligados.



Aoinvestir em Bitcoin, é crucial compreender os riscos e as potenciais recompensas que lhe estão associados. A Bitcoin é conhecida pela sua elevada volatilidade e só deve ser considerada por indivíduos com uma elevada tolerância ao risco e uma posição financeira sólida. A diversificação da carteira de investimentos é importantee, geralmente, é aconselhável não atribuir mais de 10% da carteira total a ativos como a Bitcoin. É de notar que o preço da Bitcoin pode sofrer flutuações significativas e que as transações efectuadas com a Bitcoin são irreversíveis.



O timing desempenha um papel crucial no investimento em Bitcoin devido à natureza 24/7 dos mercados de Bitcoin e ao potencial de movimentos de preços em qualquer altura. No entanto, alguns especialistas sugerem que as melhores horas de negociação para a Bitcoin são durante as sessões de negociação ativas, quando há um maior volume de negociação e liquidez, como durante as horas de sobreposição dos principais centros financeiros como Nova Iorque, Londres e Tóquio.



A Bitcoin ganhou popularidade e aceitação nos últimos anos, com indivíduos e empresas proeminentes a apoiarem a sua utilização. Por exemplo, a Tesla, liderada por Elon Musk, fez um investimento significativo na Bitcoin e anunciou planos para a aceitar como forma de pagamento no futuro. Estes desenvolvimentos contribuíram para o aumento do valor e para uma maior adoção da Bitcoin.