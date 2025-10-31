AbbVie blízko mesačného minima po zverejnení výsledkov 📉

AbbVie prekonala odhady zisku, no čelí tlaku kvôli spomaľujúcim predajom v onkológii a estetike. Akcie dnes klesajú o takmer 4 % na najnižšiu úroveň od 26. septembra.
- Zisk: Upravený zisk na akciu dosiahol 1,86 USD, čím prekonal odhad analytikov (1,77 USD, FactSet).
- Tržby: Stúpli na 15,7 miliardy USD, nad očakávaniami 15,5 miliardy USD.
- Výhľad: Spoločnosť zvýšila celoročný výhľad zisku, čo signalizuje dôveru v jadrové operácie.
- Slabé miesta: Rást v segmentoch onkológie a estetiky – vrátane Botoxu a Juvedermu – spomalil a zaostal za očakávaniami trhu.
- Slabosť v estetike môže byť vnímaná ako ukazovateľ spotrebiteľského sentimentu, čo naznačuje opatrné trendy vo voliteľnej zdravotnej starostlivosti.
- Segmenty imunológie a neurovied dosiahli silný dvojciferný rast, pričom tržby vzrástli o 12 % a 20 %. Vlajkové lieky Skyrizi a Rinvoq naďalej prekonávajú očakávania a potvrdzujú vedúce postavenie AbbVie v liečbe autoimunitných ochorení.
Donedávna dominantný liek Humira zaznamenal pokles tržieb o 55 % na 993 miliónov USD, keďže lacnejšie biosimilárne lieky znižujú jej trhový podiel po strate exkluzivity v roku 2023.
Ďalšie segmenty tiež zaznamenali pokles:
-
Onkológia: –0,3 % na 1,68 miliardy USD
-
Estetika (Botox, Juvederm): –3,7 % na 1,19 miliardy USD
Slabosť v estetike – často vnímaná ako barometer spotrebiteľskej nálady – vyvolala obavy investorov o vývoj dopytu vo voliteľnej zdravotnej starostlivosti.
Výsledky AbbVie poukazujú na úspešný prechod spoločnosti, kde nové portfólio liekov kompenzuje pokles Humiry. Napriek tomu však slabší výkon v onkológii a estetike zaťažil sentiment, čo viedlo k prudkému poklesu akcií napriek pozitívnemu výhľadu a rastu dividendy.
Zdroj: xStation5
