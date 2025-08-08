Britský regulátor schválil prevzatie Spirit AeroSystems spoločnosťou Boeing

Britský úrad pre hospodársku súťaž a trhy (CMA) dal zelenú akvizícii Spirit AeroSystems firmou Boeing, keď rozhodol, že transakcia nepredstavuje riziko pre konkurenciu, a preto nebude pokračovať do hĺbkového „phase 2“ vyšetrovania.
Schválenie je pre Boeing pozitívnou správou po sérii kríz, ktoré v posledných rokoch oslabili jeho financie, morálku zamestnancov a dôveru verejnosti. Podľa vyjadrenia Spirit AeroSystems by mala byť transakcia uzavretá v 4. štvrťroku tohto roka.
Boeing sa vlani dohodol na spätnom odkúpení Spirit AeroSystems v rámci akciového obchodu v hodnote 4,7 miliardy USD s cieľom zefektívniť výrobu a posilniť kontrolu kvality. Tým sa uzatvára takmer 20-ročné obdobie nezávislosti spoločnosti, ktorá bola najväčším samostatným výrobcom leteckých konštrukcií na svete.
Súčasťou dohody je aj prevzatie časti prevádzok Spirit v Belfaste (Severné Írsko), ktoré doteraz dodávali pre Airbus. Ten si naopak v apríli zaistil prevzatie iných výrobných závodov Spirit spojených s jeho programami. Vyšetrovanie CMA bolo začaté v júni tohto roka a pôvodný termín pre rozhodnutie bol stanovený na 28. augusta.
Tento krok zvyšuje šance, že Boeing dokončí akvizíciu načas a získa lepšiu kontrolu nad kľúčovými dodávateľskými reťazcami.
Graf BA.US (D1)
Akcie Boeing sa po miernej korekcii od lokálneho maxima stabilizujú a aktuálne sa obchodujú na úrovni 227,39 USD. Cena sa stále drží nad EMA 50 (216,22 USD) aj SMA 100 (197,00 USD), čo potvrdzuje zachovanie strednodobého rastového trendu. RSI na 58,2 signalizuje neutrálnu až mierne býčiu dynamiku bez známok prekúpenosti. Udržanie nad EMA 50 je pre pokračovanie pozitívneho scenára kľúčové, pričom návrat nad 230 USD by mohol otvoriť cestu k retestu tohtoročného maxima okolo 234 USD.
Zdroj: xStation5
Graf SPR.US (D1)
Akcie Spirit AeroSystems po krátkodobom poklese od historického vrcholu našli podporu pri EMA 50 (38,82 USD) a odrazili sa späť k úrovni 39,85 USD. Cena sa zároveň drží nad SMA 100 (36,85 USD), čo naďalej podporuje rastový výhlaď. RSI na hodnote 54,9 ukazuje na stabilnú dynamiku, zatiaľ čo MACD sa začína stáčať k býčiemu signálu po oslabení. Ak sa podarí preraziť nad 40 USD, môže trh znovu mieriť k maximu blízko 41,15 USD, zatiaľ čo strata EMA 50 by otvorila priestor na hlbšiu korekciu k 37 USD.
Zdroj: xStation5
