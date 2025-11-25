ABN Amro prepustí 5 200 zamestnancov do roku 2028

- ABN Amro plánuje prepustiť 5 200 zamestnancov do roku 2028, čo predstavuje viac ako 20 % pracovnej sily.
Holandská banka ABN Amro oznámila rozsiahly plán reorganizácie, ktorý zahŕňa prepustenie 5 200 zamestnancov do roku 2028, čo predstavuje viac než 20 % jej celkovej pracovnej sily. Cieľom opatrenia je zníženie nákladov a posilnenie zamerania na hlavné obchodné oblasti.
Prepúšťanie sa dotkne všetkých častí spoločnosti, vrátane nedávno získaných subjektov Hauck Aufhäuser Lampe a NIBC Bank, uviedla nová generálna riaditeľka Marguerite Bérard. Akcie banky reagovali rastom o viac ako 4 %.
Súčasťou stratégie je aj:
-
Predaj spotrebiteľského úverového biznisu Alfam konkurentovi Rabobank
-
Zníženie rizikovo vážených aktív v divízii firemného bankovníctva o 10 miliárd EUR počas troch rokov
-
Zameranie na návratnosť vlastného kapitálu (ROE) najmenej 12 % do roku 2028
-
Distribúcia až 100 % vytvoreného kapitálu akcionárom v období 2026–2028
-
Cieľový ročný príjem nad 10 miliárd EUR
-
Udržanie kapitálovej primeranosti CET1 nad úrovňou 13,75 %
Predaj Alfam síce prinesie účtovnú stratu približne 100 miliónov EUR, no zároveň pozitívne ovplyvní CET1 pomer o 5 bázických bodov, čo signalizuje posilnenie kapitálovej pozície banky.
ABN Amro dlhodobo patrí medzi hlavné európske bankové tituly, ktoré profitovali z prostredia vyšších úrokových sadzieb. Napriek ich nedávnemu poklesu si banka udržiava silnú ziskovosť a zostáva predmetom špekulácií o možnom prevzatí – aj kvôli postupnému znižovaniu štátneho podielu, ktorý vznikol počas finančnej krízy v roku 2008. Generálna riaditeľka však tieto špekulácie odmietla a zdôraznila, že cieľom je nezávislý rast banky.
Graf ABN.NL (D1)
Akcie holandskej banky ABN Amro dnes výrazne posilnili a aktuálne sa obchodujú na úrovni 28,40 EUR. Reakcia trhu odráža pozitívne prijatie oznámenej reštrukturalizácie, ktorá zahŕňa masívne zníženie počtu zamestnancov a predaj vedľajších činností. Cena akcií sa silno odrazila od podpory na úrovni kĺzavého priemeru EMA 50 (26,36 EUR) a zároveň sa drží nad SMA 100 (25,78 EUR), čo potvrdzuje býčie technické nastavenie. RSI je na hodnote 63,4, teda v rastovom pásme, no stále pod hranicou prekúpenosti, čo naznačuje, že akcie majú priestor na ďalší rast bez bezprostredného rizika korekcie.
Zdroj: xStation5
