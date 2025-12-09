Campbell's prekonal odhady tržieb vďaka stabilnému dopytu po balených potravinách

- Tržby Campbell’s dosiahli 2,68 mld. USD a prekonali očakávania trhu (2,66 mld. USD).
- Tržby Campbell’s dosiahli 2,68 mld. USD a prekonali očakávania trhu (2,66 mld. USD).
- Dopyt podporuje trend domáceho varenia a snaha spotrebiteľov šetriť.
- Spoločnosť odstráni syntetické farbivá od fiškálneho roku 2026, v súlade s tlakom na zdravšie potraviny.
- Akvizícia 49 % podielu v La Regina SPA (Rao’s) za 286 mil. USD posilňuje prémiové portfólio.
Spoločnosť Campbell Soup Company prekvapila investorov pozitívnymi výsledkami za prvý fiškálny štvrťrok, keď dosiahla tržby vo výške 2,68 miliardy USD, čím prekonala očakávania Wall Street (odhad LSEG bol 2,66 miliardy USD). Tento výsledok zdôrazňuje odolnosť dopytu po konzervovaných polievkach a hotových jedlách, najmä v období ekonomickej neistoty a pretrvávajúcej inflácie.
Spotrebitelia častejšie volia domáce varenie namiesto drahého stravovania v reštauráciách, čo pomáha značkám ako Campbell’s. Zároveň firma pokračuje v snahe o zdravší imidž. Od fiškálneho roku 2026 začne postupne odstraňovať syntetické farbivá zo svojho portfólia potravín a nápojov, čo odráža rastúci záujem spotrebiteľov o zdravšie produkty aj novú vládnu iniciatívu „Make America Healthy Again“.
Firma taktiež oznámila strategickú akvizíciu – kupuje 49 % podiel vo výrobe prémiových omáčok Rao’s (La Regina SPA) za 286 miliónov USD. Transakcia by mala byť dokončená v druhej polovici fiškálneho roka 2026 a predstavuje posilnenie pozície v segmente kvalitných potravín.
Graf CPB.US (D1)
Akcie spoločnosti Campbell Soup sa aktuálne obchodujú za 29,34 USD, teda výrazne pod kĺzavými priemermi EMA 50 (30,78 USD) a SMA 100 (31,64 USD), čo potvrdzuje pokračujúci klesajúci trend. V posledných dňoch došlo k pokusu o rast, no odpor v oblasti 30 USD nebol prekonaný a cena sa vrátila späť k predchádzajúcim minimám. RSI sa nachádza na hodnote 41,7, teda v pásme slabého momenta, no stále mimo prepredanej zóny, čo poukazuje na neistotu medzi investormi.
Krátkodobo sa akcie pohybujú v zostupnom kanáli a prípadné prerazenie pod support na úrovni 28,80–29,00 USD by mohlo znamenať ďalšie oslabenie. Naopak prvým signálom zlepšenia by bolo uzavretie nad EMA 50, ktorá aktuálne tvorí technickú rezistenciu.
Zdroj: xStation5
