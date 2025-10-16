Akcia týždňa – Lam Research Corp (16.10.2025)

- Hoci nenavrhuje čipy ani nevyrába hotové komponenty, bez jej technológie by neexistoval ani jeden z nich. Lam je tichým hrdinom polovodičovej revolúcie – spoločnosťou, ktorá poskytuje zásadné vybavenie na presné spracovanie kremíkových waferov, základného kameňa modernej elektroniky.
- Rastúce investície do AI infraštruktúry a automatizácie IT procesov poháňajú dopyt po pokročilých technologických riešeniach a Lam Research využíva tento moment na posilnenie svojej pozície ako kľúčového dodávateľa pre sektory dátových centier a polovodičov.
- Hoci nenavrhuje čipy ani nevyrába hotové komponenty, bez jej technológie by neexistoval ani jeden z nich. Lam je tichým hrdinom polovodičovej revolúcie – spoločnosťou, ktorá poskytuje zásadné vybavenie na presné spracovanie kremíkových waferov, základného kameňa modernej elektroniky.
- Rastúce investície do AI infraštruktúry a automatizácie IT procesov poháňajú dopyt po pokročilých technologických riešeniach a Lam Research využíva tento moment na posilnenie svojej pozície ako kľúčového dodávateľa pre sektory dátových centier a polovodičov.
V ére, keď umelá inteligencia prináša nové technické výzvy pre výrobcov čipov, Lam Research nielenže dodáva nástroje, ale zároveň pomáha určovať smer zmien. Jej technologické riešenia sú nevyhnutné pre gigantov ako TSMC, Samsung a Micron a rastúce investície do pokročilej litografie a balenia čipov jej poskytujú obrovský rastový potenciál.
V tomto článku sa pozrieme na postavenie spoločnosti Lam Research v dodávateľskom reťazci polovodičov, analyzujeme jej finančné výsledky a zhodnotíme, či aktuálne ocenenie odráža jej trhový potenciál.
Produkty a technológie Lam Research – Neviditeľné srdce sveta čipov
Hoci sa Lam Research len zriedka objavuje v titulkoch technologických médií, žiadny moderný čip by bez jej zariadení nemohol vzniknúť. Spoločnosť dodáva pokročilé systémy na výrobu polovodičov, pokrývajúce všetko od tvarovania tranzistorových štruktúr až po záverečné čistenie waferov. Tieto kroky sú kľúčové pre výkon, hustotu a energetickú efektivitu čipov.
Leptanie – Vyrezávanie presnosti do kremíka
Leptanie (etching) je kľúčový krok pri výrobe čipov, ktorý umožňuje precízne „vyrezávanie“ mikroskopických vzorov do vrstiev materiálu na kremíkovom waferi. Lam je lídrom v oblasti leptacích technológií pre 3D NAND a pokročilé tranzistorové architektúry.
Nanášanie tenkých vrstiev (CVD a ALD)
Lam dodáva systémy na nanášanie ultratenkých vrstiev polovodičových materiálov pomocou chemickej depozície z plynnej fázy (CVD) a atómovej vrstvenej depozície (ALD). Tieto procesy umožňujú tvorbu presných, rovnomerných vrstiev, ktoré sú nevyhnutné pre výkon tranzistorov a pamäťových zariadení.
Čistenie waferov
Po každej fáze litografie a leptania je potrebné dokonale vyčistiť wafery od chemických zvyškov, fotorezistov a ďalších častíc. Lam ponúka pokročilé čistiace systémy, ktoré znižujú chybovosť a zvyšujú výťažnosť čipov.
V dobe umelej inteligencie a vysokokapacitného spracovania dát musia výrobcovia čipov prechádzať na stále pokročilejšie výrobné postupy. Tradičné prístupy už nestačia – trh si žiada vyššiu hustotu, energetickú efektivitu a rýchlosť prenosu dát. Práve tu prichádza na rad Lam Research – jeden z mála dodávateľov, ktorý ponúka komplexné riešenia pre výrobu AI čipov, pamätí HBM (High Bandwidth Memory) a pokročilého balenia polovodičov.
Avšak Lam Research nie je len dodávateľom hardvéru. Je to technologický partner, ktorý spoluvyvíja výrobné štandardy spolu s najväčšími hráčmi v odvetví. Vďaka hlbokému know-how a úzkej integrácii do procesov zákazníkov Lam pomáha formovať celé generácie polovodičových zariadení. Vo svete, kde záleží na každom nanometri, Lam prináša riešenia, ktoré sú nielen presné, ale často kľúčové pre ďalší pokrok celého odvetvia.
Finančná analýza
V priebehu posledných niekoľkých rokov spoločnosť Lam Research neustále posilňovala svoju pozíciu na trhu, o čom svedčia jej rastúce tržby a prevádzková výkonnosť. Napriek dočasnému poklesu v 3. štvrťroku 2023, ktorý bol spôsobený najmä spomalením dodávateľského reťazca a dočasným znížením investícií zo strany niektorých klientov, sa spoločnosť rýchlo zotavila a zaznamenala po sebe idúce štvrťroky rastu tržieb aj EBITDA.
V posledných štvrťrokoch si segment súvisiaci so zákazníckou podporou a ostatné udržal stabilné tržby, čím poskytol solídny finančný základ a podporu klientom. Tento segment je síce menej dynamický, ale predstavuje významný podiel na celkových príjmoch.
Segment systémov, zameraný na pokročilé technologické riešenia, vykazuje jasný rastový trend. Po krátkom poklese na konci roka 2023 sa tržby rýchlo zotavili a naďalej rastú, čo odzrkadľuje silný dopyt po moderných technológiách výroby čipov, najmä v segmente pamäťových a iných inovatívnych riešení.
Z geografického hľadiska má spoločnosť Lam Research silnú medzinárodnú prítomnosť, ktorá generuje väčšinu jej príjmov. Kľúčové trhy zahŕňajú Južnú Kóreu, Čínu, Japonsko a Taiwan, kde spoločnosť zaznamenáva najvyššie príjmy. Hoci Spojené štáty tvoria menšiu časť predaja, ich podiel rastie, čo svedčí o rastúcom význame spoločnosti Lam na jej domácom trhu. Európsky trh je najmenší, ale zostáva stabilný.
Kombinácia stabilných príjmov z podpory zákazníkov, dynamického rastu segmentu systémov a diverzifikovanej, silnej geografickej prítomnosti poskytuje spoločnosti Lam Research solídny základ pre ďalšiu globálnu expanziu na trhu s polovodičmi.
Mimoriadne dôležitým aspektom výkonnosti spoločnosti Lam Research je jej vysoká a stabilná hrubá marža, ktorá sa aktuálne pohybuje okolo 34 %. Pre firmu pôsobiacu v oblasti pokročilých polovodičových technológií je udržanie vysokej marže kľúčové z viacerých dôvodov:
- Po prvé, naznačuje konkurenčnú výhodu. Lam Research dokáže ponúkať jedinečné a komplexné riešenia, ktoré nielenže plnia rastúce požiadavky zákazníkov, ale sú tiež vnímané ako prémiové produkty.
- Po druhé, hrubá marža odráža efektivitu výroby a kontrolu nákladov, čo je v kapitálovo náročnom odvetví zásadné na udržanie ziskovosti a ďalšie investície do inovácií.
Vysoká ziskovosť zároveň poskytuje firme priestor na investície do výskumu a vývoja (R&D) a na expanziu do nových segmentov trhu, ako sú zariadenia pre výrobu AI čipov a pokročilých pamätí.
Zároveň slúži ako ochrana pred krátkodobými výkyvmi, napríklad kolísaním cien surovín či hospodárskym spomalením, a zabezpečuje finančnú stabilitu a dlhodobú realizáciu stratégie.
V porovnaní s inými spoločnosťami v polovodičovom sektore si Lam Research udržiava jednu z najvyšších marží, čo ešte viac zdôrazňuje jej silnú trhovú pozíciu a schopnosť generovať hodnotu.
Čistý zisk a prevádzkové marže sa tiež neustále zlepšujú, čo odzrkadľuje zdravú finančnú situáciu a rastúcu ziskovosť. Dôležité je, že spoločnosť Lam Research generuje návratnosť investovaného kapitálu (ROIC) výrazne prevyšujúcu jej náklady na kapitál (WACC), čo znamená, že investície spoločnosti vytvárajú skutočnú hodnotu pre akcionárov.
Za zmienku tiež stojí, že akcie spoločnosti Lam Research od začiatku roka takmer zdvojnásobili svoju hodnotu, čo odráža rastúcu dôveru investorov v budúci vývoj firmy.
Vysoký pomer P/E (~34) poukazuje na očakávania pokračujúceho rastu a expanzie, pričom trh predpovedá, že tento ukazovateľ v budúcom roku výrazne poklesne, a to v dôsledku silného rastu ziskov.
Vyššie zisky v kombinácii so stabilným alebo dokonca rastúcim ocenením naznačujú, že Lam sa stane pre investorov ešte atraktívnejšou spoločnosťou a ďalej posilní svoju pozíciu v odvetví.
Tento vývoj potvrdzuje, že rast spoločnosti nie je len rýchly, ale aj udržateľný, keďže je založený na pevných finančných základoch.
Tieto výsledky nie sú náhodné. Dopyt po pokročilých polovodičových technológiách, poháňaný umelou inteligenciou, výkonným výpočtovým výkonom a novou generáciou pamätí HBM, vytvára ideálne podmienky pre ďalší rozvoj spoločnosti Lam Research. Firma je vynikajúco pripravená na rastúce potreby odvetvia, pričom dodáva presné riešenia pre výrobu čipov a pokročilé balenie.
Prognózy tržieb a trhový výhľad
Boom umelej inteligencie sa ani zďaleka nespomaľuje – naopak, každým štvrťrokom zrýchľuje. Rastúca potreba generatívnych výpočtov a strojového učenia vedie k masívnym investíciám do nových dátových centier, ktorých hodnota by mohla v nasledujúcej dekáde presiahnuť 1 bilión USD. Tento rozmach infraštruktúry predstavuje obrovskú príležitosť na rast pre dodávateľov pokročilých polovodičových technológií, ako je Lam Research.
Zároveň stále viac podnikov automatizuje IT procesy prostredníctvom AI riešení. Tieto trendy sa stávajú kľúčovými hybnými silami celého technologického sektora, čo zvyšuje dopyt po moderných výrobných zariadeniach a komplexných technologických riešeniach.
To všetko vytvára silný základ pre ďalší rast Lam Research.
Na základe týchto silných trendov a rastúceho dopytu sa teraz pozrieme na prognózy tržieb spoločnosti Lam Research v troch trhových scenároch:
-
Základný (baseline)
-
Optimistický (optimistic)
-
Konzervatívny (conservative)
Vo všetkých prípadoch predstavujú prvé roky prognózy obdobie dynamického rastu, poháňané pokračujúcimi investíciami do infraštruktúry umelej inteligencie a rozširovania dátových centier. Rast zostáva silný približne do roku 2027, po ktorom sa postupne spomaľuje, čo prirodzene odráža nasýtenie trhu a rastúcu konkurenciu.
- Základný scenár predpokladá stabilný rast, pričom spoločnosť Lam efektívne využíva rastúci dopyt po pokrokových technológiách. Hoci sa rast po roku 2027 spomaľuje, spoločnosť Lam naďalej expanduje a zvyšuje svoje tržby, čím dokazuje svoju stabilnú pozíciu na trhu.
- V optimistickom scenári je rast ešte rýchlejší, poháňaný úspešnou expanziou a inováciami, ktoré prilákajú nových zákazníkov a posilnia vzťahy s kľúčovými partnermi. V dôsledku toho si Lam udrží vysokú dynamiku aj v dlhodobejšom horizonte.
- Konzervatívny scenár predpokladá, že po počiatočnom raste sa dynamika spomalí v dôsledku znížených investícií a rastúcej konkurencie. Napriek tomu Lam naďalej rastie, čo dokazuje odolnosť jeho obchodného modelu aj v náročnejších podmienkach.
Prehľad ocenenia
Nižšie je uvedené ocenenie spoločnosti Lam Research metódou diskontovaných peňažných tokov (DCF). Upozorňujeme, že táto analýza slúži len na informačné účely a nemala by sa považovať za investičné poradenstvo ani presné ocenenie.
Lam Research Corp je jedným z kľúčových hráčov v polovodičovom priemysle, ktorý poskytuje pokrokové riešenia pre výrobcov čipov a infraštruktúru dátových centier. Spoločnosť ťaží z rastúceho dopytu v dôsledku revolúcie v oblasti umelej inteligencie a automatizácie IT procesov, čím si vytvára silnú základňu pre pokračujúci rast.
Toto ocenenie je založené na základných príjmoch a finančných prognózach, s WACC 10 % a konzervatívnou konečnou mierou rastu 2 %. Finančné parametre sú založené na priemerných údajoch z posledných rokov, čím sa zachováva realistický obraz.
Stojí za zmienku, že očakávané zníženie úrokových sadzieb v USA môže znížiť náklady na kapitál, čím sa zvýši atraktívnosť investovania do spoločnosti. Ocenenie však zostáva opatrné, zohľadňujúc trh a konkurenciu.
Prehľad grafu
Zdroj: xStation
Analýza grafu akcií jasne ukazuje, že akcie spoločnosti Lam Research sú v silnom vzostupnom trende, podporenom solídnymi fundamentmi a rastúcim záujmom investorov o sektor umelej inteligencie.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
VIX klesá o 10 % počas pokusu Wall Street o zotavenie 🗽
3 trhy, ktoré sledovať budúci týždeň – (17. 10. 2025)
Vyjadrenia Musalema z Fedu k americkej ekonomike a clám 🗽
Pokles drahých kovov 📉 Zlato −2 %, striebro −4 %
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.