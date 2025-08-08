Under Armour varuje pred slabšími tržbami pre neistotu okolo ciel a inflácie, akcie prudko klesli

Akcie spoločnosti Under Armour sa v predobchodnej fáze prepadli o viac než 13 % po tom, čo firma zverejnila výhlaď na druhý štvrťrok, ktorý počíta s poklesom tržieb o 6–7 %, čo je horšie než očakávaný pokles o 2,9 %. Dôvodom je pretrvávajúca vysoká inflácia, neistota ohľadom colnej politiky USA a slabnúci dopyt v Severnej Amerike.
Spoločnosť sa už dva roky potýka s klesajúcimi predajmi a jej snaha o reštrukturalizáciu naráža na problémy. Neistota vyvolaná kolísajúcimi colnými opatreniami administratívy Donalda Trumpa komplikuje plánovanie a tlmí spotrebiteľské výdavky. Navyše nedávno oznámené zvýšenie cien môže ďalej odradiť zákazníkov, ktorí hľadajú lacnejšie alternatívy.
Podľa firmy predstavujú významné riziko potenciálne clá – približne 30 % tovaru Under Armour pochádza z Vietnamu (možné clo 20 %) a 15 % z Indonézie (možné clo 19 %). Tieto poplatky by mohli zasiahnuť nielen náklady, ale aj dopyt. Spoločnosť očakáva, že hrubá marža v aktuálnom štvrťroku klesne o 340–360 bázických bodov, pričom pokles bude čiastočne zmiernený priaznivým vývojom menových kurzov a vyššími cenami produktov.
Za prvý štvrťrok, končiaci 30. júna, tržby medziročne klesli o 4 % na 1,13 miliardy USD, čo zodpovedalo očakávaniam analytikov. Upravený zisk na akciu dosiahol 2 centy, teda pod odhadom 3 centov.
Celkovo Under Armour čelí kombinácii slabnúceho dopytu, rastúcich nákladov a geopolitickej neistoty, čo vytvára tlak na jej výsledky aj výhlaď pre zvyšok roka.
Graf UAA.US (D1)
Akcie Under Armour sa po nedávnom oslabení obchodujú okolo úrovne 6,63 USD, teda tesne nad SMA 100 (6,44 USD) a zároveň mierne pod EMA 50 (6,78 USD). Technický obraz sa zhoršil po tom, čo cena klesla pod EMA 50, čím bol narušený krátkodobý rastový trend. RSI na hodnote 46,6 ukazuje na neutrálnu zónu bez výrazného prepredaného či prekúpeného stavu. MACD sa nachádza pod signálnou líniou a vykazuje negatívne momentum, čo podporuje riziko ďalšieho poklesu.
Zdroj: xStation5
