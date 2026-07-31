Rekordný štvrťrok Chevronu. Napätie na Blízkom východe prinieslo miliardové zisky 💰

Spoločnosť Chevron zverejnila rekordné výsledky za druhý štvrťrok, ktoré výrazne prekonali očakávania analytikov. Očistený zisk dosiahol 6,06 USD na akciu, čo bolo o 0,41 USD viac, než predpokladal trhový konsenzus. Firma zároveň prekonala svoje doterajšie historické rekordy z roku 2022, keď energetický sektor ťažil z prudkého rastu cien po ruskej invázii na Ukrajinu.
Hlavným motorom silných výsledkov boli vysoké ceny ropy, benzínu a nafty. Energetické trhy naďalej ovplyvňuje konflikt medzi USA a Iránom, ktorý výrazne narušil prepravu cez Hormuzský prieliv. Obmedzené dodávky z Perzského zálivu prinútili odberateľov hľadať alternatívne zdroje, čo viedlo k rastu cien komodít po celom svete.
Okrem ťažby výrazne posilnila aj rafinérska divízia spoločnosti. Chevron dokázal využiť mimoriadne vysoké marže pri výrobe pohonných hmôt. Americké rafinérie pracovali s využitím viac než 97 % kapacity, pričom zisk z rafinácie v USA vzrástol na 2,4 mld. USD, teda viac než desaťnásobne oproti predchádzajúcemu štvrťroku.
Zahraničné rafinérie navyše prešli zo straty približne 1 mld. USD do zisku 2,5 mld. USD.
Spoločnosť zároveň zvýšila ťažbu o 20 % na rekordných 4,07 mil. barelov ropného ekvivalentu denne. K rastu prispela vyššia produkcia v Mexickom zálive, rozšírenie ťažby v Kazachstane aj integrácia aktív spoločnosti Hess, ktorú Chevron prevzal v minuloročnej akvizícii za 55 mld. USD. Rekordnú úroveň dosiahla aj produkcia v Spojených štátoch.
Silné cash flow umožnilo Chevronu výrazne posilniť jeho finančnú pozíciu. Firma počas štvrťroka znížila dlh o rekordných 8,4 mld. USD, zvýšila spätné odkupy akcií o 20 % na 3 mld. USD a zároveň oznámila, že plán úspor vo výške 3 mld. USD splnila o šesť mesiacov skôr, než pôvodne plánovala.
Hoci Chevron ťaží na Blízkom východe menej než 5 % svojej produkcie, geopolitické napätie ovplyvňuje aj jeho ďalšie aktíva. Útoky dronov na tankery v blízkosti ruského prístavu Novorossijsk napríklad dočasne narušili export ropy z Kazachstanu, kde Chevron prevádzkuje obrovské ložisko Tengiz.
Vedenie spoločnosti zároveň očakáva, že vysoké rafinérske marže pretrvajú aj v ďalších mesiacoch. Podľa finančnej riaditeľky Eimear Bonnerovej zostáva globálny energetický systém pod výrazným tlakom.
Hoci cena ropy počas posledných mesiacov klesla z približne 125 USD za barel na úroveň okolo 90 USD, ceny pohonných hmôt zostávajú vysoké pre obmedzené dodávky a pretrvávajúce problémy v dodávateľských reťazcoch. Situáciu ďalej zhoršujú pokračujúce útoky na ruské rafinérie a neistota okolo konfliktu s Iránom.
Graf Chevron (CVX.US, D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Prečo je juhokórejský akciový trh volatilnejší než Bitcoin? 🚨
Zhrnutie trhov: Európske akcie najvyššie za 3 týždne! Apple pod tlakom pred obchodovaním na Wall Street!
🚀 Najlepší deň od roku 2008, Microsoft vystrelil cez 15 %! 🔥
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (30.7.2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.