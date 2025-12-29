Airbus finišuje vo zbesilom tempe, aby splnil znížený ročný cieľ dodávok

- Airbus v decembri výrazne zrýchlil dodávky, aby splnil revidovaný ročný cieľ 790 lietadiel.
- Doteraz bolo dodaných približne 90 strojov, ďalších 35 je pripravených; cieľ si vyžaduje 133 dodávok za mesiac.
- Problémy s modelom A320 prinútili firmu znížiť pôvodný plán o 30 jednotiek.
- Dodávky sú kľúčové pre cash flow aj dôveru trhu – Airbus nechce riskovať ďalšiu stratu dôveryhodnosti.
- Airbus v decembri výrazne zrýchlil dodávky, aby splnil revidovaný ročný cieľ 790 lietadiel.
- Doteraz bolo dodaných približne 90 strojov, ďalších 35 je pripravených; cieľ si vyžaduje 133 dodávok za mesiac.
- Problémy s modelom A320 prinútili firmu znížiť pôvodný plán o 30 jednotiek.
- Dodávky sú kľúčové pre cash flow aj dôveru trhu – Airbus nechce riskovať ďalšiu stratu dôveryhodnosti.
Európsky výrobca lietadiel Airbus SE na konci roka dramaticky zrýchlil tempo výroby a dodávok lietadiel v snahe dosiahnuť revidovaný cieľ 790 dodaných strojov za rok 2025. Podľa zdrojov agentúry Bloomberg firma počas decembra už odovzdala približne 90 civilných lietadiel a ďalších asi 35 je pripravených na dodanie, keďže úspešne prešli akceptačnými letmi so zákazníkmi.
Aj keď bol pôvodný cieľ o 30 jednotiek vyšší, Airbus dúfa, že sa mu podarí splniť aspoň revidovaný plán a vyhnúť sa tak blamáži z nesplneného cieľa, ktorý bol prehodnotený kvôli problémom s modelovým radom A320. Ten čelil odvolaniu pre softvérovú aktualizáciu a objavili sa aj nedostatky na paneloch trupu, ktoré si vyžiadali dodatočné inšpekcie.
Podľa zdrojov blízkych vedeniu firmy v súčasnosti neexistujú náznaky, že by mal byť cieľ opäť znížený. Oficiálne výsledky za december a celý rok by mali byť zverejnené začiatkom januára, kedy Airbus zároveň predstaví nový cieľ pre rok 2026.
Tento rok je decembrový finiš mimoriadne dôležitý – na splnenie cieľa musí Airbus počas posledného mesiaca roka dodať celkovo 133 lietadiel, čo je takmer dvojnásobok novembrového výkonu. Aj keď firma pravidelne zvyšuje výrobu na konci roka, aktuálne úsilie je podľa odborníkov takmer bezprecedentné.
Dodávky lietadiel sú kľúčovým finančným ukazovateľom, pretože generujú najväčšiu časť hotovosti a signalizujú stabilitu dodávateľského reťazca. Airbus dlhodobo čelí problémom s načasovaným zabezpečením komponentov – od interiérových prvkov až po motory – čo často brzdí odovzdanie hotových lietadiel zákazníkom.
Na druhej strane americký konkurent Boeing sa postupne dostáva z vleklej krízy, zvyšuje produkciu a zaznamenáva rast objednávok. Pomáha mu pritom aj politická podpora prezidenta Donalda Trumpa, ktorý firmu využíva ako nástroj ekonomickej diplomacie pri dojednávaní medzinárodných kontraktov.
Graf AIR.FR (D1)
Akcie spoločnosti Airbus (AIR.FR) sa aktuálne obchodujú na úrovni 195,88 EUR a technicky sa nachádzajú v neutrálnom až mierne negatívnom nastavení. Cena zostáva pod oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (198,56 EUR) a SMA 100 (196,59 EUR), čo naznačuje, že trhu zatiaľ chýba silný rastový impulz. RSI sa pohybuje na úrovni 46,2, teda mierne pod neutrálnou úrovňou a nesignalizuje ani prekúpenie, ani prepredanosť. Trh je tak technicky pripravený na pohyb ktorýmkoľvek smerom v závislosti od ďalších impulzov.
Cena sa v posledných dňoch viackrát pokúsila preraziť nad úroveň 196–198 EUR, kde sa nachádza tesné zoskupenie oboch kĺzavých priemerov, ale tieto pokusy boli zatiaľ neúspešné. Táto zóna preto funguje ako silná rezistencia, ktorej prekonanie by mohlo otvoriť cestu späť k úrovniam okolo 204–208 EUR. Naopak, v prípade zlyhania a poklesu pod posledné minimá okolo 190 EUR, by sa výhľad opäť priklonil k medvediemu scenáru s možným cieľom pri hladine 182 EUR.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Obrovské zisky amerických indexov úplne vymazané
TSMC zavádza 2 nm technológiu, akcie rastú 📈
US Open: Silný začiatok nového roka pre Nasdaq! 🚀
Rolls Royce sa zameriava na personalizáciu, dopyt po modeli Spectre klesá
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.