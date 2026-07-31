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Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 74 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
74 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
14:14 · 31. júla 2026

Prečo je juhokórejský akciový trh volatilnejší než Bitcoin? 🚨

Xuan Quang Dang
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Trainee Analyst

Juhokórejský akciový trh patrí tento rok medzi najvýkonnejšie trhy na svete, zároveň sa však stal aj jedným z najrizikovejších. Volatilita indexu KOSPI dokonca prekonala Bitcoin, čo je pri tradičnom akciovom trhu mimoriadne nezvyčajné.

Za extrémnymi pohybmi stojí predovšetkým boom okolo umelej inteligencie, vysoká koncentrácia niekoľkých technologických spoločností a rastúca popularita rizikových investičných produktov.

Volatilita svetových akciových indexov a Bitcoinu v roku 2026

 

Zdroj: Bloomberg

AI boom premenil KOSPI na stávku na dve spoločnosti

Hlavným dôvodom rekordnej volatility je mimoriadna dominancia dvoch spoločností – Samsung Electronics a SK hynix. Obe firmy patria medzi najväčších svetových výrobcov pamäťových čipov, po ktorých vďaka rozvoju umelej inteligencie prudko vzrástol dopyt.

Ich akcie počas tohto roka výrazne posilnili a v súčasnosti predstavujú viac než 50 % hodnoty indexu KOSPI. Vývoj celého juhokórejského trhu je tak do veľkej miery závislý od výkonu iba dvoch spoločností. Keď investori veria v ďalší rast AI sektora, index prudko rastie. Keď sa objavia pochybnosti, prichádzajú rovnako rýchle výpredaje.

Podiel jednotlivých spoločností v indexe KOSPI

Zdroj: Bloomberg

Samsung Electronics tvorí približne 28 % indexu a SK hynix ďalších 24 %. Ostatné spoločnosti spolu predstavujú iba 42 %, čo znamená, že vývoj celého trhu je vo veľkej miere závislý od jediného sektora – polovodičov.

Pákové ETF ešte viac zosilňujú výkyvy

Ďalším faktorom sú pákové ETF, ktoré sú medzi juhokórejskými drobnými investormi mimoriadne populárne. Tieto fondy pomocou finančnej páky násobia denný pohyb podkladových akcií. Pri raste tak prinášajú vyššie zisky, pri poklesoch však rovnako rýchlo prehlbujú straty.

Regulátori tento rok povolili vznik viacerých nových pákových ETF zameraných práve na Samsung Electronics a SK hynix. Približne 90 % týchto fondov držia drobní investori.

V niektorých dňoch predstavovali samotné akcie oboch spoločností spolu s naviazanými ETF viac než 70 % denného objemu obchodovania na kórejskej burze. To výrazne prispieva k prudkým cenovým pohybom.

Retailoví investori rozhýbali celý trh

Významnú úlohu zohrávajú aj domáci investori. Tí tento rok nakúpili akcie na kórejskej burze za viac než 110 biliónov wonov, pretože chceli využiť pokračujúci boom okolo umelej inteligencie.

Na druhej strane zahraniční inštitucionálni investori svoje pozície postupne znižujú. Tento rok predali juhokórejské akcie za približne 115 mld. USD, najmä pre príliš vysokú koncentráciu portfólií do dvoch najväčších spoločností. Výsledkom je prostredie, v ktorom emotívne nákupy drobných investorov narážajú na výpredaje veľkých fondov. To volatilitu trhu ďalej zvyšuje.

Rekordný rast prináša aj rekordné riziko

Juhokórejská burza tento rok ťaží z globálnej AI revolúcie viac než väčšina ostatných akciových trhov. Zároveň však ukazuje, aká nebezpečná môže byť vysoká koncentrácia indexu do niekoľkých titulov. Keď sa zmení sentiment voči výrobcom čipov alebo celému AI sektoru, pohyby trhu môžu byť výrazne prudšie než na väčšine svetových búrz.

Pre investorov preto zostáva kľúčové sledovať nielen hospodárske výsledky spoločností Samsung Electronics a SK hynix, ale aj vývoj investícií do umelej inteligencie, ktorý bude pravdepodobne aj naďalej určovať smer celého juhokórejského trhu.

 

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Xuan Quang Dang

Trainee Analyst

Během studia na vysoké škole jsem se v období pandemie COVID-19 (2020–2021) začal aktivně věnovat finančním trhům, zejména investování do akcií. Nejprve jsem se zaměřoval především na fundamentální analýzu společností, později jsem ji doplnil také o technickou analýzu. Největší pozornost jsem věnoval sektorům bankovnictví, energetiky a strojírenství, postupně jsem své analýzy rozšířil také na farmaceutické společnosti, módní průmysl a další odvětví.

Ke konci studia se můj zájem postupně rozšířil také o obchodování komodit, především energetických surovin, jako jsou ropa a zemní plyn. Později jsem své zaměření rozšířil i na drahé a průmyslové kovy a zemědělské komodity (např. káva, kakao, sójové boby). Postupně jsem získal zkušenosti také s obchodováním akciových indexů, měnových párů (Forex) a kryptoměn.

V tradingu kladu důraz především na kvalitní fundamentální analýzu založenou na aktuálních a důvěryhodných zdrojích informací. Technickou analýzu využívám zejména jako doplněk pro identifikaci supportů, rezistencí a síly trendu.

Osobní přístup: „Preferuji disciplinované řízení rizika. Lepší je realizovat menší zisk než držet velkou ztrátu. V tradingu vnímám čas jako klíčovou proměnnou, proto upřednostňuji obchody s jasným vývojem před dlouhodobým držením nejistých pozic.“

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