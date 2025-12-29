Nvidia uzavrela nákup akcií Intelu za 5 miliárd dolárov – formuje sa nové partnerstvo

-
Nvidia uzavrela nákup akcií Intelu v hodnote 5 miliárd dolárov, čím získala vyše 214 miliónov akcií.
-
Týmto krokom nadobudla približne 4 % podiel v spoločnosti Intel.
-
Trhy reagovali zmiešane – akcie Nvidie klesli, zatiaľ čo akcie Intelu mierne stúpli.
-
Investícia naznačuje potenciál pre strategickú technologickú spoluprácu a širší význam pre americký čipový priemysel.
-
Nvidia uzavrela nákup akcií Intelu v hodnote 5 miliárd dolárov, čím získala vyše 214 miliónov akcií.
-
Týmto krokom nadobudla približne 4 % podiel v spoločnosti Intel.
-
Trhy reagovali zmiešane – akcie Nvidie klesli, zatiaľ čo akcie Intelu mierne stúpli.
-
Investícia naznačuje potenciál pre strategickú technologickú spoluprácu a širší význam pre americký čipový priemysel.
Dňa 29. decembra 2025 Nvidia oficiálne dokončila nákup bežných akcií spoločnosti Intel v hodnote 5 miliárd dolárov, pričom získala približne 214,7 milióna akcií. Transakcia, oznámená už v septembri, bola tento mesiac schválená americkými protimonopolnými orgánmi. Nvidia tak nadobudla zhruba 4 % podiel v Inteli, čo predstavuje jedno z najvýznamnejších strategických spojení v polovodičovom sektore za posledné obdobie.
Cena bola stanovená na 23,28 dolára za akciu, čo bolo dohodnuté ešte v čase, keď bola trhová cena Intelu nižšia. Intel týmto získava významný kapitál, ktorý pomôže financovať jeho expanziu a investície do výrobných kapacít.
Reakcia trhu a širší kontext
Akcie Nvidie po zverejnení dohody mierne klesli, keďže investori sa obávajú, že ide o odklon od jej hlavného zamerania na AI čipy. Naopak, akcie Intelu mierne stúpli, keďže trh vníma finančnú injekciu ako pozitívny impulz. Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Podľa analytikov nejde len o finančnú investíciu, ale o začiatok užšej technologickej spolupráce medzi spoločnosťami. Spolupráca v oblasti kombinovania x86 procesorov Intelu a GPU čipov Nvidie by mohla priniesť nové riešenia v oblasti PC a dátových centier.
Nvidia týmto krokom zároveň vysiela signál o strategickej orientácii v súlade s cieľmi USA v oblasti rozvoja domáceho polovodičového priemyslu. Intel totiž zostáva hlavným výrobcom procesorov so sídlom v USA.
Strategický význam a očakávania
Septembrová dohoda zahŕňala okrem investície aj plány na spoločný vývoj produktov, čo viedlo k prudkému nárastu akcií Intelu.
Otázkou zostáva, do akej miery sa bude spolupráca technologicky prehlbovať. Nvidia stále využíva externé zlievarne pre výrobu čipov, zatiaľ čo Intel dúfa, že aliancia pomôže zvrátiť jeho pokles v trhovom podiele.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Obrovské zisky amerických indexov úplne vymazané
TSMC zavádza 2 nm technológiu, akcie rastú 📈
US Open: Silný začiatok nového roka pre Nasdaq! 🚀
Rolls Royce sa zameriava na personalizáciu, dopyt po modeli Spectre klesá
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.