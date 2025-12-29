Verisk ukončil akvizíciu AccuLynx za 2,35 miliardy USD pre oneskorenie schválenia od FTC

-
Verisk zrušil dohodu o akvizícii AccuLynx za 2,35 miliardy USD pre nedokončené schválenie od FTC.
-
AccuLynx tvrdí, že zrušenie dohody je neplatné a pripravuje právne kroky.
-
Verisk uhradí 1,5 miliardy USD dlhu, ktorý vznikol v rámci prípravy transakcie.
-
Akvizícia mala posilniť technologickú infraštruktúru Verisku v oblasti poistných služieb a rekonštrukcií.
-
Spoločnosť Verisk Analytics oznámila, že ruší plánovanú akvizíciu spoločnosti AccuLynx v hodnote 2,35 miliardy USD, pretože americká Federálna obchodná komisia (FTC) nestihla dokončiť antimonopolný dohľad do stanoveného dátumu. Akvizícia bola oznámená v júli 2025 a mala rozšíriť Verisk o cloudovú platformu pre správu stavebných a poistných procesov.
Verisk využil právnu možnosť zmluvu ukončiť k 26. decembru, no AccuLynx považuje tento krok za neoprávnený a plánuje sa brániť právnou cestou. Verisk zároveň oznámil, že vyplatí 1,5 miliardy USD dlhu, ktorý bol súčasťou plánovaného financovania akvizície.
Zrušená dohoda mala byť kľúčovým krokom v posilnení postavenia Verisku v oblasti poistného softvéru a dátových riešení pre obnovu majetku. Analytici teraz sledujú, akým smerom sa spoločnosť strategicky vydá.
