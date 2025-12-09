Exxon Mobil zvyšuje výhlaď zisku aj ťažby do roku 2030 vďaka silným aktívam v Guyane a oblasti Permian

- Exxon plánuje rast zisku o 25 mld. USD do roku 2030, čo predstavuje navýšenie o 5 mld. USD oproti predchádzajúcemu výhľadu.
- Ťažba v oblasti Permian má vzrásť na 2,5 mil. boepd, pričom celková produkcia by mala dosiahnuť 5,5 mil. boepd.
- Náklady na ťažbu v Permiane klesli na 30 USD za barel, a to vďaka využitiu AI a vyššej efektivite.
- Exxon zvýšil výhlaď rastu cash flow o 5 mld. USD (na 35 mld. USD) a plánuje úspory vo výške 20 mld. USD do roku 2030.
Americký ropný gigant Exxon Mobil zvýšil svoj strategický výhlaď do roku 2030 a plánuje rast zisku o 25 miliárd USD medzi rokmi 2024 a 2030. To je o 5 miliárd viac než predchádzajúci cieľ. Spoločnosť zároveň ponecháva ročné kapitálové výdavky vo výške 28 až 33 miliárd USD, no zameriava sa na vyššiu efektivitu a ťažbu z najziskovejších ložísk.
Kľúčovým motorom rastu budú aktíva v Guyane a texaskom Permian Basin, kde Exxon očakáva navýšenie dennej ťažby na 2,5 milióna barelov ropného ekvivalentu (boepd), oproti predchádzajúcemu cieľu 2,3 milióna. Celková produkcia by mala do konca dekády dosiahnuť 5,5 milióna boepd.
Upstream segment (ťažba a prieskum) má vygenerovať viac ako 14 miliárd USD dodatočného zisku do roku 2030, pričom ťažba v Permiane je vďaka nákladom pod 30 USD za barel (pokles z predchádzajúcich 35 USD) veľmi výnosná. Spoločnosť využíva umelú inteligenciu na smerovanie vrtov, čo znižuje náklady a zvyšuje efektivitu operácií.
Okrem rastu zisku Exxon očakáva aj navýšenie cash flow o 35 miliárd USD do roku 2030, čo je taktiež o 5 miliárd viac než pôvodný výhlaď. Plán na zníženie nákladov bol navýšený o 2 miliardy USD, pričom do konca dekády má firma znížiť náklady celkovo o 20 miliárd USD.
CEO Darren Woods zdôraznil, že Exxon je dnes ziskovejší než pred piatimi rokmi a vďaka dosiahnutým výhodám očakáva ďalší rast aj v prostredí kolísavých cien ropy.
Podľa analytikov, napríklad z TPH Energy Research, bude aktualizovaný plán vnímaný investormi pozitívne, pretože kombinuje rast s nákladovou disciplínou a vyššou ziskovosťou.
Graf XOM.US (D1)
Akcie spoločnosti Exxon Mobil sa aktuálne obchodujú na úrovni 119,42 USD, pričom dnešná silná býčia sviečka prerazila predchádzajúcu rezistentnú zónu. Cena sa naďalej drží výrazne nad kĺzavými priemermi EMA 50 (115,43 USD) a SMA 100 (112,98 USD), čo ukazuje na silnú podporu zo strany kupujúcich. RSI dosahuje hodnotu 58,4, teda v neutrálnej zóne s priestorom na ďalší rast bez známok prekúpenosti.
Zdroj: xStation5
