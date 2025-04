Akcia mesiaca: Visa prekonáva trh

Každý pozná a používa platobné karty Visa (V.US). Len málokto však skutočne rozumie tomu, ako celý platobný proces prebieha a ktoré spoločnosti sú doň zapojené. Najdôležitejšie však je, že Visa môže byť jednou z najkonkurencieschopnejších firiem na svete.

Treba si však dávať pozor – investori si kvalitu Visy dobre uvedomujú a jej akcie sa už obchodujú za vysoké valuácie.

Sú teda akcie Visy predražené, alebo ešte stále predstavujú investičnú príležitosť?

Ako funguje sektor kartových platieb?

Platobný proces sa dá rozdeliť na dve hlavné fázy: autorizačnú fázu a fázu samotnej platby. Nižšie je popísaný postup v rámci autorizačnej fázy:

Zákazník chce zaplatiť kreditnou kartou v obchode. Obchodník použije svoj platobný terminál (POS) a načíta kartu na získanie údajov. Údaje z terminálu sa odosielajú spracovateľovi platby (acquirerovi). Spracovateľ (acquirer) posiela informácie cez kartovú sieť (napr. Visa) vydavateľovi karty – zvyčajne je to banka zákazníka. Vydavateľ (issuer) overí, či má zákazník dostatočný zostatok, a transakciu schváli alebo zamietne. Táto informácia sa cez sieť Visa vráti späť spracovateľovi. POS terminál obchodníka prijme potvrdenie a platba je autorizovaná.

Fáza platby prebieha nasledovne:

Vydavateľ karty (issuer) poskytne úver v mene spotrebiteľa, aby mohla byť transakcia vyrovnaná. Transakcia prejde cez kartovú sieť (napr. Visa). Kartová sieť odošle transakciu spracovateľovi platieb (acquirerovi) alebo tzv. likvidátorovi platieb, ak je táto úloha oddelená. Likvidátor platieb vykoná vyrovnanie medzi vydavateľom karty a bankou obchodníka, kde má obchodník vedený účet. Komerčná banka obchodníka pripíše peniaze na účet po odpočítaní poplatku – tzv. MDR (Merchant Discount Rate) alebo čistej provízie.

Zdroj: Visa Annual Report

Ako vidíme,– prenáša informácie medzi jednotlivými stranami a. A keď si uvedomíme, že, môžeme bez preháňania povedať, že

Pre lepšiu predstavu:

V roku 2024 sa celkový objem globálnych spotrebiteľských platieb odhaduje na približne 44,6 bilióna USD, pričom približne 15 % z toho bude realizovaných cez online obchod. Do roku 2030 sa očakáva, že platby dosiahnu 58 biliónov USD, čo predstavuje ročný rast o 4,8 %.

Dôležité je aj to, že okrem samotného ekonomického rastu bude hlavným faktorom rastu kartových platieb pokles používania hotovosti.

V roku 2014 tvorili platby v hotovosti 44 % všetkých transakcií, dnes je to približne 15 % a do roku 2030 sa očakáva pokles na iba 11 %.

Visa vs. Mastercard

Kartová sieť je oligopolným trhom, kde Visa ovláda približne 55 % trhový podiel a Mastercard približne 34 %. Obe spoločnosti dominujú globálnemu trhu s platobnými kartami a fungujú na podobnom obchodnom modeli – sprostredkovanie platieb medzi bankami a obchodníkmi, pričom nenesú úverové riziko ako vydavateľské banky.

V tomto smere sa často porovnávajú obe spoločnosti,. Predovšetkým(napr. zliav či bonusov) na to, aby, čo jasne poukazuje na

Ak k tomu pridáme fakt, že Visa spracováva výrazne viac transakcií ako Mastercard, môžeme ľahko vysvetliť rozdiel v maržiach oboch spoločností – Visa tu jasne vedie.

Treba si uvedomiť, že len veľmi málo firiem na svete dosahuje prevádzkové marže nad 60 %, a práve táto hodnota nám už sama o sebe naznačuje kvalitu spoločnosti.

Na druhej strane treba uviesť, že Mastercard dosahuje výrazne vyššiu návratnosť investovaného kapitálu (ROCE) ako Visa.

Treba však zdôrazniť dôvod tohto rozdielu – Mastercard amortizuje svoje nehmotné aktíva omnoho rýchlejšie ako Visa, čo síce znižuje jej prevádzkové marže, no zároveň vedie k nižšiemu objemu investovaného kapitálu, čo následne zvyšuje hodnotu ROCE.

V každom prípade platí, že obe spoločnosti sa tešia silnej konkurenčnej pozícii, čo jasne dokazujú ich čísla.

Ako Visa zarába peniaze?

Visa je kľúčovým spojovacím článkom celého platobného systému, ktorý prepája acquirera (spracovateľa platby) s issuerom (vydavateľom karty). V platobnom procese zohráva zásadnú úlohu, pretože informácie musia byť rýchlo a spoľahlivo prenesené, aby bola platba schválená alebo zamietnutá – s minimálnou chybovosťou.

Hlavné zdroje príjmov spoločnosti Visa možno rozdeliť nasledovne:

Služby (Services):

Výnosy z routovania transakcií, ktoré Visa inkasuje aj v prípade, že transakcia prejde mimo jej siete (napríklad cez Mastercard). Spracovanie dát (Data Processing):

Príjmy, ktoré Visa získava, keď sa platba uskutoční priamo cez jej sieť (napr. VisaNet). Zahŕňa to príjmy z autorizácie, vyrovnania a spracovania transakcie. Medzinárodné transakcie (International Transactions):

Príjmy z cezhraničných platieb a menových konverzií – napr. pri nákupoch v zahraničí. Ostatné príjmy (Other Revenues):

Zvyškový podiel príjmov pochádza z poradenských služieb, marketingu a licencií za používanie značky alebo technológie Visa.

Spracovanie dát zvyčajne závisí od fixného poplatku za každú transakciu, zatiaľ čo príjmy zo služieb a medzinárodných transakcií závisia od objemu peňazí.

Visa má tri kľúčové konkurenčné výhody, ktoré jej umožňujú dosahovať vyššie výnosy a marže než zvyšok trhu. Najzásadnejšie sú prvé dve:

Sieťový efekt (Network Effect):

Hodnota ekosystému rastie s tým, ako pribúdajú noví používatelia. V prípade Visy ide o najväčšiu konkurenčnú výhodu – jej sieť je mimoriadne hodnotná, pretože ju prijíma veľké množstvo obchodníkov po celom svete. Visa je natoľko etablovaná, že si účtuje poplatky aj za transakcie spracované cez iné siete.

Tento efekt tiež umožňuje Vise profitovať z globálneho prechodu od hotovosti k digitálnym platbám a zároveň expandovať na trhy s nízkym podielom, aj keď to môže dočasne znamenať vyššie stimuly pre obchodníkov. Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma Otvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu Úspory z rozsahu (Economies of Scale):

Vďaka obrovskému objemu transakcií sa fixné náklady rozkladajú na viac operácií, a každá ďalšia transakcia prináša vysoký zisk. Prevádzková páka tak zabezpečuje vysoké marže. Náklady na zmenu (Switching Costs):

Pre banky aj obchodníkov je zložité prejsť na inú sieť, než je Visa či Mastercard, pretože hrozí: odmietnutie platby ,

bezpečnostné riziká ,

alebo pomalšie spracovanie transakcií.

Tieto výhody robia z Visy extrémne silného a stabilného lídra v oblasti digitálnych platieb.

Ocenenie akcií Visa: Aký je cieľový kurz?

Spoločnosť Visa preukazuje silný a konzistentný rast kľúčových finančných ukazovateľov, a to aj napriek pandémii:

🔹 Tržby rástli v období 2017–2024 v priemere o 10,3 % ročne, a medzi rokmi 2019–2024 o 9,4 % ročne.

🔹 Vďaka vysokým maržiam rástol prevádzkový zisk (EBIT) o 10,0 % ročne (2017–2024) a 10,6 % ročne (2019–2024).

🔹 Zriedený zisk na akciu (EPS) vzrástol v týchto obdobiach o 19,5 % a 12,8 % ročne.

🔹 Voľný peňažný tok (Free Cash Flow) rástol tempom 15,6 % a 10,6 % ročne, čo potvrdzuje silnú schopnosť generovať hotovosť.

Tieto informácie, v kombinácii s rastovými príležitosťami v segmentoch, ako sú globálne platby, kde sa veľkosť trhu pohybuje okolo 200 miliárd USD, nás vedú k presvedčeniu, že Visa bude schopná rásť rýchlejším tempom ako trh. Konkrétne sa domnievame, že tržby porastú priemerným ročným tempom 13,5 %, s rastom marží a ročným rastom EBIT na úrovni 14,4 %.

Na ocenenie akcií spoločnosti Visa sme použili metódy diskontovaných peňažných tokov a násobkov. Obe metódy nám ukázali obmedzený, ale pozitívny potenciál.

Pre konečnú cieľovú cenu sme sa rozhodli zvážiť obe metódy, čo nám dalo cieľovú cenu akcií spoločnosti Visa na úrovni 390,2 USD. To predstavuje potenciálny nárast približne o 16 %, zatiaľ čo ročný výnos, ak by sa táto cena dosiahla za tri roky, by predstavoval len 5,2 %.

Musíme však zdôrazniť, že kvalita spoločnosti Visa nás vedie k pozitívnemu pohľadu na firmu a veríme, že bude aj naďalej vytvárať hodnotu pre akcionárov.

