Akcia týždňa: KLA Corporation a ekonomika chýb v ére umelej inteligencie

Keď investori premýšľajú o výrobe polovodičov, ich pozornosť sa takmer automaticky presúva k továrňam TSMC, strojom ASML alebo procesorom NVIDIA. Práve tieto spoločnosti sa najčastejšie objavujú v titulkoch a analýzach zameraných na rozvoj umelej inteligencie a budúcnosť globálnej digitálnej ekonomiky.
Existuje však otázka, ktorá je pre výrobcov čipov rovnako dôležitá, no kladie sa oveľa menej často.
Ako viete, že hotový čip bol skutočne vyrobený správne?
Ešte pred približne desiatimi či pätnástimi rokmi znamenala jediná chyba vo výrobnom procese stratu relatívne lacnej súčiastky. Dnes je situácia úplne iná. Najpokročilejšie čipy používané v dátových centrách pozostávajú z miliárd tranzistorov, viacerých vrstiev pamätí a mimoriadne zložitých štruktúr prepájajúcich jednotlivé komponenty do jedného celku. Hodnota jediného čipu môže dosahovať desiatky tisíc dolárov a náklady na neskoro odhalenú chybu rastú s každou novou technologickou generáciou.
Moderný polovodičový priemysel tak čoraz viac pripomína skôr súťaž v odhaľovaní problémov skôr, než sa stanú nákladnými, než preteky vo výrobe väčšieho počtu čipov. Každý ďalší výrobný krok, každá nová vrstva materiálu a každá nová generácia litografie zvyšujú počet miest, kde môže dôjsť k chybe.
Práve v tejto oblasti pôsobí už desaťročia spoločnosť KLA Corporation. Ide o firmu, o ktorej väčšina investorov počuje oveľa menej než o samotných výrobcoch čipov, no napriek tomu zohráva kľúčovú úlohu v celom polovodičovom ekosystéme. Jej systémy nenavrhujú procesory ani nevyrábajú kremíkové wafery. Ich úloha je omnoho zásadnejšia: pomáhajú výrobcom odhaľovať chyby, zvyšovať výťažnosť výroby a kontrolovať výrobný proces vo svete, kde sa priestor na chybu neustále zmenšuje.
A čím pokročilejšie polovodiče sú, tým dôležitejšími sa stávajú spoločnosti, ktoré dokážu tento priestor na chybu kontrolovať.
Neviditeľná vrstva polovodičového priemyslu
Výroba moderných polovodičov patrí medzi najzložitejšie priemyselné procesy, aké kedy ľudstvo vytvorilo. Moderný integrovaný obvod vzniká prostredníctvom stoviek, a často aj tisícok, presne riadených operácií vykonávaných na kremíkovom waferi. Každá z nich musí byť vykonaná s takmer dokonalou presnosťou, pretože aj malá odchýlka môže znížiť kvalitu výsledného produktu alebo ho úplne znehodnotiť.
Väčšina investorov pozná hlavných hráčov tohto procesu. ASML dodáva litografické stroje zodpovedné za vytváranie vzorov na waferi. Lam Research sa špecializuje na leptanie a spracovanie materiálov. Applied Materials poskytuje technológie používané pri nanášaní jednotlivých vrstiev tvoriacich štruktúru čipu.
Oveľa menej pozornosti sa však venuje otázke, ktorá vzniká po každom z týchto krokov: bolo všetko vykonané správne?
Práve tu vstupuje do hry KLA.
Spoločnosť dodáva inšpekčné, monitorovacie a procesno-kontrolné systémy určené na odhaľovanie chýb a odchýlok ešte predtým, než sa z nich stanú nákladné problémy pre výrobcov. V praxi to znamená analyzovať wafery, litografické masky a hotové štruktúry s presnosťou na úrovni nanometrov – v mierke neviditeľnej ľudským okom.
Najjednoduchší spôsob, ako pochopiť obchodný model spoločnosti KLA, je predstaviť si výrobu polovodičov ako stavbu mimoriadne zložitého mrakodrapu. Firmy ako ASML, Lam Research a Applied Materials dodávajú nástroje potrebné na jeho výstavbu. KLA funguje ako inšpektor, ktorý po každej fáze kontroluje, či bola konštrukcia postavená podľa plánu.
Čím vyššia je budova, tým väčšie sú dôsledky prehliadnutia čo i len malej chyby. Rovnaký princíp platí aj v polovodičovom priemysle.
Ešte pred desiatimi rokmi často znamenala jediná chyba stratu relatívne lacného čipu. Dnes môže byť tá istá chyba odhalená až po stovkách výrobných krokov, keď hodnota spracovávaného wafera dosahuje desiatky alebo dokonca stovky tisíc dolárov. V takej situácii sú náklady na dodatočné inšpekčné systémy zanedbateľné v porovnaní s potenciálnymi stratami spôsobenými poklesom výťažnosti.
Práve preto sa procesná kontrola stala jedným z najdôležitejších prvkov modernej výroby polovodičov. Čím pokročilejšia technológia čipov je, tým väčšiu hodnotu majú spoločnosti schopné odhaliť problémy ešte predtým, než sa prejavia v konečnom produkte.
A všetko nasvedčuje tomu, že s rozvojom umelej inteligencie bude význam tejto schopnosti rásť ešte rýchlejšie než samotný počet vyrábaných čipov.
Čím pokročilejší čip, tým drahšia chyba
Po mnoho rokov sa polovodičový priemysel rozvíjal podľa pomerne jednoduchého princípu: rastúci dopyt po elektronike znamenal výrobu väčšieho počtu čipov, čo viedlo k investíciám do nových tovární a výrobných zariadení.
Dnes však už nejde iba o počet čipov, ale predovšetkým o ich rastúcu zložitosť.
Moderné procesory a AI akcelerátory sa čoraz častejšie skladajú z viacerých vzájomne prepojených komponentov. Využívajú pamäte HBM, čipletové architektúry a pokročilé technológie puzdrenia, ktoré integrujú rôzne súčasti do jedného celku. Každá nová generácia prináša ďalšie výrobné kroky, nové vrstvy materiálov a náročnejšie litografické procesy.
To je skvelá správa pre výkon čipov, no oveľa väčšia výzva pre výrobcov, ktorí sa snažia udržať vysokú výťažnosť výroby.
Čím zložitejší čip je, tým viac potenciálnych bodov zlyhania existuje. Ešte dôležitejšie však je, že náklady na neskoré odhalenie chyby rastú oveľa rýchlejšie než náklady na samotnú inšpekciu. Pri najpokročilejších čipoch môže aj malé zlepšenie výťažnosti predstavovať stovky miliónov dolárov dodatočnej hodnoty pre výrobný závod.
Práve preto význam procesnej kontroly rastie rýchlejšie než samotný polovodičový trh. Každá nová technologická generácia zvyšuje nielen dopyt po výrobných zariadeniach, ale aj počet meraní, analýz a kontrol potrebných na udržanie kvality výroby.
Spoločnosti ako KLA tak neprofitujú len z rastúceho počtu vyrábaných čipov. Profitujú predovšetkým z toho, že každý ďalší čip je čoraz zložitejší a drahší na výrobu.
Umelá inteligencia nezvyšuje iba počet čipov. Zvyšuje aj počet miest, kde môže dôjsť k chybe.
Boom umelej inteligencie je najčastejšie prezentovaný cez prizmu explozívneho dopytu po GPU a dátových centrách. To je samozrejme pravda, no z pohľadu spoločnosti KLA je oveľa dôležitejší iný dôsledok tejto transformácie.
Umelá inteligencia zvyšuje zložitosť celého výrobného procesu.
Najpokročilejšie AI systémy dnes vyžadujú integráciu viacerých technológií, ktoré sa ešte pred niekoľkými rokmi vyvíjali relatívne nezávisle. Moderný akcelerátor používaný na trénovanie jazykových modelov už nie je jediný čip. Ide o komplexný systém pozostávajúci z GPU, pamätí HBM a pokročilej komunikačnej infraštruktúry integrovanej do jedného celku.
Každá z týchto komponentov musí byť vyrobená samostatne a následne spojená s extrémnou presnosťou. Jediná drobná chyba v ktorejkoľvek časti stačí na to, aby znehodnotila celý výsledný produkt.
To je obzvlášť viditeľné pri pamätiach HBM, ktoré sa stali jedným z kľúčových prvkov moderných AI akcelerátorov. Na rozdiel od tradičných pamätí sú HBM vytvárané vrstvením viacerých kremíkových vrstiev prepojených tisíckami mikroskopických spojov. Táto štruktúra poskytuje mimoriadnu priepustnosť, no zároveň výrazne zvyšuje počet možných bodov zlyhania.
Podobný proces prebieha aj v oblasti pokročilého puzdrenia. Ešte pred niekoľkými rokmi sa kontrola kvality zameriavala predovšetkým na výrobu waferov. Dnes sa čoraz väčšia pozornosť venuje tomu, čo sa deje následne, keď sa viacero čipov spája do finálneho produktu.
Práve preto KLA rozširuje svoju prítomnosť v segmente pokročilého puzdrenia. Výrobcovia už nepotrebujú zabezpečiť iba kvalitu jednotlivých komponentov, ale aj správne fungovanie celého systému po jeho integrácii.
Z pohľadu spoločnosti ide o veľmi atraktívny trend. Každá ďalšia fáza kontroly predstavuje nové príležitosti na predaj inšpekčných systémov, metrologických nástrojov a softvéru na analýzu procesov.
Umelá inteligencia tak nezvyšuje iba počet čipov smerujúcich do dátových centier. Zvyšuje aj počet kontrol, meraní a analýz potrebných na ich výrobu.
Práve preto sa KLA stala jedným z menej viditeľných, no zároveň najvýznamnejších príjemcov súčasnej vlny investícií do AI infraštruktúry.
Najviac podceňovaná výhoda spoločnosti KLA
Vo svete polovodičov sa často hovorí o technologických monopoloch a dominantných trhových pozíciách. ASML sa spája s EUV litografiou, NVIDIA s AI akcelerátormi a TSMC s výrobou najpokročilejších čipov.
Oveľa menej často sa podobné asociácie objavujú pri spoločnosti KLA, hoci už dlhé roky zastáva dominantnú pozíciu v oblasti procesnej kontroly.
Nie je to len vďaka kvalite jej produktov. Konkurenčná výhoda spoločnosti KLA stojí na kombinácii technológií, skúseností a vzťahov so zákazníkmi budovaných počas desaťročí.
Inšpekčné a monitorovacie systémy sú hlboko integrované do výrobných procesov najväčších polovodičových tovární. Ich úlohou nie je len odhaľovanie chýb, ale aj zber dát, analýza procesov a identifikácia príčin problémov s výťažnosťou výroby.
V praxi to znamená, že každá nová inštalácia nezvyšuje iba počet zariadení pracujúcich u zákazníka, ale aj objem znalostí a dát využívaných na optimalizáciu výroby. To vytvára prirodzenú bariéru vstupu pre konkurenciu.
Výrobca, ktorý stavia továreň za desiatky miliárd dolárov, nehľadá najlacnejšieho dodávateľa kontroly kvality. Hľadá riešenie, ktoré maximalizuje výťažnosť výroby a umožní čo najrýchlejšie dosiahnuť plnú produkciu.
Druhým pilierom výhody spoločnosti KLA je jej obrovská inštalovaná základňa.
Počas rokov spoločnosť dodala tisíce systémov fungujúcich vo fabrikách po celom svete. Každý z týchto systémov vyžaduje pravidelný servis, softvérové aktualizácie, náhradné diely a technickú podporu.
Výsledkom je, že významná časť tržieb KLA nepochádza z jednorazového predaja zariadení, ale z dlhodobej podpory existujúcej infraštruktúry.
To je mimoriadne dôležité, pretože servisný biznis patrí medzi najstabilnejšie a najpredvídateľnejšie segmenty spoločnosti. V posledných rokoch tvorili služby a softvér približne pätinu tržieb a ich význam neustále rastie spolu s rozširovaním inštalovanej základne.
To znamená, že KLA nie je len dodávateľom polovodičových zariadení.
Čoraz väčšia časť jej podnikania je založená na modeli opakovaných príjmov, ktorý generuje stabilné cash flow aj počas období slabšej investičnej aktivity zákazníkov.
Kombinácia technologickej dominancie, vysokých nákladov na zmenu dodávateľa a rastúcich príjmov zo služieb stavia KLA do jedinečnej pozície v rámci polovodičového ekosystému.
Čísla ukazujú, že KLA predáva viac než len zariadenia
Najzaujímavejším aspektom finančných výsledkov KLA nie je len rast tržieb, ale aj spôsob, akým sa tento rast premieta do ziskovosti a tvorby hotovosti.
Počas posledných štvrťrokov sa tržby zvýšili približne z 2,4 miliardy USD na viac než 3,4 miliardy USD za štvrťrok. Ešte pôsobivejší je rast ziskov. V rovnakom období sa prevádzková marža zvýšila nad 40 %, zatiaľ čo čistá marža sa priblížila k 36 %.
Dobre to ilustruje vývoj za posledné dva roky, keď sa spoločnosť rýchlo zotavila z dočasného spomalenia na začiatku roka 2024. Už o niekoľko mesiacov sa medziročný rast tržieb z mierneho poklesu preklopil na pôsobivých 30 % začiatkom roka 2025. Hoci takéto tempo nebolo možné udržať donekonečna a prirodzene sa spomalilo, najnovšie údaje zo začiatku roka 2026 potvrdzujú, že KLA naďalej rastie stabilným tempom 11,5 % medziročne.
Pre investorov to znamená niečo veľmi dôležité. KLA nezvyšuje predaje agresívnym znižovaním cien ani obetovaním ziskovosti v snahe získať trhový podiel. Naopak, spoločnosť dokáže získavať čoraz väčší podiel na hodnote vytváranej celým polovodičovým priemyslom.
To je viditeľné aj na tvorbe cash flow. Rastúce zisky sa premietajú do rastúceho objemu hotovosti v súvahe, zatiaľ čo čistý dlh sa postupne znižuje. Na konci posledného štvrťroka mala spoločnosť takmer 5 miliárd USD v hotovosti pri čistom dlhu mierne presahujúcom 1 miliardu USD.
Pri hlbšom pohľade na finančnú štruktúru najviac vyniká mimoriadna konzistentnosť tohto stroja na generovanie hotovosti. Hlavná činnosť spoločnosti pravidelne vytvára kvartálne peňažné prebytky presahujúce 1 miliardu USD. Dôležité pre akcionárov je, že KLA nemusí všetky tieto prostriedky využívať na údržbu alebo splácanie dlhu. Voľný cash flow dostupný akcionárom už dlhší čas vykazuje jasný rastový trend. V polovici roka 2025 sa objavil slabší štvrťrok v dôsledku jednorazových finančných nákladov, no už v nasledujúcom roku dosiahol voľný cash flow rekordnú úroveň 1 miliardy USD.
Ešte pôsobivejšia je kvalita podnikania meraná ukazovateľom ROIC, ktorý sa pohybuje okolo 40 %. To znamená, že každý dolár reinvestovaný do podnikania prináša výnos výrazne prevyšujúci náklady kapitálu. Takéto výsledky sú zriedkavé aj medzi špičkovými technologickými spoločnosťami.
V praxi to znamená, že KLA nie je len príjemcom investičného boomu v polovodičovom sektore. Je zároveň jednou zo spoločností, ktoré dokážu tento rast najefektívnejšie premieňať na hotovosť dostupnú akcionárom.
Čo by sa mohlo pokaziť?
Napriek silnej trhovej pozícii nie je KLA bez rizík.
Najväčším zostáva geopolitika. Ešte pred niekoľkými rokmi tvorila Čína viac než 40 % tržieb spoločnosti, no sprísňovanie exportných obmedzení postupne znížilo význam tohto trhu. Hoci KLA časť výpadku kompenzovala investíciami na Taiwane, v Južnej Kórei, Japonsku a Spojených štátoch, ďalšia eskalácia napätia medzi USA a Čínou zostáva významným rizikom.
Druhým rizikom je cyklickosť polovodičového priemyslu. Dopyt po riešeniach KLA úzko súvisí s kapitálovými výdavkami najväčších výrobcov čipov, takže pravidelné spomalenia investícií môžu ovplyvniť finančné výsledky spoločnosti. Toto riziko však čiastočne zmierňuje rastúci podiel príjmov zo služieb a softvéru.
Za zmienku stojí aj koncentrácia zákazníkov. Investičné rozhodnutia spoločností ako TSMC, Samsung alebo SK Hynix majú výrazný vplyv na tempo rastu firmy a oneskorenia pri výstavbe nových tovární môžu zvýšiť krátkodobú volatilitu.
Zároveň však žiadne z týchto rizík nenarúša dlhodobú investičnú tézu. Bez ohľadu na to, kde sa budujú nové výrobné kapacity, každá nová generácia polovodičov si vyžaduje viac meraní, kontrol a analýz – a práve na tom je postavený biznis spoločnosti KLA.
Ponúka súčasné ocenenie ešte bezpečnostnú rezervu?
Predstavujeme ocenenie spoločnosti KLA pomocou modelu diskontovaných peňažných tokov (DCF). Treba zdôrazniť, že slúži len na informačné účely a nemožno ho považovať za investičné odporúčanie ani presné ocenenie. Vzhľadom na vysokú citlivosť modelu na vstupné predpoklady môžu aj malé zmeny v raste tržieb, maržiach alebo nákladoch kapitálu viesť k výrazne odlišným výsledkom.
Príbeh spoločnosti KLA je dnes medzi investormi dobre známy. Trh si uvedomuje prínosy umelej inteligencie aj rastúci význam procesnej kontroly pri výrobe pokročilých polovodičov. Nie je preto prekvapením, že akcie spoločnosti v posledných rokoch výrazne posilnili.
Napriek tomu DCF analýza naznačuje, že súčasná cena akcií stále úplne neodráža potenciál podniku. V základnom scenári je férová hodnota odhadovaná na 290 USD za akciu, čo predstavuje približne 20 % potenciál rastu oproti aktuálnej trhovej cene.
Nejde o úroveň, ktorá by naznačovala výrazné podhodnotenie. Ani by sa to od spoločnosti s takou vysokou ziskovosťou, dominantným postavením na trhu a expozíciou voči jednému z najvýznamnejších technologických trendov tejto dekády neočakávalo.
Ocenenie však naznačuje, že trh môže stále podceňovať rozsah prínosov vyplývajúcich z rastúcej zložitosti polovodičov. Na rozdiel od mnohých spoločností profitujúcich z AI, ktorých výsledky závisia predovšetkým od počtu predaných čipov, KLA profituje z niečoho oveľa trvalejšieho: z rastúceho významu kontroly kvality, zvyšovania výťažnosti a optimalizácie výrobných procesov.
Práve to robí zo spoločnosti jeden z najzaujímavejších spôsobov, ako získať expozíciu voči rozvoju umelej inteligencie a širšieho polovodičového sektora.
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