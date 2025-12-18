Airbus získal najväčšiu armádnu zákazku v Španielsku – 100 nových vrtuľníkov

- Airbus získal zákazku na 100 vojenských vrtuľníkov od španielskej armády.
- Vrtuľníky budú nasadené naprieč armádou – na výcvik, prepravu aj bojové misie.
- Hodnota kontraktu nebola zverejnená, no ide o najväčšiu objednávku svojho druhu v Španielsku.
- Airbus očakáva vznik 300 nových pracovných miest v priebehu troch rokov.
- Airbus získal zákazku na 100 vojenských vrtuľníkov od španielskej armády.
- Vrtuľníky budú nasadené naprieč armádou – na výcvik, prepravu aj bojové misie.
- Hodnota kontraktu nebola zverejnená, no ide o najväčšiu objednávku svojho druhu v Španielsku.
- Airbus očakáva vznik 300 nových pracovných miest v priebehu troch rokov.
Európsky výrobca lietadiel Airbus SE oznámil významný úspech v obrannom segmente, keď získal zákazku na 100 vojenských vrtuľníkov od španielskeho ministerstva obrany. Ide o najväčšiu objednávku vrtuľníkov v histórii Španielska, ktorá je súčasťou širšej modernizácie ozbrojených síl krajiny.
Kontrakt zahŕňa štyri rôzne typy vrtuľníkov, ktoré budú využívané všetkými tromi zložkami španielskej armády – pozemnými, námornými aj leteckými silami. Nové stroje budú slúžiť na: pokročilý výcvik pilotov, ľahké bojové nasadenie, prepravu vládnych predstaviteľov, špeciálne operácie a obojživelné misie.
Hodnota kontraktu síce nebola zverejnená, no podobné dohody v iných európskych krajinách dosahovali rádovo miliardy eur. Airbus uviedol, že objednávka výrazne podporí priemyselné kapacity v Španielsku a prinesie viac než 300 nových pracovných miest počas nasledujúcich troch rokov.
Podľa štátnej tajomníčky pre obranu Maríe Amparo Valcarce Garcíovej predstavuje tento kontrakt strategickú investíciu do bezpečnosti a obranyschopnosti krajiny a napĺňa záväzok vlády poskytovať armáde najnovšiu generáciu vybavenia.
Graf AIR.FR (D1)
Akcie spoločnosti Airbus sa aktuálne pohybujú okolo ceny 191,82 EUR, pričom sa nachádzajú pod oboma kĺzavými priemermi – 50-denným EMA (199,01 EUR) a 100-denným SMA (195,48 EUR). To signalizuje pokračujúci slabý technický sentiment po predchádzajúcom poklese. Cena sa po krátkom zotavení z prepadu nedokázala udržať nad SMA 100, ktorá teraz funguje ako rezistencia. Súčasná konsolidácia pod touto úrovňou zvyšuje riziko ďalšieho poklesu, ak sa neobjaví výraznejší nákupný záujem.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Akcie Lam Research rastú potom, čo noví analytici zvýšili odporúčania!
Oracle rastie vďaka pokroku v rokovaniach s TikTok
US Open: Wall Street ukončuje týždeň silným rastom
UnitedHealth odhaľuje nedostatky v auditoch, sľubuje reformy a väčšiu transparentnosť
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.