US OPEN: Tlak na pokles amerických trhov v dôsledku uzavretia vlády

- Sezóna kvartálnych tržieb stále prebieha; po skončení dnešnej seansy investori očakávajú výsledky spoločností AMD a Arista Networks, ktoré by mohli ovplyvniť ďalší smer trhu.
- Predĺžené uzavretie vlády USA oneskoruje zverejnenie kľúčových makroekonomických údajov, vrátane dnešného reportu JOLTS, čo zvyšuje neistotu a sťažuje hodnotenie stavu ekonomiky.
- Sezóna kvartálnych tržieb stále prebieha; po skončení dnešnej seansy investori očakávajú výsledky spoločností AMD a Arista Networks, ktoré by mohli ovplyvniť ďalší smer trhu.
- Predĺžené uzavretie vlády USA oneskoruje zverejnenie kľúčových makroekonomických údajov, vrátane dnešného reportu JOLTS, čo zvyšuje neistotu a sťažuje hodnotenie stavu ekonomiky.
Dnešná seansa na amerických akciových trhoch sa celkovo odohráva pod tlakom na pokles. Futures na Nasdaq 100 a S&P 500 aktuálne klesajú približne o 0,9 % a 0,5 %. Na negatívnu náladu vplývajú okrem iného varovania investičných bánk pred možnou korekciou trhu a oslabenie sentimentu v technologickom sektore. Investori zostávajú opatrní a vyčkávajú na ďalšie makroekonomické údaje a výsledky firiem v náročnom trhovom prostredí.
Sezóna kvartálnych tržieb naďalej prebieha a výrazne ovplyvňuje trhový sentiment. Po dnešnej seanse sa očakávajú výsledky kľúčových technologických hráčov vrátane AMD a Arista Networks. Trhoví účastníci budú tieto výsledky pozorne sledovať, keďže môžu poskytnúť výhlaď na ďalší vývoj trhu a prípadné pokračovanie nedávneho rastu. AMD sa sústreďuje najmä na umelú inteligenciu a riešenia pre dátové centrá, zatiaľ čo Arista Networks sa zameriava na rozširovanie sietovej infraštruktúry s cieľom zvládnuť rastúcu dátovú prevádzku a dopyt po cloud computingu.
V pozadí sú stále citeľné dôsledky predĺženého uzavretia americkej vlády, ktoré trvá od 1. októbra. Zatvorenie federálnych agentúr ako BLS, BEA a Census Bureau spôsobilo oneskorenie zverejnenia viacerých kľúčových makroekonomických ukazovateľov. Napríklad dnešný report JOLTS o voľných pracovných miestach a fluktuácii pracovnej sily nebude zverejnený. Neprítomnosť týchto údajov zvyšuje neistotu investorov a sťažuje hodnotenie ekonomických podmienok i pravdepodobného smerovania politiky Federálneho rezervného systému. Údaje zo súkromného sektora, vrátane indexov PMI a prieskumov spotrebiteľskej dôvery, zostávajú dostupné, no nedokážu plne nahradiť chýbajúce vládne štatistiky.
US500 (H1 Interval)
Futures na S&P 500 klesajú, čo signalizuje krátkodobú korekciu v rámci širšieho downtrendu. Opatrnosť investorov je zjavná – odráža makroekonomickú neistotu a očakávanie výsledkov technologických spoločností, ktoré v posledných týždňoch výrazne formovali trhový sentiment. Z technického hľadiska krátkodobé zotavenie neprerazilo významné úrovne rezistencie ani kĺzavé priemery, čo naznačuje, že tlak zo strany ponuky ostáva silný. Aktuálny sentiment poukazuje na zvýšenú averziu voči riziku a ďalší smer indexu môžu určiť blížiace sa makroúdaje a firemné výsledky.
Zdroj: xStatio5
Firemné správy:
- Uber (UBER.US) je pod výrazným tlakom a po zverejnení výsledkov za Q3 2025 oslabuje približne o 7–8 %. Napriek prekonaniu očakávaní v oblasti tržieb aj ziskov, investori sa zamerali na konzervatívny výhlaď zisku na Q4, ktorý nenaplnil očakávania trhu. Dvojciferný rast počtu jázd a tržieb nestačil na elimináciu obáv z ďalšej expanzie, čo viedlo k opatrnosti a výpredaju akcií.
- Pfizer (PFE.US) rastie približne o 1,3 % po zverejnení výsledkov za Q3 2025, ktoré prekonali očakávania analytikov. Spoločnosť zároveň zvýšila výhlaď ročného zisku, čo podporilo optimizmus investorov, napriek 6 % medziročnému poklesu tržieb.
- Merck (MRK.US) si pripisuje približne 2 % v reakcii na strategickú dohodu s Blackstone Life Sciences, na základe ktorej Merck získa až 700 miliónov USD na vývoj inovatívnej onkologickej terapie.
- Palantir Technologies (PLTR.US) zverejnila výsledky za Q3 2025 nad očakávania a zároveň zvýšila výhlaď tržieb pre Q4 aj celý rok. Spoločnosť poukazuje na rastúci dopyt po AI technológiách a silné postavenie v USA, najmä vo vládnom a komerčnom sektore. Napriek silným výsledkom však akcie Palantiru klesajú o približne 7 %, čo naznačuje vyberanie ziskov zo strany investorov.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
TPG predložila záväznú ponuku na jednotku Nexi v hodnote 1 miliardy eur
Dokáže Rusko udržať ťažbu ropy pod limitmi OPEC+ napriek rastúcim sankciám?
Newmont po akvizícii Newcrestu prepustil 16 % zamestnancov, reštrukturalizácia má znížiť náklady
CAD posilňuje vďaka silným dátam z kanadského trhu práce 💡
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.