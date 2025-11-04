Airbus má pred sebou hektický záver roka: k splneniu cieľa zostáva dodať 235 lietadiel

- Airbus dodal 585 lietadiel za prvých 10 mesiacov roka, k cieľu 820 chýba ešte 235 kusov.
- Len v októbri bolo dodaných 78 lietadiel a tempo by sa malo ďalej zrýchľovať.
- Spoločnosť má približne 30 hotových lietadiel, ktoré čakajú na motory, čo komplikuje plnenie plánov.
- Generálny riaditeľ Faury očakáva náročný záver roka, pričom dodávky budú „sústredené na jeho koniec“ (backloaded).
- Airbus dodal 585 lietadiel za prvých 10 mesiacov roka, k cieľu 820 chýba ešte 235 kusov.
- Len v októbri bolo dodaných 78 lietadiel a tempo by sa malo ďalej zrýchľovať.
- Spoločnosť má približne 30 hotových lietadiel, ktoré čakajú na motory, čo komplikuje plnenie plánov.
- Generálny riaditeľ Faury očakáva náročný záver roka, pričom dodávky budú „sústredené na jeho koniec“ (backloaded).
Európsky výrobca lietadiel Airbus musí do konca roka dodať ešte 235 strojov, aby splnil svoj cieľ približne 820 dodaných lietadiel za celý rok 2025. Podľa zdrojov z odvetvia spoločnosť do októbra vrátane dodala 585 lietadiel, pričom len v októbri išlo o 78 strojov, čo potvrdzuje predchádzajúce informácie agentúry Bloomberg.
Spoločnosť sa k údajom pred oficiálnym piatkovým zverejnením odmietla vyjadriť, no generálny riaditeľ Guillaume Faury už skôr upozornil, že tohtoročné dodávky budú výrazne „backloaded“, teda sústredené do posledných dvoch mesiacov roka. Je to spôsobené najmä meškaním dodávok motorov, kvôli ktorým má Airbus podľa dostupných informácií už približne 30 zostavených lietadiel, ktoré však čakajú na inštaláciu pohonných jednotiek.
Táto situácia nie je pre Airbus výnimočná – koniec roka býva tradične najrušnejším obdobím na plnenie výrobných plánov. Napriek tomu je zostávajúcich 235 kusov za posledné dva mesiace veľmi ambiciózny cieľ, najmä vzhľadom na napäté dodávateľské reťazce a možné logistické komplikácie.
Napriek tomu, že spoločnosť zatiaľ drží vysoké tempo, úspešné dosiahnutie cieľa bude závisieť od rýchlosti dodávok od subdodávateľov – predovšetkým výrobcov motorov – a od bezproblémového finálneho odovzdania lietadiel zákazníkom.
Graf AIR.FR (D1)
Akcie spoločnosti Airbus pokračujú v jasne býčom trende a aktuálne sa obchodujú na úrovni 212,30 EUR, teda v blízkosti maxima. Trh vykazuje stabilný rastový kanál, a to ako v cenovom vývoji, tak aj v kĺzavých priemeroch. Cena sa pevne drží nad EMA 50 (199,11 EUR) a SMA 100 (187,87 EUR), pričom oba priemery rastú a podporujú uptrend.
RSI je na úrovni 65,3, čo naznačuje silné nákupné momentum, ale zároveň sa blíži k hranici prekúpenosti (70), a teda trh môže byť náchylný na krátkodobú konsolidáciu alebo miernu korekciu.
Krátkodobo môže cena narážať na rezistenciu v oblasti 212–215 EUR, kde môže dôjsť k vyberaniu ziskov. Najbližšia silná podpora sa nachádza na úrovni EMA 50 (199 EUR), ktorej prelomenie by znamenalo oslabenie momenta, no nie okamžitú zmenu dlhodobého trendu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Ranné zhrnutie (06.11.2025)
US OPEN: Je toto obrat po korekcii?
Akcie McDonald's rastú o 3 % po zverejnení výsledkov za tretí kvartál 2025
Nexi varuje pred tlakom na ziskovosť
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.