Eli Lilly sa stáva prvou farmaceutickou firmou s trhovou hodnotou cez 1 bilión USD

Eli Lilly ako prvá farmaceutická spoločnosť prekročila hodnotu 1 bilión dolárov.
Rýchly rast zabezpečili najmä lieky na obezitu a cukrovku, ktoré dominujú v tržbách firmy.
Trh s liekmi na chudnutie má veľký potenciál rastu, čím sa zvyšuje atraktivita Lilly.
Budúcnosť závisí od inovácií, regulačných vzťahov a udržania ziskovosti.
Americká farmaceutická spoločnosť Eli Lilly dosiahla trhovú kapitalizáciu viac ako 1 bilión dolárov, čím sa stala prvým farmaceutickým podnikom, ktorý prekročil túto hranicu. Tento úspech odráža raketový dopyt po jej liekoch na obezitu a cukrovku, predovšetkým Zepbound a Mounjaro postavených na platforme GLP-1/GIP.
Príčiny rastu
Lilly zaznamenala v posledných štvrťrokoch tržby z obezitného a diabetického portfólia vo výške viac ako 10 miliárd dolárov, čo tvorí väčšinu celkového obratu.
Očakáva sa, že globálny trh s liekmi na chudnutie dosiahne do roku 2030 hodnotu okolo 150 miliárd dolárov, čo firmu stavia do silnej pozície.
Spoločnosť navyše podpísala dohodu s americkou vládou o rozšírení výroby a zlepšení dostupnosti, čo ešte zvýšilo dôveru investorov.
Význam a výzvy
Vstup Eli Lilly do klubu „biliónových spoločností“ predstavuje posun v chápaní farmaceutického priemyslu ako motoru rastu, nie len defenzívneho sektora. Firma sa tak môže zaradiť medzi hybridné spoločnosti kombinujúce biotechnológie s rastovým profilom typickým pre technologické firmy.
Medzi potenciálne riziká patrí úspešné uvádzanie nových produktov na trh, cenový a regulačný tlak a rastúca konkurencia.
