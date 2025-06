Spoločnosť L'Oréal (OR.FR), založená pred viac ako 100 rokmi, je lídrom v kozmetickom sektore a v posledných rokoch dokázala dlhodobo prekonávať silný rast celého odvetvia. To viedlo k tomu, že akcie L'Oréalu sú investormi oceňované veľmi vysokými násobkami. Sú akcie L'Oréalu drahé?

Kozmetický sektor ako útočisko

Kozmetický sektor je od roku 2000 mimoriadne stabilný. Odvtedy dosahuje anualizovaný rast približne 4 % ročne, pričom pokles tržieb nastal iba v roku 2020. A tým to nekončí – potenciál sektora je vysoký vďaka očakávanému nárastu počtu potenciálnych zákazníkov v rôznych častiach sveta. Hoci rozvíjajúce sa krajiny momentálne predstavujú menej ako 20 % celkových tržieb sektora, v budúcnosti budú tvoriť významný trh. V rámci Južnej Ázie, Blízkeho východu a severnej Afriky by do roku 2030 mohlo pribudnúť približne 470 miliónov potenciálnych zákazníkov, z toho 250 miliónov len z Indie.

V rámci kozmetiky je najdôležitejšou kategóriou starostlivosť o pleť, ktorá tvorí takmer 40 % tržieb. Zároveň ide o jednu z najstabilnejších oblastí. Aktuálny rast však pochádza z kategórie vôní, kde tržby od roku 2021 rastú anualizovane o 13 %.

Z hľadiska segmentov zostáva kľúčový masový trh, ktorý predstavuje polovicu celkových tržieb a v súčasnej situácii posilňuje v dôsledku poklesu spotrebiteľskej dôvery. Tento segment profituje z odklonu zákazníkov od aspiratívneho luxusu počas obdobia rastúcej neistoty – zákazníci sa snažia znížiť svoje výdavky bez toho, aby sa vzdali starostlivosti o pleť, a preto siahajú po lacnejších produktoch.

L'Oréal ako líder sektora

L'Oréal je lídrom sektora s trhovým podielom 14,5 %. Trhu dominuje najmä desať spoločností, ktoré generujú 60 % tržieb celého odvetvia a postupne získavajú väčšiu trhovú silu. Je to vďaka ich vyššej schopnosti v oblasti marketingu, budovania známych značiek a realizácie akvizícií

V roku 2025 je dynamika podobná – L'Oréal zvýšil svoje tržby v prvom štvrťroku medziročne o 4,4 % (3,5 % v konštantnom vyjadrení), zatiaľ čo skupina sledovaných konkurentov dosiahla rast len o 0,4 %. To mu umožňuje naďalej získavať trhový podiel, a to vďaka širokej ponuke produktov v segmente masovej spotreby, ktorá mu zároveň pomáha lepšie čeliť výkyvom než konkurencia. V súčasnosti preberá významný trhový podiel od spoločnosti Estée Lauder, ktorá čelí problémom s riadením značiek a neefektívnym zvyšovaním cien, čo firme škodí.

Podnikanie spoločnosti L'Oréal

L'Oréal má spolu 38 značiek, ktoré sú rozdelené do štyroch obchodných línií:

Produkty pre spotrebiteľov: Najvšeobecnejšia línia zameraná na spotrebiteľov so stredným a nižším príjmom. Ponúka širokú škálu produktov prostredníctvom viacerých značiek. Medzi hlavné značky patrí L'Oréal Paris (s tržbami nad 7,5 miliardy EUR), Garnier a Maybelline.

Luxus: Zameraná na zákazníkov so stredným až vyšším príjmom v rámci aspiratívneho luxusu. Typickým príkladom sú parfémy známych značiek predávané cez licencie. Najznámejšie značky sú Lancôme, Yves Saint Laurent a Prada.

Dermatologická krása: Viac zameraná na lekársku starostlivosť o pleť, so špecializovanými produktmi predávanými v lekárňach. Najvýraznejšou značkou je La Roche-Posay. Tri zo štyroch značiek tejto línie patria medzi najčastejšie predpisované dermatológmi na svete.

Profesionálne produkty: Určené profesionálom. Najreprezentatívnejšou značkou je Kérastase.

L'Oréal predáva prostredníctvom kozmetických salónov, vlastných predajní v niektorých krajinách, v cestovnom ruchu, lekárňach a predajniach kozmetiky ako Primor a Druni. Treba však vyzdvihnúť silný rast online biznisu, ktorý od roku 2015 narástol šesťnásobne – z 5 % na 28 % celkových tržieb do roku 2024.

V súčasnosti je hlavným motorom rastu spoločnosti segment dermatologickej krásy, hoci je pravda, že luxusný segment zaznamenal v prvom štvrťroku 2025 určitý posun vpred. Segment dermatologickej krásy dokáže výrazne zvyšovať marže a vzhľadom na charakter tohto biznisu by mal byť z dlhodobého hľadiska segmentom s najvyššími maržami – vďaka svojej špecializácii a inovačnej schopnosti.

V tomto zmysle má taktiež najvyššiu návratnosť investovaného kapitálu (ROCE), aj keď zatiaľ tvorí len malú časť celkových investícií.

L'Oréal zvyšuje investície do tohto segmentu, no vzhľadom na veľkosť segmentov, ako sú spotrebiteľské produkty a luxus, je prirodzené, že ostáva menej kapitálovo pokrytý. V každom prípade sa domnievame, že alokácia kapitálu zo strany vedenia je rozumná.

Ako sa clá dotýkajú L'Oréalu?

Dopad ciel na L'Oréal bude skôr nepriamy, a to prostredníctvom oslabenia celkového dopytu. Hoci je spoločnosť odolná voči náročným trhovým podmienkam, predpokladáme, že niektoré segmenty – ako luxusný a profesionálny – budú postihnuté clami výraznejšie.

L'Oréal vo veľkej miere vyrába tam, kde predáva. Niektoré továrne sú zamerané na konkrétne technológie, aby dosiahli úspory z rozsahu. Okrem 36 vlastných tovární využíva aj externú výrobu na pokrytie výkyvov v dopyte. V Spojených štátoch konkrétne vyrába produkty v kategóriách starostlivosti o pleť a make-upu, čo ich robí najmenej vystavenými priamym clám. Treba však zarátať aj náklady na suroviny, a preto v tomto regióne očakávame mierne zhoršenie marží.

Kľúčové body investičnej tézy pre L'Oréal

L'Oréal má aj naďalej rastový potenciál – vďaka nárastu počtu potenciálnych zákazníkov a nízkemu trhovému podielu napriek vedúcej pozícii. Medzi hlavné oblasti rastu patria:

Generácia Z: Do roku 2030 bude viac než 370 miliónov príslušníkov tejto generácie starších ako 25 rokov – vek, v ktorom výdavky na kozmetiku výrazne rastú. Priemerný príslušník generácie „boomer“ minie ročne viac ako 400 USD, čo je 2,5-násobok výdavkov Generácie Z.

Osoby nad 60 rokov: Do konca tejto dekády ich bude viac než miliarda. Táto generácia disponuje vysokou kúpyschopnosťou a L'Oréal u nej ťaží zo silného povedomia o značke.

Muži: Iba 10 % kozmetických produktov na svete je určených mužom, aj keď tí predstavujú približne 25 % spotreby. Ide o jasnú príležitosť stať sa lídrom aj v tomto segmente.

V každom prípade možno povedať, že L'Oréal má aktuálne 1,3 miliardy zákazníkov z potenciálnych 4,2 miliardy. Cieľom spoločnosti je počas nasledujúcich 10 rokov dosiahnuť 2 miliardy zákazníkov, čo predstavuje anualizovaný rast na úrovni 4,5 %.

Na prilákanie všetkých týchto zákazníkov má L'Oréal tri kľúčové páky:

Akvizície: L'Oréal má pôsobivú históriu akvizícií a integrácií. Zo všetkých 38 značiek spoločnosti sú len L'Oréal a Kérastase jej vlastnými výtvormi – zvyšok vznikol prostredníctvom akvizícií.

Sociálne siete: Spoločnosť si včas uvedomila potenciál sociálnych sietí, najmä pri oslovovaní mladších spotrebiteľov. Tým si buduje lojalitu ku značke, ktorú si môže udržať aj vtedy, keď títo zákazníci získajú väčšiu kúpnu silu. V USA prieskumy ukazujú, že 46 % zákazníkov míňa na kozmetiku viac pod vplyvom sociálnych médií – u Generácie Z a mileniálov toto číslo stúpa až na 64 %, resp. 67 %.

Inovácie: Spoločnosť už vyvinula aplikácie využívajúce umelú inteligenciu, ktoré analyzujú typ pleti a ciele používateľa a odporúčajú mu produkty na mieru. To zlepšuje nákupný zážitok a uľahčuje uvádzanie noviniek na trh.

Aj tieto oblasti sú podrobne rozpracované v plnej investičnej téze. Stručne povedané, konkurenčnou výhodou L'Oréalu je jeho značka – tá stojí na schopnosti identifikovať potreby zákazníkov, efektívne ich osloviť marketingom a vyrábať vo veľkom meradle. L'Oréal sa výlučne sústreďuje na kozmetiku a súťaží s omnoho menšími firmami alebo spoločnosťami so zameraním mimo sektora krásy.

Ocenenie akcií L'Oréal

Spoločnosť od roku 2019 rástla tempom 7,8 % ročne na úrovni tržieb, pričom zisk na akciu vzrástol o 12,4 % vďaka prevádzkovej páke. A to napriek tomu, že výdavky na marketing a reklamu rástli rýchlejšie než tržby a dnes predstavujú 32,2 % celkových výnosov. Treba dodať, že L'Oréal je najväčším investorom do marketingu v sektore a jedným z najväčších zadávateľov reklamy na svete.

Na účely tohto ocenenia sme pripravili tri scenáre. Cieľom je identifikovať možné vývojové alternatívy, ktorým môže spoločnosť čeliť.

Ak sa zameriame na základný scenár, podľa modelu diskontovaných peňažných tokov (DCF) už akcie L'Oréalu nevykazujú žiadny rastový potenciál. Istý priestor na rast tu však zostáva pri hodnotení podľa valuačných násobkov. V skutočnosti náš základný scenár takmer presne zodpovedá trhovým očakávaniam na základe DCF. Po zvážení oboch metód vychádza celkový potenciál rastu akcií L'Oréalu na približne 10 %, čo by viedlo k veľmi slabým anualizovaným výnosom v horizonte 3 až 5 rokov.

Pokiaľ ide o optimistický scenár, ten nie je založený na nereálnych predpokladoch – ide teda o dosiahnuteľnú možnosť. V tomto prípade vychádza rastový potenciál podľa metódy násobkov až na 60 %.

Stručne povedané, akcie L'Oréalu sú pre investorov veľmi atraktívne vďaka všetkým vyššie uvedeným silným stránkam. Avšak násobok, za ktorý sa v súčasnosti obchodujú, je príliš vysoký a predstavuje dodatočné riziko.

