Shell varuje pred slabým výsledkom z obchodovania s ropou, očakáva stratu v chemickom segmente

- Shell varuje pred slabými výsledkami z obchodovania s ropou, spôsobenými poklesom cien a zhoršenými podmienkami na trhu.
- Chemický segment spoločnosti očakáva stratu, čo ďalej zaťaží hospodárenie za štvrtý kvartál.
- Obchodovanie s LNG zostáva stabilné a ťaží z nových kapacít, najmä z projektu LNG Canada.
- Celková produkcia ropy a plynu mierne vzrástla, pričom sa Shell opiera o nové projekty a stabilný plynárenský segment.
- Shell varuje pred slabými výsledkami z obchodovania s ropou, spôsobenými poklesom cien a zhoršenými podmienkami na trhu.
- Chemický segment spoločnosti očakáva stratu, čo ďalej zaťaží hospodárenie za štvrtý kvartál.
- Obchodovanie s LNG zostáva stabilné a ťaží z nových kapacít, najmä z projektu LNG Canada.
- Celková produkcia ropy a plynu mierne vzrástla, pričom sa Shell opiera o nové projekty a stabilný plynárenský segment.
Spoločnosť Shell Plc zverejnila obchodnú aktualizáciu za štvrtý kvartál, v ktorej upozorňuje na výrazné zhoršenie výsledkov obchodovania s ropou. Pokles výkonnosti je dôsledkom prudkého oslabenia cien ropy, ktoré skomplikovalo trhové podmienky ku koncu roka. Slabý výkon obchodného segmentu kontrastuje s tretím kvartálom, kedy práve silné obchodovanie prispelo k lepším výsledkom, než sa očakávalo.
Firma zároveň oznámila, že jej chemická divízia skončí v kvartáli so stratou a výsledok bude pod hranicou ziskovosti. Táto časť podnikania zostáva problémová a výrazne zaťažuje hospodárenie celej skupiny.
Súčasná situácia prichádza v čase, keď ropný trh vstupuje do fázy prebytku ponuky, čo predstavuje výzvu pre obchodníkov aj producentov. Ropa Brent stratila v roku 2025 približne 18 % svojej hodnoty, a to napriek geopolitickému napätiu, vrátane posledných udalostí vo Venezuele. Shell zároveň čelí neistote ohľadom svojej prítomnosti v krajine, kde nedávno obnovil prípravné práce na pobrežnom plynárenskom projekte.
Pozitívnou správou zostáva stabilita v oblasti obchodovania so zemným plynom, kde Shell očakáva výsledky na úrovni predchádzajúceho kvartálu. Spoločnosť je svetovým lídrom v obchodovaní s LNG a svoje postavenie ďalej posilnila spustením terminálu LNG Canada, ktorý začal prevádzku v lete 2025 a naďalej zvyšuje kapacitu.
Produkcia ropy a zemného plynu sa v kvartáli mierne zvýšila, okrem iného vďaka novému spoločnému projektu Adura v Severnom mori so spoločnosťou Equinor ASA.
Akcie Shellu boli v roku 2025 druhé najvýkonnejšie medzi piatimi najväčšími svetovými ropnými firmami, hneď po Exxon Mobil. Od novembrového vrcholu však časť ziskov odovzdali a rok zakončili s rastom pod 11 %.
Graf SHEL.UK (D1)
Cena akcií Shell aktuálne klesla pod hladinu 26,20 GBP. Kĺzavé priemery EMA 50 (27,37 GBP) a SMA 100 (27,35 GBP) boli prerazené smerom nadol, čo signalizuje zmenu trendu a prevahu predajného tlaku. RSI sa blíži do prepredanej oblasti, čo značí výrazný pokles nákupnej sily. Z pohľadu supportov sa najbližšia významná technická podpora nachádza na úrovni 25,57 GBP, kde sa cena zastavila počas decembrového prepadu. Jej prielom by mohol otvoriť priestor pre ďalší pokles smerom k 25,00 GBP, prípadne nižším úrovniam z jesene 2025.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Trhy na konci týždňa opäť získavajú optimizmus
Alphabet predbehol Apple a stáva sa druhou najcennejšou spoločnosťou na svete
OneStream za 6,4 miliardy USD mení vlastnícku štruktúru a posilňuje AI stratégiu pre financie
Meta stavia na jadrovú energiu ako základ pre rozvoj umelej inteligencie
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.