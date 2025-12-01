Accenture a OpenAI vytvárajú partnerstvo – desaťtisíce zamestnancov získajú prístup k ChatGPT Enterprise

-
Accenture v spolupráci s OpenAI poskytne tisíckam zamestnancov prístup k ChatGPT Enterprise.
Firma spúšťa program na integráciu AI do kľúčových odvetví ako služby, financie či zdravotníctvo.
Cieľom je vyškolenie expertov certifikovaných OpenAI naprieč sektormi.
Akcie Accenture reagovali pozitívne – zaznamenali nárast takmer o 3 % v premarket obchodovaní.
Spoločnosť Accenture (ACN) nadviazala strategické partnerstvo s OpenAI, v rámci ktorého dostanú desaťtisíce jej IT odborníkov prístup k podnikovej verzii ChatGPT. Ide o súčasť širšej stratégie zameranej na urýchlenie adopcie generatívnej umelej inteligencie v podnikovej sfére a rozšírenie AI služieb v ponuke firmy.
Čo partnerstvo prináša
Zamestnanci Accenture budú môcť využívať najnovšie nástroje od OpenAI pri navrhovaní a implementácii inovatívnych riešení pre firemných klientov. Spoločnosť zároveň spúšťa nový program, ktorý má pomáhať firmám začleniť tzv. „agentickú“ umelú inteligenciu do procesov – vrátane zákazníckeho servisu, financií, zdravotníctva či maloobchodu.
Partnerstvo obsahuje aj rozsiahly vzdelávací komponent – Accenture chce vybudovať širokú sieť odborníkov certifikovaných OpenAI, ktorí budú schopní poskytovať AI riešenia v rámci rôznych sektorov.
Kontext a význam
Tento krok prichádza v čase, keď podniky po celom svete intenzívne hľadajú spôsoby, ako zapojiť AI do svojich každodenných činností. Accenture týmto krokom posilňuje svoju pozíciu lídra v digitálnej transformácii a zvyšuje svoju hodnotu pre klientov aj investorov.
Trhy reagovali pozitívne – akcie Accenture v premarket obchodovaní stúpli takmer o 3 %, čo odráža dôveru investorov v dlhodobé prínosy tohto partnerstva.
Výzvy a potenciálne dôsledky
Zavedenie generatívnej AI nie je bez výziev – medzi hlavné patrí rýchle zaškolenie tímov, technologická integrácia a ochrana dát. Ak sa to však podarí, Accenture môže získať významný náskok a vytvoriť nový štandard v poskytovaní IT a poradenských služieb.
