AMD: Výhľad na 3. kvartál – Čo môžeme očakávať?

- Očakávaný rast v segmente AI a dátových centier: Prognózy naznačujú tržby na úrovni približne 4,14 miliardy USD (+17,6 % medziročne), ťahané procesormi EPYC a čipmi MI350/MI450. Kľúčové partnerstvá s OpenAI a Oracle ďalej zdôrazňujú strategický význam AI pre spoločnosť.
- Stabilita v segmente klientských zariadení a hier: Segment Client & Gaming by mal vygenerovať okolo 3,6 miliardy USD (+29 % medziročne), podporený popularitou procesorov Ryzen Zen 5, grafických kariet RDNA 4 a SoC riešení pre herné konzoly. Investície do technologického rozvoja:
- Plánované výdavky na výskum a vývoj vo výške takmer 2 miliardy USD a CapEx približne 220 miliónov USD majú za cieľ podporiť inovácie a udržať si dlhodobú konkurenčnú výhodu.
Úvod
Spoločnosť Advanced Micro Devices, známa ako AMD, dnes zverejní svoju štvrťročnú správu za tretí kvartál 2025, a to po uzatvorení trhov. Správa poskytne investorom kľúčové informácie o vývoji spoločnosti, najmä so zameraním na rýchlo rastúci segment akcelerátorov umelej inteligencie.
Za posledné dva mesiace AMD podpísalo významné dohody s OpenAI a Oracle o dodávkach veľkých objemov svojich najnovších AI čipov, čo zdôrazňuje rastúci význam tejto oblasti v stratégii firmy a potvrdzuje schopnosť AMD efektívne konkurovať lídrovi trhu – spoločnosti Nvidia.
Tým sa zároveň kladie základ pre dlhodobý investičný cyklus v polovodičovom priemysle, ktorý je predpokladaný až do roku 2030.
V treťom štvrťroku sa očakáva, že segment dátových centier vygeneruje približne 4,14 miliardy USD, zatiaľ čo celkové tržby spoločnosti by mali dosiahnuť približne 8,74 miliardy USD s hrubou maržou na úrovni 54 %.
Plánované kapitálové výdavky predstavujú 220 miliónov USD a výdavky na výskum a vývoj sa blížia k 2 miliardám USD, čo odráža záväzok AMD k inováciám a udržaniu technologického líderstva.
Nový čip MI450 môže výrazne podporiť budúci rast, pričom stabilné výsledky v tradičných serveroch a segmente klientov a hier posilňujú pozitívne očakávania k výkazom.
Kľúčové finančné ukazovatele (Q3 2025):
-
Tržby: približne 8,74 miliardy USD (+28 % medziročne)
-
Zisk na akciu (EPS): 1,17 USD (+27 % medziročne)
-
Hrubá marža: približne 54 %
Segment dátových centier:
-
Tržby: cca 4,14–4,2 miliardy USD (+17,6 % medziročne)
-
Rast ťahaný procesormi EPYC a čipmi MI350/MI450
-
Zvýšená produkcia MI450 podporuje ďalšiu expanziu
Segment klientov a hier:
-
Tržby: cca 3,6 miliardy USD (+29 % medziročne)
-
Silné výsledky vďaka procesorom Ryzen Zen 5, grafickým kartám RDNA 4 a SoC riešeniam pre konzoly
Segment vstavaných riešení (Embedded):
-
Tržby: cca 889–927 miliónov USD (−25 % medziročne)
-
Pokles v dôsledku spomalenia v telekomunikačnom a priemyselnom sektore, no pokračujú investície do FPGA a IoT
- Kapitálové výdavky (CapEx): cca 219–220 miliónov USD
- Výskum a vývoj (R&D): takmer 2 miliardy USD
- Voľný peňažný tok (Free Cash Flow): cca 1,28 miliardy USD
- Upravený prevádzkový zisk: cca 2,15 miliardy USD
- Upravená prevádzková marža: cca 24,8 %
Výhľad na 4. štvrťrok 2025:
-
Tržby: 9,2 miliardy USD
-
Hrubá marža: cca 51,5 %
-
CapEx: 902,3 milióna USD
Očakávania trhu a vývoj akcií
Akcie AMD sa obchodujú v blízkosti historických maxím, keď prekonali hranicu 250 USD, čo odráža výrazný nárast hodnoty spoločnosti v tomto roku. Investori pozorne sledujú, či spoločnosť naplní svoje prognózy, najmä v kľúčových segmentoch umelej inteligencie a dátových centier, kde je konkurencia s Nvidiou mimoriadne silná. Trhy s tradičnými PC a hernými zariadeniami zostávajú stabilné a naďalej poskytujú dôležitý zdroj výnosov.
Strategický výhľad
AMD sa sústreďuje na posilnenie vedúcej pozície v oblasti AI a dátových centier prostredníctvom vývoja čipov MI350 a MI450 a procesorov EPYC. Partnerstvá so spoločnosťami ako OpenAI, Oracle a Microsoft umožňujú rýchle nasadenie nových riešení a získavanie dodatočného trhového podielu. Segment klientskych zariadení a hier ostáva dôležitou súčasťou diverzifikácie výnosov, podporený obľubou procesorov Ryzen Zen 5, grafických kariet RDNA 4 a SoC riešení pre herné konzoly. Významné investície do výskumu a vývoja majú zabezpečiť technologické líderstvo a konkurencieschopnosť.
Riziká a výzvy
Medzi hlavné riziká patrí vývozný zákaz do Číny, ktorý môže obmedziť predaje v segmentoch AI a dátových centier. Kolísanie dopytu na hernom a PC trhu môže ovplyvniť hospodárske výsledky a vysoké ocenenie akcií zvyšuje citlivosť na negatívne správy.
Makroekonomický a trhový kontext
Fungovanie AMD závisí od globálnych makroekonomických faktorov, ako sú inflácia, výmenné kurzy a geopolitické napätia, najmä pokiaľ ide o exportné obmedzenia medzi USA a Čínou. Polovodičový trh zostáva veľmi konkurenčný – Intel dominuje v segmente CPU a Nvidia si udržiava výhodu v AI a dátových centrách. Regulačné a politické rozhodnutia budú mať výrazný vplyv na budúcnosť spoločnosti.
Záver
Výsledky za 3. štvrťrok 2025 budú rozhodujúcim testom schopnosti AMD udržať dynamický rast v segmentoch s vysokým potenciálom (AI, dátové centrá) a zároveň zachovať stabilitu v oblasti PC a herného trhu. Napĺňanie prognóz, efektívne riadenie geopolitických a nákladových rizík, pokračujúci technologický vývoj a využitie strategických partnerstiev budú kľúčom k udržaniu pozície AMD ako lídra v polovodičovom priemysle.
