Airbus oslavuje víťazstvo: získal zákazku na 150 lietadiel od flydubai

- Airbus získal objednávku na 150 lietadiel A321neo od flydubai – ide o prvú zmluvu tejto spoločnosti s európskym výrobcom.
- Flydubai doteraz výhradne prevádzkovala lietadlá Boeing 737, vrátane modelu MAX.
- Týmto krokom Airbus oslabuje výlučné postavenie Boeingu vo flotile dopravcu a posilňuje svoju pozíciu na Blízkom východe.
- Objednávka prichádza v rámci leteckého veľtrhu v Dubaji, kde Airbus aj Boeing bojujú o dominantné postavenie.
Európsky výrobca lietadiel Airbus získal predbežnú objednávku na 150 lietadiel A321neo od nízkonákladovej aerolinky flydubai, čím ukončil výlučné partnerstvo spoločnosti s Boeingom a zároveň si zabezpečil výrazný úspech na tohtoročnom leteckom veľtrhu v Dubaji.
Pre Airbus ide o zásadný prielom – flydubai od svojho založenia v roku 2008 výhradne spolupracovala s Boeingom, najmä prostredníctvom modelov 737 a 737 MAX. Aktuálne prevádzkuje 95 lietadiel, z toho 69 tvoria verzie MAX. Nová dohoda tak predstavuje diverzifikáciu flotily a strategický obrat dopravcu. „Je to vzrušujúci krok pre rozšírenie a diverzifikáciu našej flotily,“ uviedol predseda flydubai šejk Ahmed bin Saíd Al Maktúm.
Airbus týmto krokom upevňuje svoju pozíciu na Blízkom východe a zároveň vyvažuje slabší začiatok veľtrhu. Komerčný šéf Airbusu Christian Scherer, ktorý sedel vedľa šejka Ahmeda pri oznámení kontraktu, ironicky poznamenal: „Čo vám tak dlho trvalo?“
Boeing sa medzitým snaží udržať časť dopytu flydubai, ktorá bola dlhodobo kľúčovým prevádzkovateľom 737 MAX. Napriek tomu ide o výraznú stratu pre amerického výrobcu, najmä v čase meškaní a regulačných problémov.
Objednávka flydubai je druhou veľkou obchodnou dohodou veľtrhu – deň predtým Emirates oznámili nákup 65 lietadiel Boeing 777X, napriek dlhoročným oneskoreniam tohto modelu. Etihad Airways oznámili nákup kombinácie Airbus A350 a A330neo.
Graf AIR.FR (D1)
Akcie Airbus po dosiahnutí lokálneho maxima korigovali smerom nadol a aktuálne sa obchodujú na úrovni 206,50 EUR. Cena nedávno otestovala kĺzavý priemer EMA 50 (202,43 EUR), ktorý zatiaľ poslúžil ako technická podpora a priniesol mierny odraz nahor. SMA 100 je na úrovni 191,75 EUR, čo predstavuje ďalšiu silnú úroveň podpory, ak by korekcia pokračovala. RSI je na hodnote 52,7, čo znamená neutrálnu úroveň trhu.
Technický vývoj zostáva býčí, ak sa cena udrží nad EMA 50. Prienik nad 210 EUR by mohol otvoriť cestu k testovaniu predchádzajúcich maxím (212 EUR). Naopak pokles pod EMA 50 by mohol vyvolať predajný tlak a posun smerom k SMA 100.
Zdroj: xStation5
