ADM zaplatí 40 miliónov dolárov za urovnanie vyšetrovania SEC týkajúceho sa účtovníctva

Archer‑Daniels‑Midland (ADM) sa dohodla na zaplatení 40 miliónov USD ako civilnej pokuty, aby uzavrela vyšetrovanie americkej regulačnej komisie SEC o účtovných nezrovnalostiach vo svojej divízii Nutrition.
SEC uviedla, že interné úpravy medzi segmentmi vykreslili výsledky Nutrition segmentu lepšie, než skutočne boli, čo si vyžiadalo viaceré opravy účtovných údajov.
Bývalí vedúci finančníci čelia civilným sankciám a DOJ ukončil súbežné trestné vyšetrovanie bez obvinení.
Spoločnosť Archer-Daniels-Midland (ADM), globálny líder v oblasti poľnohospodárskeho spracovania a obchodu, súhlasila so zaplatením 40 miliónov USD ako civilnej pokuty v rámci vyrovnania vyšetrovania Komisie pre cenné papiere USA (SEC). Prípad sa týkal účtovných praktík v rámci divízie Nutrition, ktorá sa venuje výrobe vysokomaržových produktov ako rastlinné proteíny, príchute či sladidlá. ADM sa dohodla bez priznania viny.
Obvinenia a zapojení manažéri
SEC obvinila bývalých vrcholových manažérov ADM, najmä exfinančného riaditeľa Vikrama Luthara, z toho, že navrhovali účtovné úpravy s cieľom umelo nafúknuť ziskovosť segmentu Nutrition. Išlo o spätné rabaty a vnútropodnikové transakcie, ktoré neboli ponúkané bežným zákazníkom, a ktoré skreslili výsledky v rokoch 2019, 2021 a 2022.
Ďalší dvaja bývalí manažéri, Vince Macciocchi a Ray Young, súhlasili s urovnaním, ktoré zahŕňa aj pokuty a vrátenie nelegálne nadobudnutých príjmov.
Podmienky vyrovnania a nápravné opatrenia
ADM sa zaviazala zaviesť silnejšie účtovné kontroly a transparentnejšie vykazovanie výsledkov. Súčasťou vyrovnania je aj vytvorenie tzv. Fair Fund, z ktorého budú odškodnení poškodení investori. Spoločnosť však formálne nepriznala vinu za pochybenia uvedené v správach SEC.
Širší právny kontext a regulačný dohľad
Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) zároveň ukončilo trestné vyšetrovanie bez obvinenia ADM, čo súvisí so spoluprácou firmy a jej nápravnými krokmi po roku 2024. Vedenie ADM po dohode opakovane potvrdilo svoj záväzok k zodpovednému a transparentnému hospodáreniu. Tento prípad ilustruje rastúci tlak na korporátne účtovníctvo a výkazníctvo v oblasti agropotravinárskeho priemyslu.
