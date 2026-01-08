Tesco po silnom vianočnom období očakáva zisk na hornej hranici výhľadu

- Tesco očakáva prevádzkový zisk vo výške približne 3,1 miliardy GBP, teda na hornej hranici predtým uvedeného výhľadu.
- Tesco očakáva prevádzkový zisk vo výške približne 3,1 miliardy GBP, teda na hornej hranici predtým uvedeného výhľadu.
- Porovnateľné tržby v Spojenom kráľovstve vzrástli o 3,9 %, čo síce mierne zaostalo za očakávaniami, ale potvrdzuje stabilný rast.
- Spoločnosť naďalej získava trhový podiel vďaka vlastnej značke, prémiovým produktom a cenovej politike.
- Vianočná sezóna potvrdila silnú spotrebiteľskú odozvu na cenovo výhodnú a kvalitnú ponuku.
Tesco Plc, najväčší britský reťazec supermarketov, oznámil, že jeho celoročný zisk bude pravdepodobne na hornej hranici očakávaného rozpätia, a to vďaka silnému rastu tržieb počas kľúčového vianočného obdobia. Spoločnosť uviedla, že očakáva upravený prevádzkový zisk za skupinu vo výške približne 3,1 miliardy libier (4,2 miliardy USD).
V samotnom štvrtom kvartáli vzrástli porovnateľné tržby vo Veľkej Británii o 3,9 %, čo bolo mierne pod očakávaniami analytikov, no aj tak to potvrdzuje stabilný rastový trend.
Tesco pokračuje v posilňovaní svojho trhového podielu voči konkurencii. Tento úspech je výsledkom kombinácie stratégií – od rozvoja vlastných značiek a prémiových produktov až po cenové porovnávanie s diskontnými reťazcami, čo pomáha udržať lojalitu zákazníkov v prostredí inflačného tlaku.
Pozitívny výhľad naznačuje, že Tesco efektívne zvládlo konkurenčný tlak v kľúčovej sezóne, pričom kombinácia dostupných cien a kvalitných produktov zostáva atraktívna pre široké spektrum zákazníkov.
Graf TSCO.UK (D1)
Cena akcií Tesco sa aktuálne pohybuje okolo 4,31 GBP, teda pod kĺzavými priemermi EMA 50 a SMA 100, ktoré ležia blízko úrovne 4,45 GBP. Technické indikátory potvrdzujú zhoršenie trhového sentimentu. RSI klesol na hodnotu 40,9, čo značí slabnúcu nákupnú silu, hoci trh ešte nevstúpil do prepredaného pásma. MACD sa preklápa do negatívneho teritória, čo potvrdzuje obrat momenta smerom nadol. Cena prerazila pod dôležitú úroveň podpory z predchádzajúcich konsolidačných dní a signalizuje možné pokračovanie korekcie. Najbližšia významná technická podpora sa teraz nachádza v oblasti 4,16–4,20 GBP, a jej udržanie bude kľúčové pre stabilizáciu trhu.
Zdroj: xStation5
