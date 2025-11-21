Nokia investuje 4 miliardy dolárov do AI‑infraštruktúry v USA

-
Nokia investuje 4 miliardy USD do vývoja a výroby AI sietí v USA.
-
3,5 miliardy USD smeruje na výskum, 500 miliónov USD na výrobu.
-
Firma sa snaží preraziť na trhu AI‑infraštruktúry a podporiť rast mimo telekom segmentu.
-
Úspech bude závisieť od výstupu R&D, podpory vlády USA a schopnosti generovať zisk v novej oblasti.
-
Fínska spoločnosť Nokia predstavila investičný plán v hodnote 4 miliardy USD, ktorý má podporiť vývoj a výrobu sietí novej generácie optimalizovaných pre potreby umelej inteligencie (AI) na území Spojených štátov.
Cieľom je vytvoriť bezpečné, škálovateľné a energeticky efektívne siete, ktoré zvládnu rastúce nároky spojené s AI.
Strategický kontext
Investícia zahŕňa 3,5 miliardy USD na výskum a vývoj (R&D) a 500 miliónov USD na výrobu – v štátoch ako Texas, New Jersey a Pensylvánia. Nokia tým reaguje na meniaci sa dopyt po digitálnej infraštruktúre a zároveň sa snaží posilniť svoju prítomnosť v USA v spolupráci s americkou vládou.
Krok nadväzuje na predchádzajúce akvizície – vrátane spoločnosti Infinera za 2,3 miliardy USD – a na vnútornú reorganizáciu firmy, ktorá sa viac zameriava na AI a cloud.
Dôsledky a riziká
Nokia touto investíciou vsádza na to, že budúce siete budú musieť zvládnuť AI záťaže, edge computing a 6G technológie. Úspech by jej mohol zabezpečiť silnejšiu pozíciu na rastúcom trhu AI‑infraštruktúry.
Na druhej strane ide o rozsiahly a náročný projekt, ktorý si vyžaduje dlhodobú realizáciu, značné kapitálové náklady a spolupôsobenie vládnych programov. Firma zároveň čelí silnej konkurencii a tlaku na marže v segmente hardvéru.
Výhľad
Ak sa Nokii podarí úspešne naplniť investičný plán a uviesť na trh inovatívne riešenia pre AI siete, môže výrazne diverzifikovať svoje podnikanie mimo tradičného telekom sektora. Kľúčové budú výsledky výskumu, výrobná kapacita, nové zmluvy a ziskovosť segmentu.
